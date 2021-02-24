الصفحة الإسلامية

كورونا والقرآن


 

أ.د علي الدلفي ||

 

قوله تعالى: "ظهَرَ الْفَسادُ فى الْبرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسبَت أَيْدِى النّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْض الّذِى عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ" (الروم/41).

فسّر العلّامة السّيّد الطّباطبائيّ هذه الآية في (تفسير الميزان/ الجزء ١٦/ الفقرة ٣٠) بقوله:

(الآية بظاهر لفظها عامة لا تختص بزمان دون زمان أو بمكان أو بواقعة خاصة، فالمراد بالبر والبحر معناهما المعروف ويستوعبان سطح الكرة الأرضية.

والمراد بالفساد الظاهر المصائب والبلايا الظاهرة فيهما الشاملة لمنطقة من مناطق الأرض من الزلازل وقطع الأمطار والسنين والأمراض السارية والحروب والغارات وارتفاع الأمن وبالجملة كلّ ما يفسد النظام الصالح الجاري في العالم الأرضي سواء كان مستندا إلى اختيار الناس أو غير مستند إليه.

فكلّ ذلك فساد ظاهر في البرّ أو البحر مخلّ بطيب العيش الإنسانيّ.

وقوله: "بما كسبت أيدي الناس"؛ أي: بسبب أعمالهم التي يعملونها من شرك أو معصية وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: "و لو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض" (الآية: الأعراف: 96)؛ وأيضاً في مباحث النبوّة من الجزء الثاني من الكتاب أنّ بين أعمال الناس و الحوادث الكونية رابطة مستقيمة يتأثر إحداهما من صلاح الأخرى وفسادها).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
♦️ إياك ومصاحبة الشرير ♦
كورونا والقرآن
أدبني الجواد فأحسن تأديبي!
فلسفة السياسة في الإسلام..
لماذا طلب الإمام الصادق"ع" أن يهدوا اليه عيوبه..؟!
الإمام علي صراط مستقيم فما عدوا الصراط إلا إبليس وجنوده..
لنبحث عن الخير وندفق عطائه
سَجِّلوا أسماؤُكم في سجِّلِ المُمَهّدين ..
الشيخ جلال الدين الصغير : أتدركون أي تربية يتلقاها أولادكم وبناتكم من الانترنيت والستالايت حينما يتركون بلا رقابة الأب والأم؟
الخُمينيُّ اظهرَ عمقُ الإسلام ..
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابراهيم - ابو حيدر : سلام عليكم . اقترح ان تطلقوا موقعا = سايد الكتروني = مع العتبات المقدسة للتسجيل وستكون له ...
الموضوع :
سَجِّلوا أسماؤُكم في سجِّلِ المُمَهّدين ..
زيد مغير : بعدظهور الأرملة الحمقاء رغد بنت جرذ العوجة على قناة العربية قام بعض البهايم على وسائل التواصل الاجتماعي ...
الموضوع :
مابين رغد وابو طبر ضاع الخبر..!
امل جمال : حديث شريف بحثنا على الحفاظ من التصحر ...
الموضوع :
دعوات الإسلام للحفاظ على البيئة
المهندسة بغداد : اللهم البسه ثوب العافية والسلامة وبارك لنا بالنزر الثليل من المؤمنين ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مصطفى : بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ...
الموضوع :
من هم الأسياد يا رغد إبنة سيد الحفرة..!
مصطفى : احسنتم بارك الله فيكم ...
الموضوع :
طموح امريكا ومثلث الرعب الشيعي
فيسبوك