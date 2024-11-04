الجناس المحرف في القرآن الكريم (عالمين أو عالم بفتح اللام وكسرها) (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن الموسوعة الحرة: الجناس المحرف ويقال له جناس التحريف، ما اختلف ركناه في هيئات الحروف الحاصلة من حركاتها وسكناتها، نحو (إذا زل عالِم، زل بزلته العالَم). ومنه التزلزل وهو ما انقلب معناه بتغيير حركة واحدة منه. جاء في المعاجم: عالم ج، عوالم وعلالم: 1 عالم الخلق كلهم. 2 عالم: كون. 3 عالم: كل فئة من فئات الخلق: (عالم الحيوان). المعجم: الرائد. عَالِمٌ جمع: عُلَمَاءُ، عَالِمَاتٌ. (فاعل مِنْ عَلِمَ): 1.: عَالِمٌ بِأُمُورِ الدِّينِ وَالْعِلْمِ: عَارِفٌ بِهِما. 2.:عَالِمٌ فِي عِلْمٍ مَّا: الْمُتَضَلِّعُ مِنْهُ، الْمُتَّصِفُ بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ. المعجم: الغني. عالِم الغيب: الله سبحانه وتعالى، لكلِّ عالِم هفوة: تنبيه إلى عدم وجود الإنسان الكامل في علمه. • العالم: اسم من أسماء الله الحُسنى، ومعناه: الذي لا يخفى عليه شيء: "اِنَّ اللهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ" (فاطر 38). المعجم: اللغة العربية المعاصر.

عن تفسير الميسر: قال الله تعالى عن كلمة للعالمين بفتح اللام في القرآن الكريم "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ" ﴿آل عمران 96﴾ لِلْعَالَمِينَ: لِّ حرف جر، لْ اداة تعريف، عَالَمِينَ اسم. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ: وهداية للناس أجمعين. إن أول بيت بُني لعبادة الله في الأرض لهو بيت الله الحرام الذي في "مكة"، وهذا البيت مبارك تضاعف فيه الحسنات، وتتنزل فيه الرحمات، وفي استقباله في الصلاة، وقصده لأداء الحج والعمرة، صلاح وهداية للناس أجمعين. قوله سبحانه "تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ" ﴿آل عمران 108﴾ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ: وما الله بظالم أحدًا من خلقه. هذه آيات الله وبراهينه الساطعة، نتلوها ونقصُّها عليك أيها الرسول بالصدق واليقين. وما الله بظالم أحدًا من خلقه، ولا بمنقص شيئًا من أعمالهم، لأنه الحاكم العدل الذي لا يجور.

جاء في صفحة المدرب سلام بارا: الفرق بين بين "عالَمين" و"عالِمين" في القرآن: 1- هما كلمتان قرآنيتان متقاربتان، الفرق بينهما بالحركة؛ الأولى "عالَمين" بفتح اللام، والثانية "عالِمين" بكسرها، فما هو الفرق بينهما؟ 2-"عالَمين" بالفتح وردت في عدة آيات من القرآن، كما في قوله تعالى: "الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الفاتحة 2)، "العالَمين" في الآية مضاف إليه مجرور بالياء، لأنه جمع مذكر سالم، ومفرده (عالَم). (عالَم) اسم جمع على وزن: فاعَل، لا مفرد له من لفظه، ويطلق على المجموعة من المخلوقات، سواء كانوا عقلاء أم لا. 3- ويطلق الجمع عالَمون في القرآن على أصناف العقلاء الثلاثة، وهم: الإنس والجن والملائكة. 4- أما "عالِمين" بالكسر فإنه جمع مذكر سالم، مفرده (عالِم)، وهو اسم فاعل من: عَلِمَ، والعالِمون أصحاب العلم، وهم الذين حصَّلوا العلم واكتسبوه. وقد ورد الجمع -عالِمين- في آيات عديدة، كما في قوله تعالى: " إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِلْعَالِمِينَ" (الروم 22)، أي: آيات لأصحاب العلم. والروعة اختلاف معنى الكلمة بحسب اختلاف الحركة بين الفتحة والكسرة.

جاء في موقع البلاغة عن ظاهرة الجناس في خطب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ورسائله (دراسة بلاغية) للدكتور حسين عبد العال اللهيبي: جناس التحريف: ويقصد به (ما اتفق ركناه في أعداد الحروف وترتيبها، واختلفا في الحركات سواء أكانا من اسمين أو من فعلين أو من اسم وفعل، أو من غير ذلك)، وهذا يعني(تشابه اللفظين المتجانسين في رسم الحروف واختلافهما في تشكيلها)، وهو قليل الورود في كلام الإمام علي عليه السلام، على نحو ما جاء من رسالة كتب بها إلى معاوية (ذلك ذلك، فاخش فاحش فعلك، فلعلك بهذا تهدأ). فبين (ذلك) و (ذلّك) و (فاخش) و (فاحش) تشابه تام في رسم الحرف، ولكن الاختلاف وقع في نوع الحركات فيها. في قوله عليه السلام من خطبة له (فإن التقوى في اليوم الحرز والجُنّة، وفي غدٍ الطريق إلى الجنة). ولا يخفى ما يبوح به هذا النص من جناسات محرّفة، فقد جانس الإمام عليه السلام بين لفظ (الجُنة) بضم الجيم وهي ما يتقى به من درع وغيره، ولفظ (الجنة) بفتح الجيم التي هي من النعيم، وقد وقع تشابهٌ تام في رسم الحرف، ولكن نوع الحركات في اللفظين هو موضع الاختلاف، وهذا التجانس يحمل من الانسجام، وجمال التنغيم، ما لا يخفى وقعه اللطيف، وتلاحق تأثيره في النفس والمعنى.

ان الله رفع شأن العلماء "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ" (المجادلة 11). وميز الله تعالى بين العالم والجاهل" قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ" (الزمر 9). وطلب الله تعالى من نبيه ان يزيده علما وليس زيادة مال او جاه" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" (طه 114) وكما قال الشاعر: فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام. وقد قال الله تعالى عن العلماء الذين همهم الدنيا ولا يفكرون بالاخرة بالغافلون والعميان"يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ" (الروم 7) و"بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ" (النمل 66). وهؤلاء من اشراط الساعة الجهل بالاخرة وموت علماء الاخرة كما جاء في الحديث الشريف (ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم، ويثبت الجهل).

جاء عن موقع مسبار: هل يمكن جمع عالَم في اللغة العربية؟ إذا كان اسم الجمع قابلًا لأن يُعامَل معاملة المفرد ثم يُجمع من جديد بصيغة من صيغ الجموع، فإن هذا الأمر ينطبق بالضرورة على جمع عالَم التي يمكن جمعها على صيغتين: صيغة منتهى الجموع: وهي نوع من أنواع جموع الكثرة، وهو كل جمع كان بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. وفي هذه الصيغة يمكن جمع عالَم على وزن "فواعل"، فنقول "عوالِمُ". وتُطبّق هذه الصيغة على كل اسم من أربعة أحرف ثانيه ألف زائدة، مثل: خاتم وخواتم، طابع وطوابع، وقالب وقوالب. صيغة جمع المذكر السالم: ويُقصد به كل جمع ينتهي بألف ونون، أو ياء ونون، حسب إعرابه. فنقول في جمع عالَم: عالَمُون وعالَمِين. لكن جمع عالَم جمعَ مذكرٍ سالمًا هو على الإلحاق لا على الأصل والقياس، تغليبًا للعاقل مع غير العاقل. فإذا قيل العالَمونَ بالرفع والعالَمينَ بالنصب والجر، فهو للدلالة على جميع المخلوقات والكائنات، ومن ضمنها العُقلاء، لأن جمع المذكر السالم لا يصلح في أصله إلا لجمع العقلاء.