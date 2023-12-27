الصفحة الإسلامية

في ذكرى وفاة ام البنين عليها السلام


لو لم يك للسيدة الوفية الطاهرة ام البنين عليها السلام الا موقفها مع بشر بن حذلم حينما كان ينعى الحسين عليه السلام واراد ان ينعى لها اولادها فكانت لا تصيخ السمع لنعيه وتساله عن الحسبن حتى قالت له ويحك لقد قطعت نياط قلبي اخبرني عن الحسين وذلك حينما اخبرها بقتل ولدها ابي الفضل العباس عليه السلام لكفاها ان تكون مدرسة عظيمة للوفاء لكل الدنيا، اذ لا يمكن ان تتصور وفاءً عقائديا بهذا المستوى بحيث لا تبالي بمقتل اولادها الاربعة بقدر ما تهتم بخبر امامها صلوات الله عليه فكيف وقد سطرت في كل حياتها اسمى معاني النبل والوفاء لسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها فضلا عن امير المؤمنين عليه السلام بحيث نصبت من نفسها قدوة لكل النساء اللاتي يردن ان ترتقي لديهم معالم النساء الاحرار والطالبات للمقامات العليا.

في يوم وفاتها صلوات الله عليها اسال الله ان يعظم لكم الاجر ويحسن لكم العزاء يا شيعة ام البنين وادعوكم لوقفة تامل ولحظة فكر وضعوا امامكم ذكرى هذه المراة التي ما مددتم اياديكم مرة اليها ورددتم خائبين وما توجهتم اليها بطلب الا وارجعتكم مسرورين، كانت باب حوائجكم وسلوة امالكم ولكن يا ترى بعد كل هذا العطاء العظيم لكم ولاخوتكم واولادكم وابائكم ومعارفكم ترى ماذا قدمتم انتم لها؟

اين نحن من وفائها لعقيدتكم؟

اين نحن من بذلها لامام زمانكم؟

اين نحن من اخلاصها لدينكم؟

كانت لا تملك الا اربعة فقدمتهم ولم تطلب اي شيء وكان كل همها انها انجزت ما كلفت به واوفت بما تعهدت به!!! فهل نحن كذلك؟

لا اشك انكم لو استنطقتموها الان: عن ماذا يمكن ان يجعلكم بارين بها بعد ان برت بكم؟اتعتقدون ان جوابها سيكون ابعد من ان تطالبكم بان تبروا بانفسكم وباخوتكم وبمحبيها وبشيعتها؟

اتعتقدون انها حينما ترى انتشار الكذب والبهتان والغيبة والتصارع فيما بينكم ستنظر اليكم بعين الراحة؟

 

 

اتتصورون انها حينما ترى انتهاك الحرمات والاعتداء على حرمات الله ورسوله واوليائه ستكون قريرة العين؟

ان افضل البر بسيدة البر وبباب الحوائج السيدة الوفية ام البنين صلوات الله عليها ان تنشروا المحبة بينكم بعد ان عاثت الظروف وتكالبت من اجل ان تزرع فيكم الكراهية والبغضاء

 

 

وان تزرعوا في اوساطكم عمل الخير وتبذلوا روح التعاون فيما بينكم وتنبذوا رايات الفتن وتتركوا التقحم وراء كل صوت حتى تتيقنوا انه صوت حق ونداء هدى بعد ان اختلط نداء الحق والباطل والكذب والصدق والامانة والخيانة.

ولو نطقت فيكم لكررت فيكم التذكير بما جرى في كربلاء التي يجب ان تتعلموا منها ان اعداءكم يريدونكم مبضعين وممزقين وان رايات النفاق تريد ان تصدكم عن حقكم وان مصالح الفساد تريد ان يتحكم الباطل فيكم .

كربلاء التي تريد منكم الاتحاد ضد عدوكم وترك الشقاق فيما بينكم والاعتصام بحبل الامامة وعروتها الوثقى والتي لا تتعدى في زمانكم وبعد امام زمانكم صلوات الله عليه مقام المراجع الهداة

كربلاء وحدها التي تجعلكم احرارا حينما تطلبون حق امامكم ووحدها التي تمنحكم البصيرة في ان لا تقعوا في حبائل حجار بن ابجر وبراثن شبث بن ربعي وخدع عمر بن الحجاج ومخالب اسرة السوء اسرة الاشعث بن قيس لعنهم الله اجمعين.

صلوات الله عليك يا سيدة الوفاء والطهر يا ام البنين وعلى اولادك البررة لا سيما قمر العشيرة وكفيل سيدة المخدرات زينب عليها وعليه الاف التحايا والسلام.

 

▪️سماحة الشيخ جلال الدين الصغير

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