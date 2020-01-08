عاجل : مصدر مطلع يكشف عن سبب قصف ايران للقاعدة العسكرية الامريكية في اربيل
رأي في الأحداث

الشيخ جلال الدين الصغير : طبيعة الضربة الايرانية ضد الامريكان تعتبر معنوية وتاسيسية وتقييمية في وقت واحد.


بالرغم من انه لا زال من المبكر اجراء تقييم لطبيعة الاستهداف الايراني لقاعدتي التجسس والعدوان الامريكيتين، غير ان قراءة سريعة واولية تبدو لي ان طبيعة الضربة الايرانية ضد الامريكان تعتبر ضربة معنوية وتاسيسية وتقييمية في وقت واحد.

فهي معنوية كونها استهدفت القاعدتين التي اشتركت في عملية اغتيال الشهيدين السعيدين المجاهدين سليماني والمهندس رضوان الله عليهما، وفي نفس الوقت الذي كان العدو الامريكي قد استهدف به الشهيدين البارين السعيدين، كما وان من الواضح ان الضربة الايرانية تستهدف ايضا اثبات الندية امام العدوان الامريكي.

ولهذا اعتقد ان ضربة ثالثة قد تتلقاها قاعدة امريكية في الخليج كان لها اشتراكها في عملية الغدر بالقائدين الشهيدين.

 وهي تاسيسية لان القاعدتين فيها ادق انظمة الرصد والاستماع والتجسس والتوجيه المتقدم بالنسبة للامريكيين ولا يمكن لاي عمليات عسكرية ان تشرع من دون تخطي هذه الاجهزة.

كما ان الاستهداف الذي حصل يمكن اعتباره تقييمياً اوليا ونظاما للتجربة لاختبار ردود الفعل العسكرية للامريكان في حال استهدافهم، والقدر المتيقن ان الايرانيين قد نجحوا في مضمار المفاجأة فعلى الرغم من ان هاتين القاعدتين كانتا على اشد درجات الانذار والترقب، الا ان اجهزة الرصد لم تفلح في اطلاق الانذار القتالي، وكل المشاهدات الميدانية تكشف ان اي نظام للانذار لم يعمل قبل الضربة وفي اثناء تنفيذها.

وقد نجحوا ايضا في اختراق المنظومة الدفاعية اذ لم تفلح اية اجراءات دفاعية للتصدي الى صاروخي قيام وذو الفقار التي استخدمت في الهجوم.

لا شك ان هذه الموجة من الصواريخ هي دفعة اولية وما سيعقبها قد يكون أشد دلالة من الناحية العسكرية والامنية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : طبيعة الضربة الايرانية ضد الامريكان تعتبر معنوية وتاسيسية وتقييمية في وقت واحد.
الثلاثاء العراقي الأبيض والثلاثاء الأمريكي الأسود ورهانات التأهيل المهدوي
✍🏼ما هي القصة الحقيقية للجريمة الامريكية في القائم؟ وما هي اهدافها الحقيقية؟
ملاحظات اولية على البيئة العامة لقانون الانتخابات الجديد
ماذا قال الشيخ جلال الدين الصغير قبل سنتين بالضبط عن أحداث العراق؟
شكرا لله اننا نعمل مع شخصية يقوم بتسقيطها جيش السفارة الامريكية
﻿شيعة العراق يحفرون قبورهم بأيديهم
ما جرى في محطة ارامكو السعودية في البقيق فضيحة مدوية على صعد كثيرة (مقال في الاستراتيجية الامنية والسياسية)
الشيخ الصغير في تغريداته يتساءل ويجيب: كيف نواجه العدو الصهيوني في غطرسته الاخيرة؟
المعطيات الميدانية لاسقاط الطائرة الأمريكية كشفت الكثير من المستور من وهن الاستكبار وضعفه
الاكثر مشاهدة في (رأي في الأحداث)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
د .شغانبه : ان ماحصل بضرب واغتیال قیادیین طالما حاربوا اعتا مجرمی العالم فی العراق وسوریا وتخلیص اهلها من ظلم ...
الموضوع :
قراران حكوميان عراقيان عاجلان رداً على حادثة الاغتيال الاميركية
احمد : أن فرحت الكلاب... فاعلموا ان الميت اسد واي اسود قد تكاملوا بالرقي هم اسود شيعة امير المؤمنين ...
الموضوع :
بالفيديو .... لماذا كان الشهيد القائد قاسم سليماني على الساتر الأول بالحرب ضد داعش
احمد : يارب بحق ناصية الحسين عليه السلام عندك وبحق كرب الحسين وخضابه احفظ قادتنا وحماتنا وانصرهم على القوم ...
الموضوع :
نائب الامين العام لسرايا الخراساني ينفي خبر استشهاد بالعدوان الامريكي الجديد في التاجي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,هناك توجهان الاول مبارك ومسدد من الله بعناية ودعاء الرسول الاعظم ابو القاسم محمد صلوات ...
الموضوع :
بالفيديو .... لماذا كان الشهيد القائد قاسم سليماني على الساتر الأول بالحرب ضد داعش
أبو حسين : واضح التهديد مصدره بعثي لكن يبث على إنه قاله فائق الشيخ علي. لا يغرنكم بعض ما يسمى ...
الموضوع :
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
علي : طيب الله انفاسك وجعل كلامك هذا في ميزان أعمالك فجزاك الله خير جزا عني وعن كل الشرفاء ...
الموضوع :
السلام عليكما يا عنوان البطولة والشهادة
احمد : نعم بدموع جرى لكن نسعد ب سرور قلبك اجتمعت مع سيد الشهداء سلام الله عليه لا اله ...
الموضوع :
تشييع القائدين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس غدا السبت من بوابة المنطقة الخضراء في بغداد
عراقي : الله ينتقم منهم ويرحم شهداء الحشد والحرس الثوري وحزب الله اللبناني ...
الموضوع :
السفير الايراني يكشف عدد شهداء الغارة الأمريكية الجبانة الغادرة قرب مطار بغداد
حسن : اصلا هذي هي اللعبه كل التظاهرات الي حصلت كانت لاستقالة الحكومه ومن ثم كل القوى و الحلفاءء ...
الموضوع :
الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد
صباح طعمه وعمار الساعدي : اخبث اثنان احذروهم فهاذبن الاثنين يحركون الشارع ضد العمليه السياسبه الرجال لفظهم ورفضهم واخراجهم باسرع وقت وفضح ...
الموضوع :
الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد
فيسبوك