الشهادة الثالثة و مفردات من القرآن الكريم (أشهد أن) (ح 7)

الدكتور فاضل حسن شريف

ان شهادة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو علي عليه السلام لا يعني الشرك بالله تعالى، والذي يقصد الشرك به فان الله سبحانه بريء منه. جاء في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله عز من قائل "قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَـٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ" ﴿الأنعام 19﴾ قال سبحانه، موبخا لهم: قل يا محمد لهم "أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى" ﴿الأنعام 19﴾: هذا استفهام معناه الجحد والإنكار، وتقديره: كيف تشهدون أن مع الله آلهة أخرى بعد وضوح الأدلة، وقيام الحجة بوحدانية الله تعالى؟ وإنما قال: "أُخْرَى"، ولم يقل آخر، لأن الآلهة جمع، والجمع مؤنث، فهو كقوله: "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى" (الأعراف 180) وقوله: "فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى" (طه 51)، ولم يقل الأول. ثم قال سبحانه لنبيه: (قل) أنت يا محمد "لَا أَشْهَدُ" بمثل ذلك، وإن شهدتم بإثبات الشريك لله، بعد قيام الحجة بوحدانية الله تعالى، والشاهد هو المبين لدعوى المدعي. ثم قال: (قل) يا محمد لمن شهد أن معه آلهة أخرى: "إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ" به وبعبادته من الأوثان وغيرها، ولهذا قال أهل العلم: يستحب لمن أسلم ابتداء، أن يأتي بالشهادتين، ويتبرأ من كل دين سوى الاسلام.

أن يقول المؤمن أشهد ان محمد رسول الله أو علي ولي الله شهادة خالصة بهما وليس نفاقا بالألسن وليس بالقلوب. ولكن معاملة هؤلاء هي الأخذ بالظاهر. فعلى المؤمن أن يقول ما يعتقد. عن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله عز وعلا "إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ" ﴿المنافقون 1﴾ أضمروا الكفر باللَّه، والعداء لنبيه الكريم، وأظهروا الحب والايمان به وبرسالته "واللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ". المراد بشهادة اللَّه علمه تعالى، والمعنى ان المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، واللَّه يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهولهم بالمرصاد، وأيضا النبي يعلم حقيقتهم، ولكنه مأمور أن يعاملهم بالظاهر لا بالواقع، قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه). وأبلغ ما قرأت في الفرق بين المؤمن والمنافق قول الإمام علي عليه السلام: (لسان المؤمن من وراء قلبه، وقلب المنافق من وراء لسانه). أي ان لسان المؤمن تابع لقلبه، فلا يقول إلا ما يعتقد، أما المنافق فقلبه تابع للسانه، ولسانه يدور مع أهوائه وأغراضه. ونتيجة ذلك ان المنافق لا قلب له إلا الهوى والغرض.

ان شهادة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشهادة علي عليه السلام بالولاية لا يعني الشرك بالله، فالله رب العالمين لا شريك له. يقول الشيخ محمد جواد البلاغي في تفسيره: قوله سبحانه "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" ﴿آل عمران 64﴾ "اشْهَدُوا" واعلموا مما تشاهدونه من حالنا في التوحيد واشهدوا علينا تثبيتا لاعترافنا بالحق وانا على بصيرة من أمرنا "بِأَنَّا مُسْلِمُونَ‏" للّه لا نحادّه بالشرك ولا نتخذ غيره ربا.

جاء في موقع الكفيل عن ما معنى اشهد ان عليآ ولي الله في الأذان؟ أشهد أنّ عليّاً ولي الله" تعني الميزان الذي وضعه الله لمعرفة الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. سَأَلوني مَنْ هو إمامُك؟ قلتُ فخراً اسمعوني: هو ذا هو امامي، وليد الكعبة، أمير البلاغة والفصاحة، أمير النحل، النائم في فراش النبي، الفاديه (بنفسه) من حَمَلهُ النبي على كتفيه، كاسر الاصنام، أسد الله الغالب، قتّال العرب (المشركين) ومن وتر فيه صناديدهم، شاطر مرحب، قاتل عمر بن ود، مفني الاحزاب، قالع باب خيبر، من تهاب الجن من بطشه، الدر والذهب المصفى، المتصدق بالخاتم، من أثر بالقرص، القران الناطق، الذي خطب بلا همزة، الذي خطب بلا نقطة، سيد الاوصياء، زوج سيدة النساء، أبو السبطين الشهداء، حامي الرسول، زوج البتول، سيف الله المسلول، في الوغا حيدرة، قاتل الكفرة، قاصم الجبابرة، أبو الساده الخيرة، الضارب بالسيفين، الطاعن بالرمحين، مدمي حنين، أسد صفين، أبو الحسنين، أمير المؤمنين إمام المتقين (علي ابن ابي طالب) عليه السلام. اللهم ثبّتنا على محبته وولايته.

عن شبكة رافد هل (أشهد أنّ عليّاً ولي الله) كانت موجودة في الأذان زمن الرسول صلى الله عليه وآله؟ للسيد علي الحائري: السؤال: أنا مسلم شيعي واشعر بالفخر والاعتزاز بطائفتي وحبّي إلى آل البيت، ولكنّي لا أجد جواباً لسؤال من أصدقائي السنّة عن الأذان الذي يرفعه أئمّة مذهبي (الشيعة) والذي يتضمّن عبارة (أشهد أنّ عليّاً ولي الله). والسؤال: هل إنّ هذه العبارة: (أشهد أنّ عليّاً ولي الله) كانت موجودة في زمن الرسول الحبيب محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ وإذا لم تكن موجودة في زمن الرسول محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم لماذا نخالف سنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ الجواب: الشهادة الثالثة التي يذكرها الشيعة في الأذان وهي الشهادة لعليّ عليه أفضل الصلاة والسلام بالإمرة والولاية بعبارة: (أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين وليُّ الله)، لا يذكرونها بوصفها جزءاً من أجزاء الأذان، وفصلاً من فصوله المحدّدة شرعاً، ولا ينطقون بها بهذا القصد وبهذه النيّة، ولم يوجد قديماً، ولا يوجد الآن فقيه شيعيّ يُفتي بأنّها من فصول الأذان بل إنّ فقهاء الشيعة لا يجوّزون ذكرها بهذا القصد كما صرّحوا بذلك في كتبهم الفقهيّة، ولم يوجد ولا يوجد شيعيّ يعتبرها من أجزاء الأذان، ويذكرها في الأذان بهذا القصد. إذاً فلا توجد هناك أيّ مخالفة لسنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فانّ المخالفة لسنّته إنّما تكون فيما إذا أُتي بكلامٍ في داخل الأذان بنيّة أنّه جزء الأذان، بينما لم يجعله رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم جزءاً للأذان، هذه هي المخالفة لسنّة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، وهذه لا تصدر من شيعيّ إطلاقاً، وإنّما يأتي الشيعة بهذه الشهادة بوصفها شهادة بحقيقةٍ من حقائق الإسلام، وهي عبارة عن كون عليّ عليه السلام أميراً للمؤمنين، ووليّاً لِله تبارك وتعالى، فإنّ الشيعة تعتقد أنّ ولايته عليه السلام حقيقة إسلاميّة أكّد عليها القرآن الكريم، وأكّد عليها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، وتعتقد أنّ الشهادة له عليه السلام بالإمرة والولاية أمر مستحبّ شرعاً، وراجح في نفسه رغم أنّها ليست من أجزاء الأذان، ومن فُصُوله المحدَّدة شرعاً، وتوجد لدى الشيعة روايات ونصوص تؤكّد على هذا الاستحباب، والرّجحان الشرعي، بل في بعض الروايات المرويّة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: (أنّ ذكر عليّ عليه السّلام عبادة)، فهل يا تُرى أنَّ الإتيان بأمرٍ راجح ومستحبٍّ شرعاً بل بأمرٍ هو عبادة يضرّ بالأذان إذا لم يَقصد المؤذِّن كونه جُزءاً لأذانه؟ من الواضح أنّ الجواب هو النفي، إذ لا دليل فقهي أبداً على أنّ ذلك مُضِرّ بالأذان، ومُخِلّ بصحّته، والله العالم.

جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم‌ السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام عن الشهادة الثالثة: الفقهاء الذين رجحوا ذكرها الظاهر أنّ أول من قال بجواز أو استحباب ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، هو المجلسي الأول (الشيخ محمد تقي المجلسي)، ثمّ تبعه في ذلك ابنه وتلميذه المجلسي الثاني (الشيخ محمد باقر المجلسي) صاحب الموسوعة الحديثية المعروفة بـــ (بحار الأنوار) ثمّ تبع المجلسي الثاني تلميذه نعمة الله الجزائري، ثم قال بها الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق وكل هؤلاء هُمْ أقطاب الإخبارية، وتبعهم بعد ذلك مشهور مَن جاء بعدهم من الفقهاء إلى يومنا الحاضر بمن فيهم الأصوليين.بحاجة لمصدر. المجلسي الأول (من أعلام القرن 11 ه): في شرحه (روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه) قال كلام طويل في تعليقه على كلام الشيخ الصدوق: الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكلٌ، مع أنّ الأخبار الّتي ذكرنا في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرةٌ، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأُصول، وكانت صحيحةً أيضا، كما يظهر من المحقّق والعلاّمة والشهيد رحمهم‌الله‏، فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ... والظاهر أنّه لو عمل عليه أحدٌ لم يكن مأثوما إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئا، والأَولى أن يقوله على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان، ويمكن أن يكون واقعا، ويكون سبب تركه التقيّة، كما وقع في كثير من الأخبار ترك (حيّ على خير العمل) تقية. على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق، أيَّ جماعةٍ يريد من المفوِّضة، انتهى. المجلسي الثاني (من أعلام القرن 1112 ه): في موسوعته (بحار الأنوار) قال تعليقًا على قول الشيخ الصدوق: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان، لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها... ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي، في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية، قال: قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‌ السلام: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لمّا اُسري برسول اللّه‏ رأى على العرش لا إله إلاّ اللّه‏، محمّد رسول اللّه‏، أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه‏ غيرّوا كلّ شيءٍ حتّى هذا؟ قلت: نعم، قال: إنّ اللّه‏ عزّ وجلّ لمّا خلق العرش كتب عليه (لا إله إلاّ اللّه‏، محمد رسول اللّه‏، علي أمير المؤمنين)، ثمّ ذكر كتابة ذلك على الماء، والكرسي، واللوح، وجبهة إسرافيل، وجناحي جبرئيل، وأكناف السماوات والأرضين، ورؤوس الجبال والشمس والقمر، ثم قال عليه‌ السلام: (فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه‏، محمد رسول اللّه‏، فليقل: علي أمير المؤمنين)، فيدلّ على استحباب ذلك عموما، والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليه‌ السلام، ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة، لم يكن آثِما، فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقا، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار، انتهى. نعمة الله الجزائري (من أعلام القرن 11 12 ه): في كتابه (الأنوار النعمانية) قال: ويستفادُ من قوله عليه‌ السلام: (إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه‏، محمّد رسول اللّه‏، فليقل علي أمير المؤمنين) عمومُ استحباب المقارنة بين اسميهما عليهما‌ السلام إلاّ ما أخرجه الدليل كالتشهّدات الواجبة في الصّلوات، لأنّها وظائف شـرعية، وأمّا الأذان فهو وإن كان من مقدّمات الصلاة إلاّ أنّه مخالف لها في أكثر الأحكام، فلا يبعد القول من هذا الحديث باستحباب لفظ (علي ولي اللّه‏) أو (أمير المؤمنين) أو نحو ذلك في الأذان، انتهى، ثمّ أَيَّدَ كلامه بمنام كان قد رآها في خصوص الشهادة الثالثة وذكرها في الأذان والإقامة.