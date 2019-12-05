رأي في الأحداث

شكرا لله اننا نعمل مع شخصية يقوم بتسقيطها جيش السفارة الامريكية


نشكر الله اننا نعمل مع شخصية يتصدى لاسقاطها وتسقيطها جيش السفارة الامريكية الالكتروني وبالتبع له الجيوش الممولة سعوديا او البعثية، ومن نعم الله علينا ان نعمل مع شخصية لا تجد صفحات التسقيط الالكتروني عليه الا الكذب والافتراء.

ان تتصدى صفحات السفارة الامريكية وعملائها بقيادة الامريكي المتصهين ستيفن نبيل ومن تبعه من جوقة الكذابين لعملية التسقيط هذه فهو شرف عظيم لسماحة الشيخ الصغير دام عزه لان هؤلاء ان مدحوا احدا اسقطوه وان كذبوا على احد وتصدوا لتسقيطه فانما يؤكدون نزاهته وشرفه...

الفرية الرخيصة بان الشيخ قد قال بان الملائكة خرجت من قبر الشهيد العظيم شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره وانها هي التي رمت العناصر المندسة التي هاجمت القبر..

الا يسائلهم احدا عن دليل هذا القول

اين قاله؟

متى قاله؟

اين قوله؟ صوتا او صورة او كتابة؟

نحن مطمئنون بان من يدقق سيجد ان الفرية رخيصة وقذرة.. ولكن يجب ان لا يفوت على الواعي ان يسأل لماذا يستهدفوه؟

ما الذي يؤرقهم منه؟

لا شك ان الصراخ بقدر الالم فما الذي فعله بحيث جعلهم يتالمون!!؟

صفحات البعث المجرم سبق لهم عبر منتديات اعلامهم في شبكة حنين ان نشروا في عام ٢٠٠٥ ان نشروا كذبة هي الى النكتة اقرب منها الى الكذبة بان سماحة الشيخ اسمه الحقيقي هو شمخي زغير وانه كذا وانه كذا من الاكاذيب الرخيصة جدا لم يجدوا في ايديهم هذه الفترة الا ان يعودوا لنشرها عبر صفحات التمويل الامريكي والسعودي وكأن سماحته شخصية مخفية او مجهولة!! في هذه الفترة التي يجدون فيها احلامهم قد تهاوت وان مشروعهم قد سقط...

كما نوهنا بالامس بان هذه الاكاذيب لن تنتهي وسوف تبقى الشخصيات ذات التاثير المتميز تستهدف من قبل هؤلاء ونظرائهم ولا تلومونهم فصاحب العقدة لا ينضح الا بقيئها..

 

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