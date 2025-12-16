الرئيسية
الصفحة الفكرية
الشيخ جلال الدين الصغير : هدم مسجد براثا وسقوط جدار مسجد الكوفة.. كيف وقع الخلط بين الروايات الشريفة؟
125
2025-12-16
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : حادثتان ومسجدان.. أثر التأويل الخاطئ لروايات مسجدي براثا والكوفة
الشيخ جلال الدين الصغير : هدم مسجد براثا وسقوط جدار مسجد الكوفة.. كيف وقع الخلط بين الروايات الشريفة؟
الشيخ جلال الدين الصغير : اللقاء مع الإمام المنتظر عليه السلام.. شواهد تاريخية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن خارطة القرب من الظهور الشريف.. ماذا تكشف الروايات المهدوية؟
الشيخ جلال الدين الصغير : منتظرون.. نصرة متأهبة ومجتمع محصّن للظهور
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن التحركات العالمية وبوادر انهيار قوى الظلم من الداخل
الشيخ جلال الدين الصغير : مسار الأحداث يكشف سيناريو الأيام المقبلة.. دلائل تفرض استعداداً مختلفاً
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن خراب الشام والقوى المتصارعة.. قراءة في الإشارات التحذيرية ومسار الاستعداد
الشيخ جلال الدين الصغير : الصيحة الجبرئيلية في ليلة القدر.. بين تشكيك الأعداء وواجبات الأمة المؤمنة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الفرج المهدوي والسنن الإلهية في تحقيق الوعد المنتظر
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
