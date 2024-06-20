شذرات عن العيد في الاسلام (ح 7)

الدكتور فاضل حسن شريف

من صفات المسلم المسامحة ومن ايام المسامحة أيام العيد واخطر ما في الانسان ان يريد الانتقام من أخيه في الانسانية. والفرح والمسامحة مترادفتان مطلوبان في أيام العيد. قال الله جل في علاه من صفات المسلم المسامحة ومن ايام المسامحة أيام العيد واخطر ما في الانسان ان يريد الانتقام من أخيه في الانسانية. والفرح والمسامحة مترادفتان مطلوبان في أيام العيد. قال الله عز من قائل "فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ" (الزخرف 89). ورد ذكرالعيد مرة واحدة في سورة المائدة "قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ" (المائدة 114). ورد اسم العيد باسم الفرح في القرآن الكريم "قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ" (يونس 58). ويسمى العيد لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. ومن العبارات الشائعة في الاعياد (كل عام وأنت بخير) أو (كل سنة وأنت طيّب) أو (من العائدين الفائزين) (أسعد الله أيامك).

قال الله سبحانه "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْر" (البقرة 220) وافضل وقت للإصلاح وتقديم الفرحة والمال لتعويضهم عن فقدان ابائهم هي أيام العيد. إن الإسلام يؤكد على توثيق العلاقات الاجتماعية من اخوة وقرابة احياء واموات بزيارتهم في بيوتهم او زيارة قبور الاموات، او الاتصال الهاتفي وتبادل الرسائل مما يفرح ويسعد المجتمع برمته. وفرصة العيد تشجع على هذا العمل الحسن. قال الله جل جلاله "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ" (الحجرات 10). من صفات المسلم المسامحة ومن ايام المسامحة أيام العيد واخطر ما في الانسان ان يريد الانتقام من أخيه في الإنسانية. والفرح والمسامحة مترادفتان مطلوبان في أيام العيد. قال الله جل جلاله"فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" (ال عمران 159). وردت ناضرة و ناظرة في سورتين متتاليتين لوجود ارتباط بين النظر والنضر عندما يكون البصر والبصيرة في بهجة وخاصة بهجة صائم رمضان أيام عيد الفطر السعيد. قال الله سبحانه وتعالى: "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَة " (القيامة 22-23). أيام العيد أيام أكل وشرب وتوسعة للعائلة ففي عيد الأضحى فقد جاء في الحديث الشريف (ايام التشريق أيام اكل وشرب وذكر الله).

جاء في شبكة المعارف الاسلامية الثقافية عن العيد دلالاته ومعانيه: العيد لغة: العيد فعيل من العود، حُذِفت واوه لوجود الياء، وقد لازم معنى الفرح والبهجة، لما فيه من ترقّب وانتظار، فالعيد يعني عودة الفرح والسرور والبهجة، وقد يُطلق عليه اسم (المجمع) لاجتماع الناس فيه وإبراز مظاهر الفرح والبهجة. معنى الفرح: وما دام الفرح مأخوذًا في معنى العيد، فمن الضروري الوقوف على معناه ودلالته اللغوية كذلك، لأنه قد ورد في القرآن الكريم في مقام الذمّ والباطل، كما في قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ" (القصص 76)، وقوله تعالى: "ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ" (غافر 75). وورد في القرآن الكريم كذلك في مقام المدح والحق والرضا، كما في قوله تعالى: "قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ" (يونس 58)، وقوله تعالى: "وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ" (الروم 4-5)، وقوله تعالى: "فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ" (آل عمران 170)، وقوله تعالى: "كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ" (الروم 32). فالفرح، الذي يعني الانبساط والانفراج وبهجة القلب ولذّته، يختلف مدحًا وذمًّا باختلاف مقتضياته ودواعيه. وبعبارة أخرى، معنى الفرح واحد، ولكنّ أفراده ومصاديقه هي التي تختلف باختلاف دوافعها، فيتّصف بالمدح والحق تارة، وبالذم والباطل أخرى، وليس مذمومًا بنفسه، كما ربما يَتوهم البعض أنّ الإيمان أو التدين ملازمٌ للعبوس والحزن وأشباه ذلك.

يقول الشيخ حبيب الكاظمي في موقع السراج: يخطب بها إمام الجماعة بعد صلاة العيد، وهي على ما رواها الصّدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه): عن أمير المؤمنين عليه السلام كما يلي جزء منها: الحَمدُ للهِ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأرضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنّورَ ثُمَّ الَّذينَ كَفَروا بِرَبِّهِم يَعدِلونَ، لا نُشرِكُ بِاللهِ شيئاً وَلا نَتَّخِذُ مِن دونِهِ وَلياً وَالحَمدُ للهِ الَّذي لَهُ ما في السّماواتِ وَما في الأرضِ وَلَهُ الحَمدُ في الآخرةِ وَهُوَ الحَكيمُ الخَبيرُ، يَعلَمُ ما يَلِجُ في الأرضِ وَما يَخرُجُ مِنها وَما يَنزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعرُجُ فيها وَهُوَ الرَّحيمُ الغَفورُ، كذلِكَ اللهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ إلَيهِ المَصيرُ وَالحَمدُ للهِ الَّذي يُمسِكُ السَّماءَ أن تَقَعَ عَلى الأرضِ إلاّ بِإذنِهِ، إنَّ اللهَ بِالنّاسِ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ. اللَّهُمَّ ارحَمنا بِرَحمَتِكَ وَاعمُمنا بِمَغفِرَتِكَ إنَّكَ أنتَ العَليُّ الكَبيرُ، وَالحَمدُ للهِ الَّذي لا مَقنوطٌ مِن رَحمَتِهِ وَلا مَخلوٌّ مِن نِعمَتِهِ وَلا مُؤيَسٌ مِن رَوحِهِ وَلا مُستَنكِفٌ عَن عِبادَتِهِ، بِكَلِمَتِهِ قامَتِ السَّماواتُ السَّبعُ وَاستَقَرَّتْ الأرضُ المِهادُ وَثَبَتَتِ الجِبالُ الرَّواسي وَجَرَتِ الرياحُ اللَّواقِحُ وَسارَ في جَوِّ السَّماءِ السَّحابُ وَقامَت عَلى حُدودِها البِحارُ وَهُوَ إلهٌ لَها، وَقاهِرٌ يَذِلُّ لَهُ المُتَعَزِّزونَ وَيَتَضاءَلُ لَهُ المُتَكَبِّرونَ وَيَدينُ لَهُ طَوعاً وَكَرهاً العالَمونَ. نَحمَدُهُ كَما حَمَدَ نَفسَهُ وَكَما هُوَ أهلُهُ وَنَستَعينُهُ وَنَستَغفِرُهُ وَنَستَهديهِ، وَنَشهَدُ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ يَعلَمُ ما تُخفي النُّفوسُ وَما تُجِنُّ البِحارُ وَما تُواري مِنهُ ظُلمَةٌ وَلا تَغيبُ عَنهُ غائِبَةٌ وَما تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ مِن شَجَرَةٍ وَلا حَبَّةٍ في ظُلمَةٍ إلاّ يَعلَمُها، لا إلهَ إلاّ هُوَ وَلا رَطْبٍ وَلا يا بِسٍ إلاّ في كِتابٍ مُبينٍ وَيَعلَمُ ما يَعمَلُ العامِلونَ وَأيَّ مَجرىً يَجرونَ وَإلى أيِّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبونَ وَنَستَهدي اللهَ بِالهُدى، وَنَشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَنَبيُّهُ وَرَسولُهُ إلى خَلقِهِ وَأمينُهُ عَلى وَحيِهِ وَأنَّهُ قَد بَلَّغَ رِسالاتِ رَبِّهِ وَجاهَدَ في اللهِ الحائِدينَ عَنهُ العادِلينَ بِهِ، وَعَبَدَ اللهَ حَتّى أتاهُ اليَقِينَ صلى الله عليه وآله. اُوصيكُم بِتَقوى اللهِ الَّذي لا تَبرَحُ مِنهُ نِعمَةٌ وَلا تَنفَذُ مِنهُ رَحمَةٌ وَلا يَستَغني العِبادُ عَنهُ وَلا يَجزي أنعُمَهُ الأعمالُ الَّذي رَغَّبَ في التَّقوى وَزَهَّدَ في الدُّنيا وَحَذَّرَ المَعاصي وَتَعَزَّزَ بِالبَقاءِ وَذَلَّلَ خَلقَهُ بِالمَوتِ وَالفَناءِ، وَالمَوتُ غايَةُ المَخلوقينَ وَسَبيلُ العالَمينَ وَمَعقودٌ بِنَواصي الباقينَ لا يُعجِزُهُ إباقُ الهارِبينَ وَعِندَ حُلولِهِ يا سِرُ أهلَ الهَوى، يَهدِمُ كُلَّ لَذَّةٍ وَيُزيلُ كُلَّ نِعمَةٍ وَيَقطَعُ كُلَّ بَهجَةٍ وَالدُّنيا دارٌ كَتَبَ اللهُ لَها الفَناءَ وَلأهلِها مِنها الجَلاءَ فَأكثَرُهُم يَنوي بَقاءَها وَيُعَظِّمُ بِناءَها وَهيَ حُلوَةٌ خَضِرَةٌ قَد عُجِّلَت لِلطَّالِبِ وَالتَبَسَت بِقَلبِ النَّاظِرِ، وَيُضني ذو الثَّروَةِ الضَّعيفَ وَيَجتَويها الخائِفُ الوَجِلُ، فَارتَحِلوا مِنها يَرحَمُكُمُ الله بِأحسَنِ ما بِحَضرَتِكُم وَلا تَطلُبوا مِنها أكثَرَ مِن القَليلِ وَلا تَسألوا مِنها فَوقَ الكَفافِ، وَارضَوا مِنها بِاليَسيرِ وَلا تَمُدُّنَّ أعيُنَكُم مِنها إلى ما مُتِّعَ المُترَفونَ بِهِ وَاستَهينوا بِها وَلا توَطِّنوها، وَأضِرّوا بِأنفُسِكُم فيها وَإياكُم وَالتَّنَعُّمَ وَالتَّلَهّي وَالفاكِهاتِ فَإنَّ في ذلِكَ غَفلَةً وَاغتِراراً. ألا أنَّ الدُّنيا قَد تَنَكَّرَت وَأدبَرَت وَاحلَولَت وَآذَنَت بِوَداعٍ.

جاء في موقع موضوع عن كيف نستقبل العيد للكاتبة عاتكة زياد البوريني: أفكار أخرى للعيد توجد مجموعة أخرى من الأفكار التي يمكن الاستمتاع بها خلال العيد، ومنها ما يأتي: صناعة هدايا بسيطة من قِبل الأطفال بمناسبة العيد، وتقديمها لأصدقائهم وأقاربهم. قراءة قصة مُمتعة تتحدّث عن العيد للأطفال. مساعدة الأطفال على المشاركة في تقديم التبرّعات و الطعام للمحتاجين والملاجئ. السماح للأطفال بإعداد حلويات العيد ومشروبات العيد. أفكار لهدايا العيد للأطفال يمكن إدخال الفرح والسرور لقلوب الأطفال في العيد من خلال تقديم الهدايا الجميلة لهم، ومن الهدايا التي يمكن تقديمها ما يأتي: معدات إلكترونية للرسم، وبرامج للعب الألعاب الرقمية ثلاثية الأبعاد على الجهاز الحاسوب. كاميرا رقمية مخصص للأطفال، حيث تعتبر هذه الهدية من الهدايا المناسبة لالتقاط الصور التذكارية الجميلة خلال العيد، والمناسبات الأخرى. لعبة اللغز، ويُطلب من الطفل في هذه اللعبة تجميع صورة، ويمكن أن تكون هذه الصورة خاصة بالعيد كتجميع صورة هلال ونجمة للإشارة لعيد الفطر، أو خروف للإشارة لعيد الأضحى. زجاجة ما بشكل مميز تحمل اسم الطفل. ساعة يد جميلة بألوان مميزة ومناسبة للأطفال، ويمكن أن يتمّ طباعة صورة الطفل عليها. أكواب لشرب الحليب و الشروبات الأخرى والتي تحتفظ بالحرارة والبرودة. دفاتر المذكرات، حيث يمكن تقديم دفتر جميل وبألوان ورسومات مميزة ليكتب الطفل عليه مذكراته اليومية.