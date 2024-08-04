الصفحة الإسلامية

المنبر الحسيني ودوره في نهضة الامة..!


لقد بذلت الماكنة الاعلامية التابعة للحكومات الظالمة منذ عهد الانقلاب على الرسالة السماوية والى يومنا الحاضر كل جهدها من اجل تحريف مسار الرسالة الاسلامية وتجميد القران الكريم ومحو كلام رسول الله (ص) حتى وصل الامر الى ان خليفة المسلمين يصعد على المنبر ويقول( لااسمع منكم أحدا يقول قال رسول الله).

وقد تصدى المنبر الحسيني الذي يعتبر من أهمّ القنوات الإعلامية، والتبليغية، والتثقيفية، والتعليمية، والترويجية، والتوجيهية، والنقدية، الى تصحيح ذلك التحريف, فهو منبر دعوة وهو منبر توعية، وهو منبر حركة وهو منبر ثورة، وهو منبر الإسلام كلّه.

وقد ساهم المنبر الحسيني عبر قرون من الزمن باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية وتأثيراً في الامة في طرح مختلف الأفكار والعلوم، ومارس عملية التربية والتثقيف للامة، ومناقشة مختلف القضايا الإنسانية والإسلامية والاجتماعية والاقتصادية، ونشر الوعي والتعليم والتربية والمبادئ والفضائل وغيرها.

لقد جعل المنبر الحسيني من الشعائر الحسينية والتي تعتبر احدى دعائم التبشير الديني والتبليغ المذهبي باعتبارها المدرسة التثقيفية العملية وليست النظرية , ان تكون مزيجا بين الفكر الثوري للإمام الحسين عليه السلام , والعاطفة الجياشة الحماسية , حيث أن الفكر لوحده لا يكفي لتكون الروح الثورية عند الأمة , إلا إذا مزج بالمأساة والعاطفة.

فالشعائر بها تقوى شوكة الطائفة وترغم بها انوف اعدائهم, وبها تتوحد الصفوف باجتماع الافراد وائتلاف الجماعات, لانها تستقطب أعداداً كبيرة من البشر , ولها القدرة العالية على تهديد عروش الجبابرة وفضح الأساليب المعيبة التي يرتكبها الطغاة سراً وعلناً ، وتضع أمامهم مصائرهم التي لا يُحمَد عقباها, وقد كان للمنبر الحسيني دورا فعالا في احياء الشعائر الحسينية على مر العصور.

ان المنبر الحسيني يعتبر الخطاب المفتوح مع الامة والذي يعطيها الأمل ورفع المعنويات وزرع الروح الثورية فيها.

من اجل ذلك وقف الاستكبار العالمي والطغاة والجبابرة ضد المنبر الحسيني على مر العصور ، حتى سالت دماءا على مسرح الحرية والعطاء المنبري, وهجّر ونفي العديد منهم في الامصار والولايات, ألا انهم لم يستطيعوا ان يقضوا على المنبر الحسيني او إخماده، وبقيت جذوته مختزلة في ضمير الأمة الإسلامية تتفاعل مع وجدانها ومشاعرها كظاهرة فطرية أكثر منها حالة شعورية, واستطاع المنبر الحسيني ان يهدّ عروش الطغاة ويهزمهم وحتى يومنا هذا .

فرحم الله شهداء المنبر الحسيني وحفظ الباقين منهم.

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