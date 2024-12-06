الصفحة الإسلامية

لماذا اخفي قبر الزهراء عليها السلام


موقع قبر السيدة فاطمة (ع) في مكان غير معلوم، وله احتمالات عدة، منها: بيت السيدة فاطمة (ع)أو روضة النبي{ص}، أو البقيع، الرأي المشهور لدى علماء الشيعة يرجح أن يكون بيتها ,ويعتقد علماء الشيعة في روضة النبي{ص}.

هنا نسال هل ان الزهراء من اهل البيت{ع} او خارج الآية ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) واذا قلنا انها ام الائمة المعصومين {ع} هذا ما يؤكده النبي{ص} عن الإمام علي(ع) : كان رسول الله (ص) يأتينا كل غداة فيقول : رحمكم الله الصلاة( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )(أمالي المفيد: 318 / 4 ،أمالي الطوسي:89 / 138 وغيرها).

فاذا ثبت ان الزهراء قطب الرحى لأهل البيت {ع} فهل ماتت موتا طبيعيا او قتلت .؟ وما سبب قتلها .؟ هل كانت تطالب بنخيلها وتمرها او هناك قضية اكبر من فدك تستوجب ان تضحي الزهراء والامام علي وابناءهم كلهم من اجلها؟ نقطة اخرى : عن الصدوق[قدسٍ]"جميع الأئمة الأحد عشر بعد النبي [ص] قتلوا ، منهم بالسيف ، والباقون قتلوا بالسم ، قتل كل واحد منهم طاغية زمانه» المصدر بصائر الدرجات ص523 . اذن تصح الرواية التي تقول ان الزهراء تعرضت لطعنات بالسيف والضرب بالسياط . اضافة لكسر الضلع ودخول البسمار في صدرها.

**لما أصبح أبو بكر خليفة، أرسل إلى علي بن أبي طالب للمطالبة بالبيعة. في ذلك الوقت، تجمّع عند علي في بيته خمسون صحابيا . هناك إصدارات متعددة لما حدث، بدءًا من تهديد عمر بإحراق المكان إذا رفض عليّ الامتثال بالبيعة، إلى اقتحام بيت ال النبي{ص}.يضيف ابن أبي الحديد أن الزبير خرج إليهم بسيفه فأمَر عُمر بأخذه، فوثب عليه سلمة بن أسلم فأخذ السيف من يده فضرب به الجدار، ودخلوا الدار. فخرجت فاطمة وهدّدت بكشف شعرها قائلة: «والله لتخرجن أو لأكشفنّ شعري ولأعجنّ إلى الله» فخرجوا وخرج من كان في الدار. هذا الهجوم الاول..!!يستشهد محمد بن جرير الطبري وكذلك اليعقوبي في تاریخ أبي بكر على فراش الموت قائلًا إنّه تمنّى أنّه «لم يكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب» .ومعنى كشف لغويا: {كشَف عنه بشيء من الجُهْد} كشفهم عن الشريعة.. بالحرب. *** رأي الشيعة : يقول الفقيه حسين البروجردي وصادق الروحاني ووحيد الخراساني وجعفر مرتضى العاملي أنّ فاطمة قُتلت نتيجة إصابات أصيب بها عندما هوجم بيتها وأحرقه عمر. بعد وفاة والدها النبي محمد{ص}.بل ان احراق البيت لوحده هو اسلوب لقتل جميع من في الدار بالنار.

** هل تعيين الخليفة هو لأجل بيان الأحكام؟ فبيان الأحكام لا يحتاج لخليفة. لان الرسول بينها وبعضها كتبها في رقع وأعطاها للناس ليعملوا بـه، ولكن الامر يتعين بالولاية التي ذكرها القران في عدة ايات وذكرها الرسول{ص} في عدد كبير من الاحاديث وانكرها القوم جميعا . اذن البذل بالنفس والجود بالدماء من اجل دين الله الذي يتمثل بالتوحيد والنبوة والولاية .. فما فائدة الدين الذي ليس فيه وصي رسول الله {ص} فموقف الزهراء يبين تنها تقول من خلال الموقف. نحن نحتاج إلى خليفة لكي ينفذ القوانين خير تمثيل ولا يحتاج الى من يعلمه.

فولي الأمر هو المتصدي لتنفيذ القوانين .. لو لم يعين الرّسول {ص} خليفة لـما كان قد بلغ رسالته وهذا واضح يوم الغدير { اليوم اكملت لكم دينكم} وكان ىذلك برفع يد الامام وقوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه . وحين كمل دين الانبياء بولاية علي بن ابي طالب . حدث الانقلاب يوم السقيفة . فكانت الزهراء{ع} اول من تصدت للردة لا من اجل فدك .. ولسان حالها يقول: انما خرجت لطلب الاصلاح في دين ابيها .

لأي الأمور تدفن ليلا //بضعة المصطفى ويعفى ثراها؟!

وثوت لا يرى لها الناس مثوى أي قدس يضمه مثواها؟!

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