الصفحة الإسلامية

اراء في ضرب النساء


هل القرآن يأمر بضرب النساء؟ لاننا لا نعرف كلام الله بل ناخذه من المفسرين. بمستوى معرفة المفسر. من رجاحة العقل ,لا سيما العصور التي سادها التخلف , ولم تسلم أمة من الأمم من الجهل عبر تاريخها ،ثم ابداء الراي لا يعني الطعن في النص القرآني وقدسيته ربما الخطأ من خلال المفسر ,عندنا عشرات النصوص التي لا تتوافق مع العقل والعلم. التي تثير ردود فعل ضد الاسلام, ما جاء في راي البعض أن القران يحض على ضرب المرأة: في الاية 24 النساء ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلا} حتى ان الفقهاء حين يفسرون هذا النص يقعون في احراج. بعضهم يقول تضربها بالمسواك!! واخر يقول تتجنب الوجه.. واخر يقول ان لا تترك اثرا بجسمها .والضرب لا بد ان يترك اثر. ثم ثم يوجبون دية لو وجد في جلدها اثر من ضربتك.

 

هذه الآراء تجعلنا نرجع الى القران والى معاني اللغة العربية. تُستخلص من القرآن نفسه معاني كلمة (ضرب) ومن لغة العرب , نجدها تعني الترك والمفارقة ، والمباعدة والانفصال أي الطلاق ..اما في معاني اللغة الضرب على الوجه يسمى(لطم) والضرب على القفا ( صفع ) والضرب بقبضة اليد (وكز) , والضرب بالقدم ( ركل) وضرب الدهر بينهم أي فرّق وباعد , وضرب عليه الحصار أي عزله عن محيطه ، وضرب عنقه أي فصلها عن جسده ، والاضراب عن الطعام أي الابتعاد والاضراب عن العمل كذلك الابتعاد عن العمل وضرب فىن مثلا لتقريب الصورة.

 

اما في القران فكل الآيات تعني المباعدة والانفصال. كقوله:"فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا " ابعدنا عنهم الصوت. وقوله: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ)، ضرب الخمار على الصدر لأبعاد النظر عنها.. وحين عطش اصحاب موسى طلبوا منه ماءّ خاطبه تعالى :[ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا)،هنا الضرب وضع موسى عصاه تحت حجرة وابعدها قليلا عن الارض ..فانفجر الماء من تحتها بسبب الابعاد .وقوله تعالى (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ)؛ أي لا يستطيعون السفر والابتعاد في الأرض للكسب والتجارة؛ لا يمكنهم الابتعاد عن بيوتهم وقوله تعالى-:(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ)، أي إذا ابتعدتم وانفصلتم عن بيوتكم وقوله تعالى: [أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ)،هذا سؤال إنكاري .أنعرض عنكم ونترككم ونبتعد عنكم على ما أنتم عليه من الكفر والإسراف،

 

عشرات الايات التي بينها القران تؤكد ان الضرب هو الانفصال والابتعاد,, الا ضرب المرأة حولوه الى جلد. .تبين ان القران واللغة العربية يعنيان ان الضرب هو انفصال وابتعاد .سأتحدث عن الجلد كما ورد في القران في حلقة اخرى. ان شاء الله..

 

الشيخ عبد الحافظ البغدادي

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اشارات السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره عن القرآن الكريم من سورة النحل (ح 59)
اشارات السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره عن القرآن الكريم من سورة الحجر (ح 58)
اشارات السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره عن القرآن الكريم من سورة الحجر (ح 57)
اشارات السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره عن القرآن الكريم من سورة الرعد (ح 56)
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