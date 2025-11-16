ماهي عظمة المرأة التي يكون رضا الله من رضاها؟

بقلم : طاهر باقر

لااحد يصدق ان السيدة الاولى قد ظلمت، وهل يعقل ان يتعرض ابناء الملوك للظلم، وفاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت اعظم من ابنة ملك بالنسبة لرسول الله وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعظم من اي ملك بالنسبة للعرب فهل يعقل ان ابنة هذا النبي العظيم تتعرض للاذى والظلم؟

من حق الناس ان لايصدقوا لانهم يعرفون بان الجريمة التي ترتكب بحق الزهراء البتول عليها السلام هي جريمة بحق نبي الاسلام، وان المرء يكرم في اولاده، فلااحد يريد الانتقام من رسول الله عن طريق ظلم اولاده؟

فمالذي حصل وماذا جرى على السيدة فاطمة الزهراء التي تلا نبي الاسلام عشرات الاحاديث بحقها وبيّن مكانتها العظيمة للمسلمين وانها سيدة النساء وانها سيدة اهل الجنة وانها وانها فهل يعقل ان المسلمين نسوا كل تلك الاحاديث التي لم يقلها نبي الاسلام في احد غير فاطمة؟

المظلومية نلمسها بوضوح من خلال اخفاء عشرات الاحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحق فاطمة؛ فكثير من المسلمين لايعرفون فاطمة واذا عرفوا القليل عنها فانهم سيقارنوها بنساء النبي ويمنحونوها الرتبة الثانية بالافضلية.

النبي يقول سيدة نساء العالمين وهم يقولون انها تاتي بعد نسائه في الفضل والمنزلة يقول لهم بان الله عزوجل هو من اختارها لتمثل المرأة المسلمة في يوم المباهلة يقولون ان فضلها لايختلف عن فضل زينب ورقية وام كلثوم؟

مظلومية السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها تشبه مظلومية المرأة على طول تاريخ البشرية، فلحد اليوم وعلى الرغم من التقدم الذي احرزته البشرية في كافة الميادين والادعاء بالوصول الى مستوى راقي من التقدم لكن الحضارات الحالية لاتعترف بتاريخها المظلم وانتهاكاتها العظيمة لحقوق المرأة اقرأوا تاريخ المرأة الاوروبية والظلامات التي وقعت عليها ستجدون صفحات اقتلعت من تاريخ الحضارة الاوروبية لانها صفحات سوداء بكل ماتحمل الكلمة من معنى واذا بحثتم عن صفحات تاريخ مطلومية الزهراء ستلاحظون انه جرى اخفائها قسرا ليخفوا جانبا من الحقيقة وليقولوا ان التاريخ كان مشرقا كما يقول الاوربيون ذلك ويخفون الكثير من صفحاتهم المظلمة، ولهذا لم تحظ المرأة في الثقافة الانسانية تعريفا مناسبا بالمكانة الحقيقية التي تستحقها، كما عجزت الثقافة الاسلامية لحد اليوم ان تعرف مكانة فاطمة الزهراء في الديانة الاسلامية.

ولو اردنا الخوض في تفاصيل احاديث النبي الاعظم عن السيدة فاطمة الزهراء لاحتجنا الى مجلد او اكثر لتبيين ذلك، لكن السؤال الذي يثور في الذهن هو لماذا يقدس المسلمون اشخاصا لم يقل النبي بحقهم ثلاثة احاديث بينما هم لايعرفون شيئا عمن وصفها الرسول بانها سيدة نساء العالمين وقال في حقها مئات الاحاديث؛ اليست هذه المظلومية الكبرى؟

لقد ازاحوا منصبا ساميا لبنت رسول الله وهو سيدة نساء العالمين وحاولوا الصاقه بغيرها وهم لايدركون بفعلهم هذا ينزعون من الاسلام ركنا من اركانه؛ فاذا كانت سيدة نساء العالمين من ديانة اخرى فتكون هي الديانة الاولى بالاتباع وليس دين الاسلام الذي يفتقد مثل هذا المنصب كما تزعمون؟

ومن اجل اخراج السيدة فاطمة الزهراء من دائرة المظلومية يتوجب على المسلمين ان يرجعوا الى القرآن الكريم والى احاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحق السيدة البتول، ومن خلال تلك الآيات والاحاديث يقومون بتعريف السيدة فاطمة للعالم اجمع.

وفي كل آية تتواجد فيها بنت رسول الله هناك دروس عظيمة وقضايا كثيرة يجب ان يتوقف عندها المسلمون ويسألون عن سر وجود فاطمة في مثل تلك الآيات وفي قضية المباهلة وهي من قضايا الاسلام العظمى التي يذكرها القرآن الكريم لم يجد الله سبحانه بين جميع المسلمين سوى خمسة اشخاص لاداء تلك المهمة الخطرة هم النبي الاعظم وعلي امير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين صلوات الله عليهم، ومن بين نساء المسلمين اختار الله السيدة فاطمة سلام الله عليها لتلك المهمة!

كانت المهمة بحاجة الى صفات يتمتع بها الشخص تؤهله للقيام بهذا الدور ومنها النقاء والتقى

ولسنا بحاجة الى كثير من الكلام لتبيين مكانة السيدة فاطمة لأن كلام رسول الله فيها يغني عن كثير من المجلدات بل حديث واحد من احاديثه يكفي لتفسير كافة الحوادث التي حصلت في ذلك الزمان والمظلوميات التي جرت عليها بل وتكشف حال اعدائها ومبغضيها.

فعندما يقول رسول الله "إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضىٰ لرضاها" (1) فأنه يضعها بموضع الميزان للحق والباطل والمعيار للاخلاق والدين والانسانية وان من يتفكر في هذا الحديث يكتشف انه يتضمن حقيقة كمال السيدة فاطمة من جميع الجهات لان الكامل هو الذي لاتصدر منه الهفوات والسقطات.

النبي المعصوم عن الخطأ حاشا ان يتفوه بكلمات غير مقصودة وحتى احاديثه الشريفة هي دقيقة وتعالج مسائل حساسة ستحدث في الامة لذا فإن حديثه عن رضا فاطمة وغضبها فيه اشارة الى ماسيحدث من بعده وان هناك من سيظلم فاطمة ويغصب حقها ويغضبها لذا هو يصدر حكمه عليه بانه سيكون مستحقا لغضب الله.

(1) المستدرك علىٰ الصحيحين ٣ / ١٥٣ ، كنز العمال ١٣ / ٦٧٤ ، ١٢ / ١١١.