مجلس حسيني ـــ ابو طالب شجاعة ومواقف ايمانية

ولمّا رأيتُ القومَ لا وُدَّ عندَهُمْ ///////// وقد قَطَعوا كلَّ العُرى والوَسائلِ

وقد صارحونا بالعداوةِ والأذى///////// وقد طاوَعوا أمرَ العدوِّ المُزايلِ

وقد حالَفُوا قوما علينا أظِنَّةً //////////// يعضُّون غيظا خَلفَنا بالأناملِ

صَبرتُ لهُمْ نَفسي بسمراءَ سَمحةٍ/////وأبيضَ عَضْبٍ من تُراث المقاوِلِ

وأحْضَرتُ عندَ البيتِ رَهْطي وإخوتي ///وأمسكتُ من أثوابهِ بالوَصائلِ

بأعناقِها معقودةً كالعثاكلِ /////////// أعوذُ بربِّ النَّاسِ من كلِّ طاعِنٍ

وأبيضَ يُسْتَسْقَى الغَمامُ بوجههِ //////// ثِمالُ اليتامى عِصْمةٌ للأراملِ

يلوذُ به الهُلاّكُ من آلِ هاشمٍ//////////// فهُم عندَهُ في نِعمةٍ وفَواضلِ

وكنتَ امرأً ممَّنْ يُعاشُ برأيهِ ///////////// ورحمتُه فينا ولستَ بجاهلِ

وجُدْتُ نفسي دونَهُ وحَمَيتُهُ /////////// ودافَعْتُ عنه بالطُّلى والكلاكلِ

ولا شَكَّ أنَّ اللهَ رافعُ أمرِهِ/////////////ومُعليهِ في الدُّنيا ويومَ التَّجادُلِ

من أحداث شهر رمضان المبارك وفاة أبي طالب(ع)، يوم السابع من شهر رمضان سنة 10 للبعثة الشريفة. (وقيل في شهر رجب)لهذا الرجل فضل على كل مسلم ومسلمة كان هو المدافع وخط الصد الذي وقف بذاته وابناءه وكل ما يملك في سبيل الحفاظ على الاسلام . يبدو لي ان موقفه اثر كثيرا في اعداء الدين والانسانية . لذلك ظلمه الامويون والزبيريون اعتبروه العدو رقم واحد الذي وقف ضد مخططاتهم .فاتهموه انه مات كافرا حقدا منهم لمواقفه. التي تشهد بها منتديات مكة .لم يظلم التاريخ أحد كما ظلم ابو طالب رغم معرفتهم انه حامي لواء الاسلام .سأحاول الحديث عنه بنزر من حياته الشريفة .. يقول احد الكتاب. عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري، أقف مع بعض أصدقاء المحلة{نجيب باشا في بغداد} التي يحدها شارع الإمام الأعظم (أبو حنيفة) ويحدها من الشرق شارع أبي طالب ,كان في رأس الشارع عمود عليه قطعة معدنية تحمل عنوان" شارع أبي طالب" أشار أحد الأصدقاء إلى القطعة وقال: "تصوروا اسم الشارع باسم أبي طالب وهو مات كافراً". لم أفاجأ بهذا لأن الذي كنت قد تعلمته منذ بدء المرحلة الابتدائية في درس الدين(وما نسمعه من التلفزيون والجوامع في المجتمع السنّيّ)أن أبا طالب{ع}لم يؤمن حتى مات كافراً. ولكن صاحبي فاجأني بمعلومة جديدة لم أكن أعرفها عندما قال: "إنه في النار التي عند قدميه تصعد إلى رأسه ويغلي منها دماغه"! هذا الوصف غير مستساغ عندي، وبقي ملازماً لفكري فبقيت أجد مفارقة كبرى أن يرزقه الله تعالى شرف إيواء وحماية نبيه(ص)، وتربيته وكفالته، عندما اعلن دعوته كان ابو طالب رجلا غير عادي. فهو سيد قومه ويبقى هذا العم معانداً حتى يموت كافراً بالرسالة التي نصرها .

فبحثت في حياة هذا الرجل وما سر العداوة معه .؟ بعد سنين قرأت رواية البخاري ومسلم وغيرهما عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال: نعم، هو في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار! .. ثم بدأت اطالع كتب التاريخ . حصلت على كتب لم يسمح ان تدخل في جوامعنا في بغداد وبقية الدول الاسلامية . وهي كتب الشيعة واحاديث اهل البيت {ص}.وقررت الانفتاح على التاريخ الاخر الذي كتبه علماء الشيعة .بدأت تنقشع عن عيني كثير من المعلومات التي تأكدت انهم يتعمدون ان لا نقرأها . صرت اعرف الحقيقة واول ما عرفته بعد سنين من المطالعة لما انفتحت على مذهب أهل البيت (ع)، انكشفت أكاذيب وافتراءات الدولتين الأموية والعباسية والزبيريون منها الافتراء، يكفي تعليقان لنسف هذا الحديث المزور: قدحت في عقلي بعض المصطلحات فقررت ان اعرف مصادرها حتى لا اتبع ما كتبه الامويون والعباسيون,

اولا: الضحضاح يستخدم للسوائل الماء وليس للنار! .ذكر مصدر لسان العرب الضحضاح قال هو الماء الذي لا يكون عميقاً، قليل الكمية يقف على السطح. ويُستخدم المصطلح لوصف برك الماء أو الغدير التي لا يوجد فيها عمق كبير. اذن اسناد كلمة ضحضاح للنبي{ص} هذا خطأ مستحيل ان يقول به من علمه الله وجبريل. لا ينطق عن الهوى . كيف يقول النبي {ص} ضحضاح من نار وهو سيد البلغاء . اذن هذا الحديث موضوع من الخطأ في اللفظ .2- هل تعمد الرسول {ص}ان يقول كلمة في الدرك الأسفل؟ وهو لا يعرف مكان الدرك الاسفل من النار؟ ولماذا تكتب اخطاء عقائدية على النبي{ص} لانهم يريدون ان يتهموا على ابي طالب ليس الا الان لنذهب لكتب التفسير ونتابع مكان الدرك الاسفل حتى يتبين لنا جريمة كتاب التاريخ الذين زيفوا تاريخنا الاسلامي حقدا على ال محمد{ص} .

يحدد المفسرون الدرك الأسفل انه للمنافقين فقط .والدرك الأسفل من النار أشد مكان في النار التي يُعذب فيها المنافقون في الآخرة، ذلك {لخادعهم وكفرهم لانهم يُظهرون بخلاف ما يبطنون}،وصفه بعض المفسرين بأن يكونوا في توابيت من حديد مقفلة، أو بيوت مقفل عليهم تتوقد فيها النار من فوقهم ومن تحتهم .{حقيقة الدرك الأسفل؟} حقيقة الدرك: النار لها دركات (درجات سفلية)، كما أن الجنة لها درجات(مراتب عليا)، والدرك الأسفل هو أشد منازل النار,وهي مخصصة للمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ولهم أشد عقاباً من الكفار المعلنين كفرهم لزيادة مكرهم وخيانتهم لله وللمؤمنين. لذلك اختار الكاتب الاموي والعباسي أشد مواضع العذاب وأشرها لابي طالب {ع} لأنه عم النبي{ص} وابو علي {ع}وهي مكافأة لهم من الاعلام الاموي العباسي وهذا دليل على كفرهم الواضح ومكرهم وخيانتهم .طططططططططططططططططططططططططط

*** حنيفية أبي طالب (ع) بعض الرواة الامويين الذين نقلوا أحاديث عن عدم إسلام أبي طالب يروون عن آخرين أنهم كانوا أحنافاً. مثل زيد بن عمرو بن نفيل: أنه كان ممن اعتقد بالتوحيد وخلع الأوثان ومات قبل البعثة، وأن النبي(ص) "ترحم عليه وقال رأيته في الجنة يسحب ذيولاً". وكذلك قيس بن ساعدة يقول فيه الرسول(ص): (رحم الله قيساً أني أرجو أن يبعثه الله أمة واحدة). فما فعله قس سوى أنه اعتزل قومه وانصرف إلى الحنفية، وكذلك فعل عبد المطلب وأبو طالب. فهل كان عبد المطلب وابي طالب يعبدون الصنم ..؟ او انهم على دين ابراهيم {ع} .

قال الإمام علي(ع): «والله ما عبد أبي ولا جدّي عبد المطّلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قطّ»، قيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال: «كانوا يصلّون إلى البيت على دين إبراهيم متمسّكين به». وقول الامام المعصوم عندنا حجة لا ناخذ من فلان وفلان الذين ليس لهم حظوة من العلم. بل يباعون ويشترون .لماذا، ترى، لا يكون أبو طالب من الأحناف الذين لم يعبدوا الأصنام، وهو ما أكده ابنه علي (ع)، وأكيد أنه أعرف بأبيه من البخاري ومسلم وابو هريرة ومعاوية والحجاج وجميع الناس؟ فإذا كان من الأحناف، هل يعقل أنه لا يؤمن برسالة محمد (ص) مع أنه سبق أن سمع من أبيه عبد المطلب أنه (ص) سيكون له شأن إضافة إلى ما روي من الإرهاصات منذ ولادته (ص)؟ وكان على اطلاع بها اول الناس. ( ثالثاً ) إستغفار النبي (ص) لأبي طالب (ع) وهناك حادثة لا يجوز تجاوزها وهي حادثة الاستسقاء "وقد روي أن أعرابياً جاء إلى الرسول(ص) في عام جدب فطلب من النبي (ص) العون: وليسَ لنا إلاّ إلَيكَ فِرارُنا // وأينَ فِرارُ الناسِ إلاّ إلى الرُّسْلِ ـــ فقام النبي(ص) فحمد الله وقال: (اللهم اسقنا غيثاً مريئاً هنيئاً مريعاً)) فما رد يده إلى نحره حتى أمطرت السماء وجاء الناس يضجون: الغرق الغرق يا رسول الله!!فقال: ((اللهم حوالينا ولا علينا)). فانجاب السحاب عن المدينة حتى استدار حولها ، فضحك رسول الله(ص) حتى بدت نواجده ثم قال:(لله درّ أبي طالب لو كان حياً لقرّت عينه، من ينشدنا قوله؟) فقام علي فقال: ((يا رسول الله لعلك أردت: وأبيض يُستَسقى الغَمامُ بوَجِهِهِ//// ثمالُ اليَتامى عِصمَةٌ للأرامِلِ /// يلـوذ به الهـلاك من آل هـاشـم/// فـهـم عـنـده في نـعـمـة وفواضل/// كـذبتم وبيت الله يـردى محمـد////ولمـا نـقـاتـل دونـــه ونـنـاضـل///ونسلمه حتى نـصـرع حـولــه //ونـذهــل عـن أبـنـائـنا والحلائل ــــ فقام رجل من كنانة فقال:يا رسول الله اريد ان انشد لعمك ابي طالب.! قال: أجل) فأنشده أبياتاً ورسول الله(ص) يستغفر لأبي طالب على المنبر".اللهم ارحم عمي ابا طالب. فقال الصحابي.

لـك الحمد والشكر ممن شكـر ///سـقـيـنـا بـوجـه الـنـبـي المـطــر

دعـــــا الله خــالـقـنـا دعــوة //// إلـيـه وأشـخـص مـنــه الـبـصر

ولــم يـك إلا كـقـلـب الـرداء //////وأسـرع حـتـى رأيـنـــا المــــطر

وكـــان كـما قـاله عمه ///////// أبــو طــالــب أبـيـض ذو غــرر

فـمـن يـشـكر الله يلق المزيد ////// ومـن يـكـفـر الله يـلــق الـعـبر

فلو كان أبو طالب مات مشركاً فإن النبي (ص) لا يخالف الأمر القرآني ﴿ما كانَ للنَّبِيِّ والَّذِينَ آمَنوا أنْ يَستَغفِرُوا للمُشرِكِين﴾. وحين مات أبو طالب قال النبي(ص) لعلي(ع):(إذهب فاغسله وكفّنه وواره غفر الله له ورحمه)). و"جعل رسول الله(ص) يستغفر له أياماً لا يخرج من بيته" كما روي.الا وهو يذكر ايا طالب بخير ويدعو له.

ابو طالب يعلن اسلامه . جاء في كتاب السيرة النبوية "أن أبا طالب عند وفاته جمع قريشاً وخطبهم خطبة يحثّهم فيها على اتّباع النبي(ص) وقال لهم أيضاً: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد{ص} وما اتبعتم أمره فأطيعوه ترشدوا".فهل من عاقل يدعو قومه إلى إطاعة وتصديق رجل يكون فيه فلاحهم ورشدهم وهو لا يتبعه ؟!!

رواية كاذبة مغرضة :روى الامويون والعباسيون أن النبي(ص) حاول معه جاهداً كي ينطق بلا إله إلا الله كي يتوسل بها الله ليشفع له بينما كان كفار قريش يمنعونه وأن أبا طالب رفض وقال: "بل على ملة عبد المطلب" فهذه رواية كاذبة لأن النبي (ص) لا يتوسل بكلمة يقولها الإنسان استجابة له لانه ابن أخيه وليس اعتقاداً بها. على أية حال، ملة عبد المطلب هي ملة إبراهيم (ع). اما عن ذكر الرواية فاننا لا نعدل الامام علي{ع} بغيره وهو باب علم مدينة روسل الله{ص} ولكن تابعنا مصدر الرواية فوجدتها كتب لا يمكن الركون اليها لميولهم المعروفة في علي بن ابي طالب{ع}.

اليك الدليل : روى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله{ص}فقال: "يا عماه قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة"، فقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت، لا أقولها إلا لأقر بها عينك، فأنزل الله عز وجل: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ).

وروى البخاري من حديث عباس أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وفي رواية: تغلي منه أم دماغه. وروى مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذاباً أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه.

متى اسلم ابو هريرة وهل كان موجودا حين وفاة ابي طالب{ع} كل المصادر تقول ان ابا هريرة جاء للمدينة في السنة السابعة للهجرة . وهو لم ير مولانا ابا طالب قط . ولكن حين كلفه معاوية بكتابة الاحاديث امره ان لا يذكر مكرمة لابي تراب. اما شعره لو كان من عتاة المشركين لشككنا في صحة نسبتها. أما أن ينسب إلى أبي طالب وهو الذي ربا النبي {ص} وحماه وفضّله على أبنائه فما هو موضع الشك فيه؟

(شبهة ثانية) أن شعر أبي طالب موضوع، وهي تهمة باطلة، لأن معظم شعره رواه ابن إسحق وابن هشام. وبما أن ابن إسحق قد جمع شعر أبي طالب في أوائل القرن الثاني الهجري وذلك حوالي مائة عام قبل أن يتم جمع الحديث وما ضمه من روايات مختلفة عن عدم إسلامه، فمن هو الذي تنبأ في القرن الأول الهجري بأن التدوين في القرن الثاني للهجرة سوف يكفّره لذا قام بوضع الشعر لسد الطريق أمام ذلك؟..له شعر يتحدث عن النبي (ص) قبل البعثة.وذهاب النبي (ص) معه إلى الشام، في مطلع قصيدة:يقول

إنَّ ابنَ آمنةَ النَّبيَّ محمّداً *** عِندِي يَفوقُ مَنازِلَ الأولادِ

ويذكر تحذير الراهب بحيرا له لتجنب شر اليهود، يقول:

أتبغونَ قتلاً للنبيِّ محمَّدٍ *** خُصِصتُمْ على شُؤمٍ بطولِ أثام

*** فكُنْ لرسولِ اللهِ في اللهِ ناصرا ولما اجتمعت بنو هاشم وبنو المطلب معه ورأى أن قد أمتنع بهم فاوصى حمزة بابن اخيه محمد{ص} فقال:

واللهِ لنْ يَصِلُوا إليكَ بجَمعِهِمْ *** حتى أُوَسَّدَ في الترابِ دَفِينا

فانفذْ لأمرِكَ ما عليكَ غَضاضةٌ **وأبشِرْ بِذاكَ وقَرَّ منكَ عُيونا

ودعوتَني وعلمتُ أنكَ ناصِحي *** ولقدْ صَدقْتَ وكُنتَ ثَمَّ أمينا

ولقد علِمتُ بأنَّ دِينَ محمدٍ *** مِنْ خَيرِ أديانِ البرِيَّةِ دِينا

قال الإمام علي(ع): «كان والله أبو طالب عبد مناف بن عبد المطّلب مؤمناً مسلماً، يكتم إيمانه مخافةً على بني هاشم أن تنابذها قريش». وعندما هاجر المسلمون هجرتهم الأولى إلى الحبشة، أرسل أبو طالب للنجاشي:ابيات من قصيدة تعلم خيارَ الناسِ أنَّ محمداً *** نَبيٌّ كموسى والمسيحِ بنِ مريمِ /// أتى بالهُدى مِثلِ الذي أَتَيا بِهِ *** وكُلٌّ بأمرِ اللهِ يهدِي ويعصِمِ ///وأنَّكُمُ تتلُونَهُ في كتابِكمْ *** بِصِدْقِ حديثٍ لا حديثِ التَّرَجُّمِ.

أجمع علماء الشيعة على إسلام أبي طالب(ع) تبعاً لأئمّتهم(ع).والأحاديث الدالّة على إيمانه واردة عن أهل بيت العصمة كثيرة، جمعها العلماء في كتب مفردة، ومن الكتب الأخيرة:(منية الراغب في إيمان أبي طالب) للشيخ محمّد رضا الطبسي.... كما أُلّف في إثبات إيمانه كثير من الكتب، من السُنّة والشيعة على حدّ سواء، أنهاها بعضهم إلى ثلاثين كتاباً، ومنها: كتاب (أبو طالب مؤمن قريش) للأُستاذ عبد الله الخنيزي.عدا البحوث المستفيضة المبثوثة في ثنايا الكتب والموسوعات، ونخصّ بالذكر ما جاء في كتاب (الغدير) للعلاّمة الأميني في الجزء السابع والثامن منه.

ونقل عن مفتي الشافعية أحمد زيني دحلان في (أسنى المطالب)عن جماعة من علماء السُنّة: أنّهم ذهبوا إلى ذلك أيضاً، وكتبوا الكتب والبحوث في إثبات ذلك، كالشعراني، وسبط ابن الجوزي، والقرطبي، وغيرهم.ونقل ابن أبي الحديد في شرحه للنهج عن بعض شيوخ المعتزلة، كابن قائم، والبلخي، وأبي جعفر الاسكافي، قولهم بذلك.

اما ائمة اهل البيت{ع} روي عن الأئمّة وعن النبيّ(ص) ممّا يدلّ على إيمانه، وهم أعرف بأمر كهذا من كلّ أحد.كنصرته للنبيّ(ص)وتحمّله الصعاب العظيمة، وتضحيته بمكانته في قومه،وبولده، أكبر دليل على إيمانه. ثم انه لو كان كافراً، لشنّع على عليّ(ع) من قبل معاوية وحزبه، والزبيريون وأعوانهم، وسائر أعداء الإمام عليّ(ع).وصرّح أبو طالب في وصيّته بأنّه كان قد اتّخذ سبيل التقية في شأن رسول الله(ص)، وأنّ ما جاء به الرسول(ص) قد قَبِلَه الجَنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن.وأوصى قريشاً بقبول دعوته ففي ذلك الرشاد والسعادة..

وعنه(ص) (إنّ الله عزّ وجلّ قال له على لسان جبرائيل: حرّمت النار على صلب أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك).أمّا الصلب فعبد الله، وأمّا البطن فآمنة، وأمّا الحجر فعمّه - أبا طالب، لقوله كفلك.!! اما السبب الذي على أبي طالب{ع} هو من أكبر الذنوب ، وأعظم العيوب ، التي يستحق من يتلبس بها ـ شاء أم أبى ـ ولابد أن يحرم لأجلها من كل امتياز ، ويسلب منه كل وسام. وهذا الذنب العظيم هو أنّه كان أباً لذلك الرجل الذي تكرهه قريش ، ويبغضه الحكّام ، ويكرهونه أهل الباطل .كانوا وما زالوا يتمنّون له كلّ سوء ،وقد قطعوا رحمه ، وجهدوا للحط من شأنه ، وصغَّروا عظيم منزلته ، لا لشيء سوى أنه قتل آباءهم وإخوانهم على الشرك والكفر ، وهو يدافع عن الدين ويجاهد في سبيل الله ، بين يدي رسول الله{ص}.

ما هو عام الحزن ؟ هو العام الذي فَقَدَ النبي (ص) نصيرين عظيمين له ولرسالته ، فقد تُوفي في ذلك العام عمُّه أبو طالب ( رض) ، كما تُوفِّيت زوجته العظيمة أم المؤمنين خديجة الكبرى(رض) ، فكان لوفاتهما وقعاً كبيراً على قلب المصطفى، فاشتد حزنه ومصابه بهما ، فسمَّى ذلك العام بعام الحزن .فكان ينظر الى ابنته يراها تبكي على امها وجدها .

قال رجل من قريش ابياتا بحق السيدة خديجة الكبرى (ع) :ـ

هنيئاً مريئاً يا خديجة قد جرت *** لك الطير فيما كان منك بأسعد

تزوّجت خير البرية كلها *** ومن ذا الذي في الناس مثل محمد

أقرّت به الكتاب قدماً بأنه*******رسول من البطحاء هاد ومهتد

وينه اليِوِن وينوح ويْواسي الهواشم / يبجي لبو ابراهيم عنوان المكارم

ينصب عزاه لعمه والمدمع يساهم/ عام الحزن والام حلت بني هاشم

عام الحزن والآم لمصابك نبينه // نرفع تعازي اليوم للحجه ولينه

بْهل فاجعه نعزيه اللي يعينه ///// نفدي اله الارواح نبقه مْعاهدينه

مْصابك يبو الزهراء تنعاه البريه ///والشيعه تنعه اليوم وتْعزّي الرضيه

راح المحامي اليوم ابو طالب شفيه/// شاف النبي احزان من هل رزيه

ظلم وْضلع مكسور وفْراگ وْاذيه......

قال النبى {ص}«ما نالت منى قريش شيئا أكرهه، حتى مات أبو طالب» ولقد حزن النبي {ص} للحبيبين، الحامى المكافح، والمؤنس المواسى.

فگدت أللي عَلي حَنت.. ودارت////// وعليها تهمل عيونــــي.. ودارت

عگبها افترت الــدنــيــا.. ودارت//// خذت شمعة حياتي وقست بيه ـــــــ

أنه بكل يوم احـــن للموت.. مرات////وعليه المــــاتمر بالبال.. مرات

عگب امي الليالي اصبحت.. مرات//وأتاني الطيف بلكي ايمر عليه