(همزة وصل لا تلفظ داخل الكلمة) في سورة الأنفال (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

همزة الوصل هي همزة غير مكتوبة (تُرسم على شكل ألف دون همزة في مصاحف، أو ألف فوقه حرف ص) تُلفظ عندما ينطق بها في أول الكلمة، ولا تلفظ أو يسمى اخفاء شفوي إذا جاءت في وسط الكلام كأن يسبقها حرف من الحروف ويكون لونها رمادي في المصاحف الملونة. أبرز أمثلة همزة الوصل هي الألف في "ال" التعريف. الغرض من همزة الوصل أن يتوصل بها إلى النطق بالساكن في بداية الكلمة. من أمثلة (همزة وصل لا تلفظ داخل الكلمة) "وَالَّذِينَ"، "وَاذْكُرُوا"، "وَالرَّسُولِ"، "فَاتَّقُوا"، "بِالْعُدْوَةِ"، "بِالْحَقِّ"، "فَاجْنَحْ".

جاء في موقع بيت المحتوى عن همزة الوصل وهمزة القطع: يعاني الكثير من المترجمين الجدد من عدم القدرة على التمييز بين همزة الوصل وهمزة القطع في أول الكلام. نوضح في ما يلي قاعدة همزتي الوصل والقطع بطريقة مبسطة. تعريف همزة الوصل: هي همزة غير مكتوبة (تُرسم على شكل ألف دون همزة) تُلفظ عندما ينطق بها في أول الكلمة، ولا تلفظ إذا جاءت في وسط الكلام كأن يسبقها حرف من الحروف. أبرز أمثلة همزة الوصل هي الألف في "ال" التعريف. الغرض من همزة الوصل أن يتوصل بها إلى النطق بالساكن في بداية الكلمة. مواضع همزة الوصل: في الأسماء العشرة: اسم، ابن، ابنة، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة، ابنم، ايم الله، است. في أمر الفعل الثلاثي مثل اكتب، اقرأ، ادرس. في ماضي الفعل الخماسي وأمره ومصدره، مثل: ارتحَل (ماضي)، ارْتحِل (أمر) ارتِحال (مصدر). ومثلها: اجتهَدَ اجْتَهِد اجْتِهاد، انتبَه انْتَبِه انْتِباه، اسْتَمَعَ اسْتَمِعْ استِمَاع، انْتَفَعَ انتفِعْ انتفَـاع، اطَّلعَ اطَّلعْ اطِّلاع.. في ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره، مثل: استحسن (ماضي)، اسْتَحْسِن (أمر)، اسْتِحْسان (مصدر). ومثلها: استخرَج استخرِج استِخْراج، استغفَرَ استغفِرْ استغفار، استبَانَ استَبِنْ استِـبَانة. في أل التعريف، مثل: الولد، الجبل، الشارع. تعريف همزة القطع: هي همزة تكتب وتُلفظ في جميع الأحوال، وتُرسم على شكل علامة الهمزة فوق الألف في حالتي الفتح والضم، وتحت الألف في حالة الكسر. مواضع همزة القطع: تكون الهمزة همزة قطع ويجب كتابتها في أول الكلمة في الحالات التالية: في جميع الأسماء ما عدا الأسماء العشرة التالية: اسم، ابن، ابنة، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة، ابنم، ايم الله، است. في الضمائر المبدوءة بهمزة مثل: أنا، أنت وغيرها. في ماضي الفعل الثلاثي المبدوء بهمزة، مثل: أبى، أوى، أمر، أخذ. في ماضي الفعل الرباعي، مثل: أعلم، أحسن، أسلم. في أمر الفعل الرباعي، مثل أَسرِع، أمهِل. في مصدر الفعل الرباعي، مثل: إنجاز، إكرام، إفهام. في كل فعل مبدوء بهمزة المضارعة سواء أكان ثلاثياً أو رباعياً أو خماسياً، مثل: أدرُس، أكتُب، أنتبُه، أقرأ، أُسافِر، أستحسن. في جميع الحروف، مثل: إن، أن، إلى، إذا. ملاحظة: يمكن التمييز بين همزة الوصل وهمزة القطع بإدخال ( الواو ) أو ( الفاء) عليها. فإذا نُطقت همزة فهي همزة قطع، مثال أنا، وأنا، فأنا. وإذا اختفت الهمزة في النطق فهي همزة وصل، مثال: استغْفَر، واستغْفَر، فاستغْفَر.

قال الله سبحانه في آيات قرآنية فيها (همزة وصل لا تلفظ داخل الكلمة) في سورة الأنفال: "وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ (همزة وصل لا تلفظ داخل الكلمة) خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ" (الانفال 47)، و "إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ (همزة وصل لا تلفظ داخل الكلمة) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" (الانفال 49)، و "كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ (همزة وصل لا تلفظ داخل الكلمة) مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (الانفال 52)، و "كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ (همزة وصل لا تلفظ داخل الكلمة) مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ" (الانفال 54).

جاء في دار الكتب الاسلامية: حذف همزة الوصل: إذا وقعت همزة الوصل بين همزة الاستفهام ولام التعريف فلا تحذف لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر ولكن يجوز في كل منهما الإبدال أي إبدال همزة الوصل ألفاً مع المد المشبع للتخلص من التقاء الساكنين لملاقاتها لساكن أصلي وهو لام (أل) والتسهيل بين بين أي بين الهمز والألف بدون مد وذلك في ستة مواضع باتفاق القراء هي: الموضع الأول والثاني: "قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ" موضعي الأنعام فأصلها أالذكرين. الموضع الثالث والرابع: "ءالآن" موضعي يونس فأصلها أالآن. الموضع الخامس: "آللهُ أَذِنَ لَكُم" بيونس فأصلها أالله. الموضع السادس: ءاالله خير بالنمل. فكلمة (ءآلذكرين) عبارة عن همزة استفهام دخلت على كلمة "الذكرين" مثنى "الذكر" فهي قد دخلت على همزة الوصل في التي في "آل" فتحققت عندنا الصورة التالية: همزة استفهام دخلت على همزة وصل بعدها لام تعريف هكذا أالذكرين وعند ذلك تبدل همزة الوصل ألفا مع مدها تخلصا من التقاء الساكنين فتقول قل ءاااااالذكرين يمد الألف مد طويل مشبع ولذلك يصير المد مداً فرعياً لازما بمقدار ست حركات لوجود السكون بعد حرف المد ولهذا لا تحذف ألف الوصل ولكنها تبقى أو تقلب مداً لأنها وقعت بين همزة الاستفهام ولام التعريف. وأصل كلمة (ءالآن) (آن) بهمزة مفتوحة ممدودة ونون مفتوحة وهي اسم مبني علم علي الزمان الحاضر، ثم دخلت عليها (أل التعريف) فأصبحت (اّلآن) ثم دخلت عليها همزة الاستفهام وهي همزة قطع فاجتمع همزتان مفتوحتان متصلتان الأولى همزة الاستفهام والثانية همزة وصل، فأصبحت (ءالآن) وقد اجمع أهل الأداء علي استبقاء الهمزتين وعدم حذف إحداهما ولكن لما كان النطق بهمزتين متلاصقين فيه شيء من العسر، فاجمعوا علي تغير الهمزة الثانية أما بالإبدال أو التسهيل. ويزيد لأبى عمرو "ءالسحر" بيونس فإنه لا يجوز حذف همزة الوصل لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر فيتغير المعنى وإنما تبدل همزة الوصل ألفاً وتمد مداً طويلاً فيكون من قبيل المد اللازم أو تسهل بين بين بلا مد أصلاً

قال الله سبحانه في آيات قرآنية فيها (همزة وصل لا تلفظ داخل الكلمة) في سورة الأنفال: "وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ (همزة وصل لا تلفظ داخل الكلمة) إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ" (الانفال 58)، و "وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ (همزة وصل لا تلفظ داخل الكلمة) لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" (الانفال 61)، و "وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (همزة وصل لا تلفظ داخل الكلمة)" (الانفال 62).

قال الله سبحانه "وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" (طه 114) أي عند القراءة عليك بعدم التعجل بل المطلوب التمهل ومعرفة مواضع الادغام والمد والوقف المناسب وخاصة عندما توجد مجموعة مستمعة. قال تعالى: "وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً" (الاسراء 106).

قال الله سبحانه في آيات قرآنية فيها (همزة وصل لا تلفظ داخل الكلمة) في سورة الأنفال: "وَالَّذِينَ (همزة وصل لا تلفظ داخل الكلمة) آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ" (الانفال 74)، و "وَالَّذِينَ (همزة وصل لا تلفظ داخل الكلمة) آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (الانفال 76).

جاء في موقع الدكتور السيد حسين علي الحسيني عن أحكام التلاوة: ألقاب الحروف: - الحروف لها عشرة ألقاب: - الأحرف الجوفية: وهي حروف المدّ الثلاثة ( ا، و، ي ). - الأحرف الحلقية: وهي حروف الإظهار الحلقي الستة: ( ء، هـ، ع، ح، غ، خ). - الأحرف اللهوية: وهما حرفا القاف والكاف. - الأحرف الشجرية: وهي الجيم والشين والياء غير المدّية. - الأحرف الذلقية: وهي اللام والنّون والراء. - الأحرف النطعية: وهي الطاء والدال والتاء. - الأحرف الأسلية: وهي أحرف الصفير الصاد والسين والزاي. - الأحرف اللثوية: وهي الظاء والذال والثاء. - الأحرف الشفوية: وهي الفاء والواو غير المدّية والباء والميم. - الأحرف الهوائية: وهي أيضاً حروف المدّ الثلاثة السابقة، فيصبح لهذه الأحرف لقبان هوائية وجوفية.