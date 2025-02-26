الأقمار الشعبانية الثلاثة (وجعل القمر فيهن نورا) (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف



عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى "وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا" ﴿نوح 16﴾ "وجعل القمر فيهن نورا" قيل فيه وجوه "أحدها" أن المعنى وجعل القمر نورا في السماوات والأرض عن ابن عباس قال يضيء ظهره لما يليه من السماوات ويضيء وجهه لأهل الأرض وكذلك الشمس "وثانيها" أن معنى فيهن معهن يعني وجعل القمر معهن أي مع خلق السماوات نورا لأهل الأرض "وثالثها" أن معنى فيهن في حيزهن وإن كان في واحدة منها كما تقول أتيت بني تميم وإنما أتيت بعضهم. "وجعل الشمس سراجا" أي مصباحا يضيء لأهل الأرض كما كانت الشمس جعل فيها النور للاستضاءة به كانت سراجا فهي سراج العالم كما أن المصباح سراج الإنسان.

عن شبكة الكفيل العالمية: العتبة العباسية تنظم احتفالها المركزي بمناسبة ذكرى ولادة الأقمار الشعبانية بتأريخ 15 فبراير 2024: نظّمت العتبةُ العباسية احتفالها المركزيّ السنوي بمناسبة ذكرى ولادة الأقمار الشعبانيّة، الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس والإمام السجاد عليهم السلام، الذي يستمرّ لثلاثة أيّام. وحضر الاحتفال الذي أُقِيم في الباحة المُطِلّة على بوّابة قبلة مرقد أبي الفضل العبّاسعليه السلام، مدير مكتب المتولّي الشرعي للعتبة العبّاسية الدكتور أفضل الشامي، وعددٌ من مسؤولي العتبة المقدّسة ورؤساء أقسامها ومنتسبيها، فضلاً عن وفودٍ وشخصيّات مثّلت جهاتٍ عديدة، إضافةً إلى جمعٍ غفير من الزائرين. استُهِلّ الاحتفال بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم تلاها قارئ العتبة العباسية السيد ليث العبيدي، أعقبتها كلمةُ الأمانة العامّة للعتبة العباسية المقدّسة، ألقاها بالنيابة عضو مجلس إدارتها الدكتور عباس الددة الموسوي، وابتدأها بتقديم التهاني للحاضرين وللأمّة الإسلاميّة بحلول ذكرى الولادات الشعبانية المباركة. وذكر الموسوي في كلمته أنّ "شهر شعبان من المواسم التي منّ الله بها على عباده، إذ جعلها لهم مواسمَ يَرجِعون فيها إليه، فسبحان من أنعمَ علينا وتفضّلَ، وأسبغَ عطاياه وأسبلَ، وله الحمدُ في الأولى والآخرة، فقد ورد فيه أنّ الرسولَ الأكرمَ صلّى الله عليه وآله كان إذا رأى هلالَ شعبانَ أمرَ منادياً ينادي في المدينة: (يا أهلَ يثربَ إنّي رسولُ الله إليكم، ألا إن شعبانَ شهري، فرحم الله من أعانني على شهري)". وأضاف أن، "هناك حاجاتٍ إلى تأمّلِ هذا الموسمِ، وكيفيةِ إعانةِ نبيّنا على شهره، ولعلّ أولَ ما يتوجّبُ فيه هو اتّخاذُ الشهرِ محطةً روحيةً مهمةً للاتّصال بالذات الإلهية، ولتهيئة النفسِ قبلَ شهرِ رمضانَ المباركِ، وإدامةُ الصلةِ بالرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله، من خلال استلهامِ شخصيتهِ الإنسانيةِ، والاقتداءِ به، والسيرِ على نهجه القويم، وتعاليمِ رسالتهِ السماوية الخالدة". وأشار إلى أن، (من أبرز مصاديقِ إدامةِ الصلةِ بنبينا الأكرم صلّى الله عليه وآله، وتوثيقِها في شهرهِ، هو المودّةُ في القربى التي جعلها اللهُ تعالى أجرَ الرسالةِ المحمّديةِ في قوله تعالى في آية المودّة: "قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ"). وتابع الموسوي، "ففي الثالثِ من شهر شعبانَ، خطّتْ الإرادةُ الإلهيةُ أولَ سطرٍ من سِفرٍ عظيم سيكون عنوانُه الحسينَ عليه السلام، وليجَسّدَ في سيرتِه المعطاء قيمَ السماءِ، ومبادئَ الإسلام وهو يعلنُ ثورتَه من أجل تحقيقِ القيمةِ الحقيقيةِ للإنسان وحفظِ كرامتِه، ولولاه عليه السلام ولولا شهادتُه لم تَبْقَ للإسلام باقية". بعد ذلك استمع الحضورُ لنخبةٍ من القصائد ألقاها شعراءُ أهل البيت عليهم السلام، وهم كلٌّ من الشاعر السيد مسار رياض والسيد محمد الفاطمي والسيد كرار حسين الكربلائي، وكذلك كانت هناك فقراتٌ إنشاديّة اشترَكَ في تقديمها الرادود حسين العكيلي. أجرِي بعد ذلك الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة ولادة الإمام الحسين عليه السلام، المُعدّة من قِبل الأمانة العامّة للعتبة العبّاسية، والتي تمخّض عنها فوزُ عشرة فائزين، تناوب على تكريمهم كل من مدير مكتب المتولي الشرعي للعتبة المقدسة الدكتور افضل الشامي ونائب الأمين العام للعتبة الحسينية السيد علاء آل ضياء الدين.

وعن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى "وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا" ﴿نوح 16﴾ الآيات كما يشهد به سياقها مسوقة لبيان وقوع التدبير الإلهي على الإنسان بما يفيض عليه من النعم حتى تثبت ربوبيته فتجب عبادته. وعلى هذا فكون الشمس سراجا هو كونها مضيئة لعالمنا ولولاها لانغمرنا في ظلمة ظلماء، وكون القمر نورا هو كونه منورا لأرضنا بنور مكتسب من الشمس فليس منورا بنفسه حتى يعد سراجا. وأما أخذ السماوات ظرفا للقمر في قوله: "وجعل القمر فيهن نورا" فالمراد به كما قيل كونه في حيزهن وإن كان في واحدة منها كما تقول: إن في هذه الدور لبئرا وإن كانت في واحدة منها لأن ما كان في إحداهن كان فيهن وكما تقول: أتيت بني تميم وإنما أتيت بعضهم.

عن موقع شفقنا: خاص ولادات الأقمار الشعبانية، التسلسل في أيّام الولادة مشيئة إلهية وامتداد لرسالة أهل البيت عليهم السلام للشيخ ربيع قبيسي: نستهل شهر شعبان المعظّم بنسيم عطر من آل بيت الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم، إذ نحيي في الثالث والرابع والخامس من هذا الشهر المبارك ذكرى ولادة الأقمار الثلاثة الإمام الحسين عليه السلام وقمر العشيرة أبي الفضل العباس عليه السلام والإمام السجاد عليه السلام، وفي هذه المناسبات العطرة قال فضيلة الشيخ ربيع قبيسي، في حديث خاص مع وكالة “شفقنا”، أنّنا نستقبل بداية شهر شعبان الذي خصّه الله سبحانه وتعالى لنبيّه الأكرم محمد صلّى الله عليه وآله وسلم وفي بدايته ولادة الأقمار الشعبانية الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس والإمام زين العابدين عليه السلام، وعند الكلام عن هذه الشخصيات الثلاث فإنّنا نرتقي في عالم الإنسانية والجهاد ووجود الطاعة والقربة إلى الله عزّ وجلّ، وقد شاءت القدرة الإلهية أن تكون الولادات المباركة في هذا الشهر العظيم. واعتبر الشيخ قبيسي أنّنا ومن خلال هذه الولادات يمكن أن نستفيد الكثير في حياتنا العمليّة، فالإمام الحسين عليه السلام هو صاحب النهضة الكبرى في قيامة المجتمع والحفاظ على الدين، وهو مفجّر الثورة الإنسانية انطلاقا من منهج جدّه صلّى الله عليه وآله وسلم، ونعود إلى أبي الفضل العباس حامل لواء الإمام الحسين عليه السلام وهو صاحب الخلق العظيم والفضيلة الكبرى، والذي كان سندا لأخيه في كربلاء عندما احتاج الأمر، إلى ولادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام الذي كان له الدور الكبير في نقل تفاصيل وجزئيات واقعة كربلاء مع عمّته السيدة زينب عليه السلام، قائلا: “عندما نتكلّم عن هذه الأقمار الشعبانية الثلاثة نرى أنّ هناك ترابط في ترتيب هذه الولادات، فالإمام الحسين عليه السلام هو مفجّر هذه النهضة الكبرى لبناء الإنسانية، وأبي الفضل العباس هو حامل هذه الراية والمدافع عنها، والإمام زين العابدين عليه السلام هو الذي أظهر هذه المعاني العظيمة من خلال نهضة الإمام الحسين عليه السلام، هذا التسلسل في أيّام الولادة هو بلا شك مشيئة إلهية أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون امتداد للرسالة التي حملها الأئمة وأهل البيت عليه السلام”.

جاء في صفحة قناة الأنوار عن لادة الاقمار الشعبانية المباركة: 3 شعبان مولد الامام الحسين عليه السلام سنه ٤ هـ. 4 شعبان مولد ابي الفضل العباس عليه اسلام سنة ٢٦هـ 5 شعبان مولد الامام السجاد عليه السلام سنة ٣٨هـ 11 شعبان مولد علي الاكبر عليه السلام سنة ٣٣هـ 15 شعبان مولد الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف سنه ٢٥٥هـ شهر شعبان شعر الرحمة والمغفرة، شهر تجتمع فيه ولادات الاقمار الهاشمية عليهم السلام. ولادة. الامام الحسين عليه السلام 3 شعبان. الامام ابي الفضل العباس عليه السلام 4 شعبان. الامام زين العباد السجاد عليه السلام 5 شعبان. والامام بقية الله المنتظر المهدي عجل الله فرجه الشريف 15 شعبان. وقد قال عن هذا رسول الله، صلى الله عليه واله وسلم: (ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يُرفعَ عملي وأنا صائم".

خلق الله سبحانه القمر والشمس بنورين مختلفين، والشمس سراج اي نورها او ضيائها اقوى بكثير من القمر ليتكون الليل والنهار "وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا" (نوح 16). جاء في معاني القرآن الكريم: قمر القمر: قمر السماء. يقال عند الامتلاء وذلك بعد الثالثة، قيل: وسمي بذلك لأنه يقمر ضوء الكواكب ويفوز به. قال: "هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا" (يونس 5)، وقال: "والقمر قدرناه منازل" (يس 39)، "وانشق القمر" (القمر 1)، "والقمر إذا تلاها" (الشمس 2)، وقال: "كلا والقمر" (المدثر 32). والقمراء: ضوءه، وتقمرت فلانا: أتيته في القمراء، وقمرت القربة: فسدت بالقمراء، وقيل: حمار أقمر: إذا كان على لون القمراء، وقمرت فلانا: كذا خدعته عنه.