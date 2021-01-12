عاجل : احمق البيت الاسود ترامب يعلن حالة الطوارئ في واشنطن
الصفحة الإسلامية

 الفرق بين المنهج العلوي والمنهج الأموي


 

✍️📃عبدالرضا البهادلي ||

 

ان المنهج العلوي يعلم الإنسان الشجاعة وقول الحق، والمنهج الأموي يجعل الإنسان يعيش الجبن والنفاق والاستسلام والخضوع ....

▪️المنهج الإلهي الذي يمثله أمير المؤمنين علي عليه، فامير المؤمنين علم الناس الحرية، علم الناس إبداء الرأي أمام الحاكم ، علم الناس الشجاعة،الأباء، العزة، الكرامة، التضحية ،

▪️وهذا بخلاف منهج معاوية، منهج الغاية تبرر الوسيلة، منهج الوصول إلى الحكم والسلطان بأي وسيلة كانت، منهج الغدر والخيانة والجريمة والنفاق والحيلة والاستبداد وقهر الشعوب، منهج من قال لنا برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا .

▪️تأمل بقصة سودة الهمدانية، هذه المرأة الشجاعة هذه المرأة التي تعيش العزة والكرامة والاباء، لقد تعلمت من علي عليه السلام الشجاعة والاباء، فلم تتملق ولم تنافق ولم تخضع للحاكم وتتوسل به ، بل وقفت أمام أكبر طاغية ووبخته ومسحت به التراب والقمته حجرا ثم أخذت حق قومها ولم تأخذ حقها فقط ...

▪️ثم مدحت عليا عليه السلام في مجلس معاوية بهذه الأبيات.

صلى الإله على جسم تضمنه * قبر فأصبح فيه العدل مدفونا

قد حالف الحق لا يبغي به بدلا * فصار بالحق والإيمان مقرونا

 ⬅️قال لها: ومن ذلك؟

قالت: علي بن أبي طالب (عليه السلام).

قال: وما صنع بك حتى صار عندك كذلك؟

قالت: قدمت عليه في رجل ولاه صدقتنا قدم علينا من قبله، فكان بيني وبينه ما بين الغث والسمين، فأتيت عليا (عليه

بين الغث والسمين، لأشكو إليه ما صنع فوجدته قائما يصلي، فلما نظر إلي انفتل من صلاته، ثم قال لي برأفة وتعطف: ألك حاجة؟ فأخبرته الخبر، فبكى، ثم قال: اللهم إنك أنت الشاهد علي وعليهم، إني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك، ثم أخرج من جيبه قطعة جلد كهيئة طرف الجواب فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ﴿ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾، ﴿بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ﴾  إذا قرأت كتابي فاحتفظ بما في يديك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك، والسلام. فأخذته منه، والله ما ختمه بطين ولا خزمه بخزام، فقرأته.

فقال لها معاوية: لقد لمظكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان فبطيئا ما تفطمون. ثم قال: اكتبوا لها برد مالها والعدل عليها. قالت: إلي خاص أم لقومي عام؟ قال: ما أنت وقومك؟ قالت: هي والله إذن الفحشاء واللؤم، إن لم يكن عدلا شاملا وإلا فأنا كسائر قومي.

قال: اكتبوا لها ولقومها.

▪️هذان المنهجان تجدهما في كل زمان، لا يخلو زمان من هذين المنهجين، والإنسان مخير في اختيار اي المنهجين يسير عليهما عمليا في حياته، المسألة النظرية سهلة فقد اقول اني احب عليا اوالي عليا ، لكن هل استطيع ان أقف مع علي الزمان؟ ام أقف مع معاوية في زماننا هذا....؟؟

لذلك يحتاج كل إنسان منا أن يراجع نفسه مرات عديدة ويكرر المراجعة، هل هو اليوم مع منهج معاوية؟ أم منهج علي عليه السلام....؟

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كل الدنيا وهذا الوجود غربال!!!
ما هي الحكمة من غيبة الامام المهدي "ع" / 4 الأخير
 الفرق بين المنهج العلوي والمنهج الأموي
ايها الدين هلك فيك اثنان, محبٌّ غالٍ ومبغضٌ قالٍ..!
كلمات فاطمية/ ٣
كلمات فاطمة/ ٢
ما هي الحكمة من غيبة الامام المهدي عليه السلام  (الجزء الثالث )
كلمات فاطمية/  ١
توجيهات ولائية ٦/
خلاصة مفيدة..إمتلاء البطن..!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك