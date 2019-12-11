رأي في الأحداث

ماذا قال الشيخ جلال الدين الصغير قبل سنتين بالضبط عن أحداث العراق؟


قال سماحة الشيخ الصغير في ١١/ ١٢/ ٢٠١٧ في مجمل حديثه عن علامات الظهور المرتقبة في زماننا ما نصه: 

والحدث الرابع ننتظر ان تعمم الفتنة في العراق لتكون فتنة شديدة على وعي الناس بحيث يختلط الحابل بالنابل والصادق بالكاذب والامين بالغادر والمؤمن بغير المؤمن وتختلط الامور على الناس بالشكل الذي لا يُرى الهدى بل في وصف الروايات ان الذي كان واعياً ومتبصراً وكان يشق الشعرة بشعرتين سيسقط في اتون هذه الفتنة، في تعبيرات اليوم يمكن ان نقول بان الحرب الناعمة ستكون في اشد صورها على المؤمنين لخلط كل اوراق الوعي عليهم، في هذا المجال تبدو الاحداث انها تسير بهذه الاتجاهات وكل المؤشرات تعطي دلالات جادة باتجاه هذه الاحداث.

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