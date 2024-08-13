كلمات قرآنية لها علاقة بالألعاب الرياضية (القفز الطويل: تخرق) (ح 4)

الدكتور فاضل حسن شريف

أحد معاني يخرق هو يقفز جاء في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله سبحانه عن تخرق "وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا" ﴿الإسراء 37﴾ " وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا" معناه: لا تمش على وجه الأشر والبطر والخيلاء والتكبر قال الزجاج معناه لا تمش في الأرض مختالا فخورا وقيل: المرح شدة الفرح بالباطل. "إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا" هذا مثل ضربه الله تعالى قال إنك أيها الإنسان لن تشق الأرض من تحت قدمك بكبرك ولن تبلغ الجبال بتطاولك والمعنى أنك لن تبلغ مما تريد كثير مبلغ كما لا يمكنك أن تبلغ هذا فما وجه المنابزة على ما هذا سبيله مع أن الحكمة زاجرة عنه وإنما قال ذلك لأن من الناس من يمشي في الأرض بطرا يدق قدميه عليها ليري بذلك قدرته وقوته ويرفع رأسه وعنقه فبين سبحانه أنه ضعيف مهين لا يقدر أن يخرق الأرض بدق قدميه عليها حتى ينتهي إلى آخرها وإن طوله لا يبلغ طول الجبال وإن كان طويلا علم الله سبحانه عباده التواضع والمروءة والوقار.

عن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله سبحانه عن تخرق "وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا" ﴿الإسراء 37﴾ الآية التي بعدها تدعو إلى محاربة الكبر والغرور، وبتعبير واضح ولطيف تنهي المؤمنين عن هاتين الصفتين حيث تخاطب النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالقول: ولا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً. لماذا؟ "إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ ولَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا". وهذه إشارة إلى سلوك المتكبرين والمغرورين الذي يضربون الأرض بعنف أثناء مشيهم لكي يلتفت الناس إليهم، ويرفعون رؤوسهم في السماء علامة على أفضليتهم المزعومة بين الناس، لهؤلاء تقول الآية: "إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ ولَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا". إذ مثل هؤلاء كالنملة التي تمشي على صخرة كبيرة وتضرب برجلها عليها، إلّا أن الصخرة تسخر من حماقتها. ثمّ أنت أيّها المتكبر هل تستطيع مهما رفعت رأسك في السماء أن تكون مثل الجبال علوا، إنّك مهما تفعل لا ترتفع سوى سنتيمترات قليلة، وحتى هذه الجبال لن تكون شيئا إزاء الكرة الأرضية، والكرة الأرضية تعتبر ذرّة سابحة في عالم الوجود إذن فما هذا الكبر والغرور الموجود عندك أيّها الإنسان؟ الظريف في الأمر، أنّ القرآن لم يبحث مباشرة هذه الصفات الداخلية الخطرة في تركيب الإنسان ووجوده (أي التكبر والغرور) وإنّما أشار إليها من خلال آثارها والظواهر السلوكية التي تنتج عنها، حيث تحدّث القرآن عن مشية المتكبر والمغرور، وهذه إشارة إلى أنّ التكبر والغرور، حتى في أهون الصور وأقل الحالات، يعتبر مذموما مخجلا مهما كانت آثاره جزئية وصغيرة. وفي الآية أيضا إشارة إلى أنّ الصفات الداخلية الباطنية للإنسان تظهر شاء أم أبى من خلال الأعمال والتصرفات، من خلال المشي مثلا، أو النظر أو الكلام وأمثال ذلك. لهذا السبب ينبغي علينا إذا ما واجهتنا أدنى ظاهرة أو أثر لهذه الصفات، أن نعرف أنّ الخطر أصبح قريبا، وأنّ هذه الصفة المذمومة (التكبر والغرور) قد عششت في روحنا ويجب علينا مجاهدتها فورا. ويمكن أن نفهم من خلال هذه الآية، وما ذكر في القرآن الكريم (ومن خلال سورة لقمان وسور أخرى) أنّ التكبر والغرور مرفوضان بشكل عام. لماذا؟ لأنّ الغرور هو مصدر الغربة عن اللّه وعن النفس السليمة، وهو سبب الخطأ في الحكم والقضاء، وسبيل ضياع الحق والارتباط بخط الشيطان والتلوث بأنواع الذنوب. فالإمام علي عليه السّلام يقول في صفات المتقين في حديثه إلى (همام): (ومشيهم التواضع). والمقصود بالمشي هنا ليس التجوال في السوق والشارع، وإنّما هي كناية عن أسلوب المشي والتعامل في جميع الأمور الحياتية، بما في ذلك خطوطهم الفكرية إذ هم متواضعون في تفكيرهم. البرنامج الحياتي العملي لقادة الإسلام يعتبر درسا مفيدا لكل مسلم حقيقي في هذا المجال. ففي سيرة الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نرى أنّه لم يكن يسمح لأحد أن يمشي بين يديه وهو راكب، بل كان يقول: اذهب أنت إلى المكان الفلاني وأنا سآتيك إلى نفس المكان، حيث أنّ المشي بين يدي الراكب يؤدي إلى غرور الراكب للووذلة وذلة الماشي. ونقرأ أيضا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يجلس على التراب تواضعا، ويأكل‌ الطعام كما يأكله العبيد، وكان صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحلب الماعز بنفسه، ويركب الدابة دون غطاء. وقد كان الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يلتزم هذا السلوك في كل مواقفه حتى عند فتح مكّة، حتى لا يفكر الناس بأنّهم إذا وصلوا إلى منصب مهم، أو أحرزوا إنجازا ما، فإنّ ذلك مدعاة لهم بأن يصابوا بالتكبر والغرور ويكونوا بالتالي بعيدين وغرباء عن الناس والمستضعفين. وفي سيرة الإمام علي عليه السّلام، نقرأ أنّه كان يجلب الماء إلى البيت، وفي بعض الأحيان كان ينظّف البيت. أمّا في سيرة الإمام الحسن عليه السّلام، فنقرأ أنّه عليه السّلام، حجّ إلى بيت اللّه عشرين مرّة مشيا على الأقدام، والنجائب (المحامل والدواب) تقاد بين يديه، وكان عليه السّلام يبيّن أن هذا العمل تواضع للّه تعالى‌.

جاء في موقع شارجة 24 عن اليوناني ميلتياديس يتوج بذهبية القفز الطويل في أولمبياد باريس: حقق اليوناني تينتوجلو ميلتياديس الميدالية الذهبية للقفز الطويل ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. واحتفظ ميلتياديس الفائز ببطولة العالم 2023 بالميدالية الذهبية الأولمبية للمرة الثانية على التوالي، بعدما تصدر المنافسات في أولمبياد طوكيو 2020. وحقق البطل اليوناني قفزها طولها 48ر8 أمتار، وجاء خلفه الجامايكي واين بينوك في المركز الثاني (36ر8 أمتار) ليحقق الميدالية الفضية. وفاز الإيطالي ماتيا فورلاني بالميدالية البرونزية بعدما حل ثالثاً في الترتيب العام بقفزة طولها 34ر8 أمتار.

جاء في الموسوعة الحرة عن الوثب الطويل: إن تكنيك الوثب الطويل يتكون من حلقات متسلسلة الواحدة بعد الأخرى، كما أن ترابط مراحله وتبادل أقسام حركاته تكون مشتركة. ويمكننا تقسيم المراحل الفنية في هذه الفعالية إلى أربعة أقسام رئيسية كما يلي: الاقتراب. الارتقاء. الطيران. الهبوط. أولا الاقتراب: إن الهدف الرئيسي لهذه المرحلة هو وصول الواثب إلى الوضع الجيد بأكبر سرعة ممكنة، تبدأ هذه المرحلة من أول خطوة في الاقتراب وتنتهي بارتطام القدم بلوحة الارتقاء. الغرض من هذه المرحلة: الوصول إلى السرعة الملائمة للارتقاء الجيد . الاعداد الجيد للارتقاء. الاعتبارات الواجب إتباعها في هذه المرحلة: بإيقاع دون تشنج. إيقاع النسبي للخطوات الثلاث الأخيرة. الخطوة الأخيرة قصيرة قبل الأخيرة أطول نسبيا، الثالثة قبل الأخيرة قصيرة (تقارب ما بين الخطوات). هبوط نسبي في مركز الثقل الجسم في الخطوات الثلاث الأخيرة مع عدم فقد نسبة السرعة المكتسبة. انسب إمكانية بلوغ اللاعب أقصى سرعة ممكنه حددها قانون ألعاب القوى بالا يقل عن 40-45 مترا. ثانيا الطيران: تعد هذه المرحلة الفاصلة بين الارتقاء والهبوط وتخضع إلى نظرية المقذوفات من حيث المدى والارتفاع مع المحافظة على وضع المتوازن للجسم في الهواء. وتبدأ هذه المرحلة بترك قدم الارتقاء للوحة الارتقاء وتنتهي بهبوط القدمين لحفرة الرمل. الغرض من هذه المرحلة: الاحتفاظ بالتوازن الجسم واخذ مركز الثقل مسار الحركي الصحيح. الاحتفاظ بالسرعة النهائية التي تتحقق عند الانطلاق. الإعداد لهبوط اقتصادي جيد. الاعتبارات الواجب إتباعها في هذه المرحلة: إنجاز 2, 5 خطوة مشي في الهواء للمتقدمين. إنجاز خطوة واحدة للمبتدئين. سماح بميل الجذع للخلف في بداية المرحلة في حدود خمس درجات. مرجحة الذراعين على شكل دوائر تبادليا من الإمام. بالنسبة للوثب يساوي الارتقاء، الذراع اليسر تعمل دائرة كاملة والذراع اليمنى تعمل ثلث دورة. رابعا الهبوط: وهي المرحلة الأخيرة للطيران باتخاذ الواثب الوضع الأفضل لأجل الحصول على أطول مسافة أفقية ممكنه وتبدأ هذه المرحلة عندما يستعد الجسم للهبوط في حفرة الرمل وتنتهي بتجمع أجزاء الجسم وهبوطها في حفرة فوق مكان القدمين في الرمل. الغرض من هذه المرحلة: عدم فقد مسافة من منحى الطيران بالهبوط الجيد. امتداد الرجلين للإمام مع رفعها عن الأرض. ميل الجذع للإمام. مرجحة الذراعين إماما أسفل خلفا. إزاحة الركبتين والحوض للإمام عند بداية ملامسة القدمين للرمل.

جاء في موقع موضوع عن تعريف القفز الطولي للكاتبة غادة الحلايقة: القفز الطولي تُعرَّف رياضة القفز الطولي (بالإنجليزية: Long jump) بأنها عبارةٌ عن رياضةٍ يبدأ فيها اللاعب بالركض لمسافةٍ مُعينة ليقفز بعدها إلى أقصى حدٍّ يستطيع القفز إليه، لذلك يتوجب أن يتحلى لاعبو القفز الطولي بالقوة والُقدرة على التحمُل، وتُعتبر هذه الرياضة التي تُعرف أيضاً باسم القفز العريض (بالإنجليزية: broad jump) واحدةً من ألعاب القوى التي تتطلَّب تأدية لاعبيها لقفزاتٍ أُفقية، وهي تتبع لما يُعرف بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، والذي يُشار له بالاختصار (IAAF)، وقد كانت هذه الرياضة تُمارس قديماً من خلال ركض اللاعبين قبل القفز أو قفزهم من الوضع الثابت، إلا أن وضعية قفز اللاعب من الثبات ودون ركضٍ مُسبق تم إلغاؤها من هذه الرياضة وأصبحت فقط تقتصر على القفز بعد الركض. تُجرى مُنافسات القفز الطولي على مُدرَّجٍ بطولٍ لا يقلُّ عن أربعين متراً، ويحتوي المُدرج في نهايته على علامةٍ يتم القفز عند الوصول إليها، وعند إتمام اللاعب لقفزته، فإنه يهبط على أرضيةٍ رملية مربَّعة الشكل تقريباً تكون بطول 2.75 متراً وبعرض 3 أمتار، وبعد أن يؤدي اللاعب قفزته، فإنه يتم احتساب المسافة الأفقية التي استطاع أن يتجاوزها قفزاً من حافة علامة القفز إلى أول موضع له على الرمال، حيث يُعتبر اللاعب الذي يستطيع القفز لأقصى مسافة مُمكنة فائزاً بمُنافسات هذه الرياضة، وذلك تبعاً لما يُعلن عنه الطاقم التحكيمي الذي يُدير مُنافسات القفز الطويل والذي يبلغ عدد أعضائه أربعة حُكام. للتعرف أكثر على الوثب بشكل عام يمكنك قراءة المقال ما هو الوثب تاريخ القفز الطولي يعود تاريخ مُمارسة رياضة القفز الطولي إلى عهد اليونانيين القُدامى إلا أنها لم تكن بشكلها الحالي، حيث كانت تؤدى بطريقةٍ مُختلفة عمّا هي عليه الآن، وكان يتوجب على اللاعبين الجري لمسافةٍ قصيرة ثم القفز وهم مُحمَّلين بنوعٍ مُعين من الأثقال التي تساعد على منحهم الزخم أثناء تأرجحهم للأمام وذلك للوصول إلى مسافةٍ أكبر، وشهد العام 1800م وصول هذه الرياضة إلى كلٍّ من قارة أوروبا والولايات المُتحدة الأمريكية، ويُعدُّ القفز الطويل أحد الألعاب الأصيلة في الألعاب الأولمبية، حيث وجدت مُنافسات هذه الرياضة في أول دورة ألعابٍ أولمبية حديثة في عام 1896م، وقد كانت في حينها مُقتصرةً على مُنافسات الرجال فقط، وتأخرت مُنافسات السيدات بالظهور إلى دورة الألعاب الأولمبية التي عُقدت في عام 1948م. تقنيات ومراحل القفز الطولي يوجد العديد من العدّائين المَهرة الذين مرّوا على تاريخ رياضة القفز الطويل ويرجع سبب مهارتهم إلى أن هؤلاء اللاعبين استطاعوا استخدام تقنيات القفز الطويل بشكلها الصحيح، وتمكنوا من فهم الآلية الصحيحة التي يجب أن يتبعوها أثناء مُمارسة هذه الرياضة، ويبين الآتي المراحل التقنية التي يمرُّ بها عدّاء القفز الطولي منذ استعداده للركض إلى لحظة هبوطه على الأرض: الركض: تؤثر سرعة الانطلاق بشكلٍ كبير على المسافة التي يقطعها اللاعب أثناء القفز، لذا فإنه يتوجب على العدّاء الانطلاق بأقصى سرعةٍ مُمكنة أثناء الركض بحيث يصل إلى سرعته القصوى قبل الارتقاء في الهواء، كما يتوجب عليه ملاحظة موقع الخطِّ الذي يتوجب القفز عند حدِّه حتى تكون القفزة قانونية، مع التركيز على إبقاء نظر اللاعب إلى الأمام، وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبين الذكور يخطون ما يُقارب 20 خطوة أثناء الجري بينما تخطو اللاعبات السيدات حوالي 16 خطوةً قبل القفز. الارتقاء: تُعتبر وضعية الإقلاع من التقنيات المهمَّة في رياضة القفز الطولي، وهي تعتمد بشكلٍ رئيسي وضعية القدم التي يرتكز عليها العدّاء أثناء الارتقاء، حيث يرتكز اللاعب على إحدى قدميه لتحقيق أكبر ارتقاءٍ مُمكن، ويُوصى بوضع القدم بشكلٍ مُسطَّح على الأرض، حيث إن الارتكاز على كعب القدم يُقلِّل من سرعة العدّاء والارتكاز على أصابع القدم يُعرضه للإصابة ويُقلِّل من توازنه واستقراره. الطيران: يعدُّ الطيران من التقنيات الأساسية في رياضة القفز الطولي، حيث إنها تُمكِّن العدّاء من البقاء في الهواء لأطول فترةٍ مُمكنة، وهناك العديد من تقنيات الطيران المُتقدمة التي يتبعها اللاعبون المحترفون الذين يستطيعون القفز لمسافة خمسة أمتارٍ في الهواء، أما بالنسبة للأشخاص المبتدئين فيُمكنهم القيام بتقنية الشراع التي تعتمد على دفع الساق الحرة أمام الجسد وإبقائها في الهواء لأطول فترةٍ مُمكنة واتباعها بالساق التي ارتكز عليها اللاعب أثناء الارتقاء، ثم يتوجب مدّ الذراعين للأمام كما لو أن اللاعب يُحاول لمس أصابع قدميه. الهبوط: تُعتبر تقنية الهبوط تقنية مهمَّة في القفز الطولي، حيث يتوجب على اللاعب عدم السقوط للخلف أثناء هبوطه، وللقيام بذلك يتوجب رفع الكعبين للأعلى وتوجيه الرأس باتجاه الركبتين.