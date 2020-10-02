حقيقة معنى ( اللهم العن بني أمية قاطبة )

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د.محمد العبادي|| في تاريخنا الإسلامي تم تغييب بعض الحقائق بشكل مقصود من قبل أولي السطوة والسلطان، وحسبنا ان نشير إلى التضليل في الحث على سب امير المؤمنين عليه السلام وتصويره لأهل الشام بانه لا يصلي أو ان الإمام الحسين عليه السلام لا تقبل صلاته وخرج على الامير و..و..الخ . وفي مقابل ذلك تم تصوير معاوية على أنه ( امير المؤمنين وكاتب الوحي ، وخال المؤمنين ، وانه قد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تاخر) وبإمكانكم قراءة غزوة الروم لمشاهدة التزييف في نيل يزيد بن معاوية للمغفرة الإلهية هو ومن كان معه !!! ان القرأن الكريم كان قد قطع قول كل خطيب في حقيقة بني أمية ؛فقد نزلت الآية الكريمة ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن) .(١) هذه الآية اتفق المفسرون على أن المقصود فيها ب(الشجرة الملعونة ) هم بنو أمية ، وحسبنا ان نذكر ماقاله ابو الفداء في تاريخه بصدد معنى الاية، حيث قال :( اتفق المفسرون أنه أراد بها بني أمية ).(٢) ونحيل القاريء الكريم في تفصيلات تفسير هذه الآية إلى ما ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج ، والفخر الرازي والسيوطي في تفسيريهما ،والى ما قاله العييني في عمدة القاري وغيرهم . هناك أسباب عديدة اسست للعن بني أمية جميعا نذكر منها :قتلهم لكثير من الصحابة، وحسبنا ان نشير إلى ابن التيهان وعمار بن ياسر، وعمرو بن الحمق الخزاعي وحجر بن عدي ، وقتلهم الألوف في صفين وما بعد صفين ، مضافا إلى اغتصابهم الخلافة، بل وقتل الحسن والحسين وأولادهم واهل بيتهم ، وكان قتل الإمام الحسين واهل بيته وأصحابه واسر نساء اهل البيت قد كشف حقيقة هذه الشجرة الملعونة ، وايضا قتل المسلمين من أبناء الصحابة والتابعين في (واقعة الحرة ) واستباحة أعراضهم، وضرب الكعبة بالمنجنيق وغير ذلك من الجرائم والتي طالت كثير من المسلمين ، ناهيك عن التحريف الذي طال سنة النبي وسيرته وما يتعلق بالاسلام . ان لفظ ( قاطبة ) قد شمل جميع بني أمية الذين كانوا حرضا على الإسلام واهله وناصبوا العداء لأهل البيت عليهم السلام . ومعنى هذا أن كل بني أمية ملعونون ،إلا من كان منهم من اهل الإيمان وهم قلة مثل أم حبيبة زوجة النبي (ص) وسعد الخير وغيرهما . بتصوري المتواضع كما أن اهل بيت العصمة والطهارة يمثلون نهجا للحق ممتدا عبر التاريخ وكل من تبعهم فهو منهم (فمن تبعني فإنه مني).(٣) ؛ فإن بني أمية ايضا يمثلون نهجا للباطل ممتدا إلى العصور اللاحقة ؛ ولهذا نستخدم اصطلاح ان هذا اموي وسفياني مع أنه ليس من نسبهم ولم يدرك تاريخهم ،لأنه يتبع نفس النهج الأموي. وعليه اعتقد ان قضية اللعن لبني أمية تتعدى موضوع النسب الأموي إلى اتباع النهج الأموي ايضا حيث لعن اتباع النهج الأموي( اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله ) (٤). ان الإنتماء الحقيقي هو الذي يتحقق بالاتباع والطاعة ،ولذا نسب سلمان الفارسي إلى أهل البيت( سلمان منا اهل البيت ).(٥). وايضا نسب سعد بن عبدالملك الأموي إلى أهل البيت حيث قال له الإمام الباقر عليه السلام (انت اموي منا اهل البيت ).(٦) وعليه فإن الاموي نسبا اذا ثبت ايمانه وطاعته لأهل البيت عليهم فإنه يخرج عن اللعن الوارد علي بني أمية لان المعيار هو مدى إيمانه وعمله الصالح ومن هنا خرج ابن نوح ولم يشفع له نسبه في النجاة ( يانوح أنه ليس من اهلك أنه عمل غير صالح ).(٧) . ______ ١- سورة الإسراء: الآية ٦٠. ٢- ابو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،ج٢ص٥٧ . ٣ -سورة إبراهيم: الآية ٣٦. ٤- زيارة عاشوراء . ٥- الطبرسي، مجمع البيان ،ج٢ص٤٢٧. ٦- المفيد ، الاختصاص، ص٨٥ . ٧-سورة هود : الآية ٤٦ .