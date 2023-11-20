مجلس حسيني ـــ الدليل الشرعي بالاحتفال لولادات الائمة{ع}

تيهي جلالاً يا بقاع الراوية ............... وتطاولي شرفا بمثوى الزاكية

أدريت من حلت رباك فطهرت..............تلك الربوع من الكلاب العاوية

فاسيرة الماضي تحطم هيكلآ ............. ذر الرماد فما له من باقــــــية

وتحدثي عن ذي القصور ولهوها.......والصافنات مضت وأين اللاهية

وسكوتهم عار الشنار بخطبة .......... حتى هووا أعجاز نخل خاوية

بسم الله الرحمن الرحيم

(ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) [الحج آية 32]

يحتفل الموالون لاهل البيت [ع] طيلة ايام السنة بولادات ووفيات اهل لبيت ويعتبرون هذه الاحتفالات من الشعائر الدينية , فهل هناك دليل من القران او حديث منسوب للنبي{ص} يحث الموالين على الاحتفال بولادات ووفيات ال بيت محمد{ص}.. لان الشيعة ينفردون دون المسلمين بأحياء تلك الشعائر وينسبونها للقران واصل الدين. فما هو الدليل على جواز إقامة تلك الاحتفالات وهل في المصادر السنّية.دليل على ذلك..؟

الجواب:هناك استدلالات عديدة لجواز الاحتفال بمولد النبيّ(ص)، وأهل بيته(ع)،استدلّ بها علماء الفريقين ردّاً على الوهّابية، التي ترى أنّ الاحتفال بمولده(ص) بدعة، من الأدلّة: الدليل الاول : قوله تعالى:( ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى القُلُوبِ ) باعتبار أنّ شعائر الله هي علامات دينه، منها ما يرتبط بالحجّ؛ لأنّ جميع أعمال الحجّ هي تكرار لعمل تاريخي. اغلبه لحوادث وقعت في عهد إبراهيم(ع)،[وشعائر الله مفهوم عامّ شامل للنبيّ{ص} ولغيره، فتعظيمه كتعظيم أي شعيرة دينية. ولا يمكن ان نفصل بين شعائر الحج. باعتبارها من فروع الدين ونترك الاصل وهو احياء ذكرى ولادته الميمونة التي احتفلت بها السماوات كما جاء في التاريخ .. ولذلك يكون الاحتفال بولادته ووفاته جزء لا يتجزأ من الانتساب لدين محمد{ص} بل وردت ايات تعطي حادثة الحج وحادثة نزول القران وولادة النبي {ص} بمستوى واحد. ولا بد الن تكون عقيدة للمسلم. ومن تعظيم شعائر الله تعالى فيما يخص تعظيم النبي{ص} دون سائر البشر بما فيهم الانبياء قوله تعالى:[ الم نشرح لك صدرك] أي جعلناك قائدا متمكنا في حمل الرسالة الخاتمة, واعطيناك من العلم لتكون قائدا للناس كافة بما فيها الانبياء.[ ولو نظرت الى هذه المؤهلات الالهية فأنها حصيلة حاصل لجميع الائمة المعصومين[ع] الا ان الله نصبهم اولياء ولا نبي بعد محمد{ص} واليك الدليل من القران على الاحتفال بهم .{ ان الله امر النبي {ص} والمسلمون ان يحتفلوا يوم تنصيب علي {ع} بالولاية فانزل قوله تعالى{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}.

أجمع المفسرون من الشيعة وعدد من علماء السنة أن هذه الآية نزلت في غدير خم حينما أمر الله سبحانه رسوله {ص}أن ينصب عليا{ع} خليفة وإماماً من بعده في السنة العاشرة من الهجرة. والحادثة معروفة ومشهورة ..واعترف بتواترها عدد من علماء السنة والشيعة , روى أبو مسعود السجستاني في كتاب الدراية بإسناده إلى عبد اللّه بن عباس قال: أمر رسول اللّه {ص} أن يبلّغ ولاية علي {ع}، فأنزل قوله: ﴿يا أيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما انْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ.ومن نافلة القول أنه لا بد لولي العهد أن تتوفر فيه مواصفات تؤهله للولاية والخلافة. والذي حاز المواصفات الكاملة بعد رسول الله{ص} هو علي بن أبي طالب {ع} لذلك استحق أن يخلفه من بعده .وهذه عقيدتنا..

** هل يشترط في الامام المعصوم عند الشيعة ان يحرز مؤهلات غيد موجودة عند غيره من الائمة..؟ هناك احاديث مستفيضة في كتب الفريقين واكتفي بحديث يذكره احد علماء السنة : "عن ابن عباس قال رسول الله (ص) :(مَن أرادَ أن يَحْيَا حَيَاتِي، وَيَمُوتَ مَمَاتِي ، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ الخُلدِ التي غَرَسَهَا رَبِّي ، فَلْيُوَالِ عَلِيًّا مِنْ بَعْدِي، وَلْيُوَالِ وَلِيَّهُ، وَلْيَقْتَدِيَ بأهلِ بيتِي مِنْ بَعْدِي. فَإِنَّهُمْ عِتْرَتِي خُلِقُوا مِنْ طِينَتِي، ورُزِقُوا عِلْمي وفَهْمي، فوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ مِنْ أُمَّتِي ، لِلْقَاطِعِينَ فِيهِمْ صِلَتِي ، لا أَنَالَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي) (فرائد السمطين، الحمويني الشافعي: ج1، ص64) . لا يمكن لاي مسلم ان ينكر هذه الصفات التي ذكرها رسول الله{ص} وهو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى" ولكن بعض الصحابة لم يرق لهم أن يتولاها الإمام علي (ع)، فسارعوت إلى اختيار خليفة يفتقر إلى مؤهلات الخلافة بأول حادثة بعد رحيل النبي (ص) فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وكانت مبرراتهم دعاوى باطلة حاصلها أن النبي (ص) لم يعين له خليفة، وأن حكم المسلمين شورى بينهم. ثم تغير هذا الشعار لأنه غير صحيح.

***اهل البيت في نصوص القران: قبل ان اورد نصوص قرانية في فضل ال محمد{ص} على العالمين اقف عند مفهوم عند الشيعة ..حين نقارن بين اهل البيت (ع) و بعض الانبياء , لا يعني اننا نعتقد مقارنة بالفضل ! انما لنبين فضل اهل البيت (ع)على الانبياء لان اهل البيت لا يقاس بهم مخلوق من العالمين ، وعلى هذا تواترت الروايات[ اليك رواية من إلزام الناصب: 1 / 40] في حديث من فلان عن فلان عن رجل ، قال : قلت للصادق{ع} :أليس قال رسول الله[ص] في أبي ذر{رض}: " ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذي لهجة أصدق من أبي ذر " ؟ قال : بلى .قلت : فأين رسول الله وأمير المؤمنين ؟ وأين الحسن والحسين ؟ قال : فقال لي : كم شهرا في السنة؟ قال : قلت : اثنا عشر شهرا ، قال : كم منهما حرم قال :أربعة أشهر قال : شهر رمضان منها ؟ قلت : لا ، قال : إن في شهر رمضان ليلة أفضل من ألف شهر قلت نعم .. قال لا يقاس بتلك الليلة أي فضل.. ونحن كذلك ( إنا أهل بيت لا يقاس بنا أحد فينا نزل القرآن وفينا معدن الرسالة.) وفعلا لو اطلعت على القران وتحريت عن معاني اغلب الايات تجد اهل البيت نجوم السماء يهدون اهل الارض. ولكثرة الآيات النازلة فيهم) اهتمّ بعض المفسرين بإفراد موضوع {ما نزل من القرآن في عليّ(ع) بالتصنيف والتأليف، كالجلودي والطبراني وأبي نعيم ومحمد بن مؤمن والحسكاني وأبي الفرج الاصفهاني وأبي إسحاق الثقفي وأبي جعفر القمي وغيرهم كثير .. واذكر بعضا من الآيات على نحو الإجمال:

**سورة «هل أتى» نزلت في عليّ وفاطمة والحسن والحسين.

**. قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) أجمع المفسّرون من طرق الشيعة والسنّة انّ الآية نزلت في حقّ عليّ (ع).

وقوله تعالى: (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عليّهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ) هم عليّ وفاطمة والحسن والحسين (ع) والأئمّة من ولد الحسين(ع).

وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) والآية نزلت قبل غدير خم فامتثل النبي (ص) أمر الله تعالى بالتبليغ وأعلن ولاية عليّ (ع) على رؤوس الاشهاد بقوله: «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه.. ثم نزلت في ذلك الاحتفال.. قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عليّكُمْ نِعْمَتِي)نزلت بعد بيعة غدير خم بعد ما بلغ النبي (ص) ولاية عليّ (ع) في غدير خم.

وتطاولت اعناق بعض الصحابة بتفضيل موقعهم الاجتماعي . وحكموا عليا {ع} في ذلك ولكن حكمه لم يرق لهم فشكوا امرهم للنبي{ص} ليحكم من هو الافضل فتدخلت السماء وحسمت الامر فنزل قوله تعالى: (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله).ونزلت في عليّ (ع) والوليد بن عقبة،قوله (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ) قال ابن عبّاس: وقع بين عليّ{ع}والوليد بن عقبة كلام، فقال له عليّ: « يا فاسق »، فردّ عليّه، فأنزل الله(أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ).

أخو الذكر والمحراب ان جن ليله//وصنو القنا والسيف ان طلع الفجرُوفارس مضمار البيان بنهجه//تلاقى البيان الجزل والفكر والغر ستلقاه حياً في الروائع كلها ********وفي كل سفر من روائعه سطرُ فان قيل هذا قبره قلت أربعوا ********أهذا الكيان الضخم يجمعه قبرُ لكنه باب الى معطياته ***************يمد غناه من بـــــساحته فقرُ

واختتم الايات المباركة بقوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية )جاء في تفسير الطبري ج12/657 ان رسول الله{ص} [يا علي انت وشيعتك خير البرية} وقوله (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا) وحب علي موصي به من النبي{ص} اما مبغضهم يقول تعالى عنهم (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) عن أبي سعيد الخدري قال ببغضهم عليّ بن أبي طالب [ع].والاية المباركة:(إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا).. وحديث الكساء معروف والمشهور والآية نزلت حينما جلس النبي مع عليّ وفاطمة والحسن والحسين (ع) قالت ام سلمة نزلت هذه الآية: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) في رسول الله{ص} وعليّ وفاطمة والحسن والحسين... يضاف الى ذلك ما نعرفه من خلال التاريخ : ان عليا {ع} له مؤهلات لا توجد لغيره. :منها:

**مؤهلات تربوية :فقد تربى في حجر رسول الله{ص}في صغره عند ما أخذه من بيت عمه أبي طالب في قصة معروفة .وله مؤهلات ايمانية :تمثلت في عدة أمور :الأول: اول رجل اسلم من الرجال وقبل ان تنزل الرسالة لم يسجد لصنم ولم يعبد غير الله .الثاني : أنّ اللّه جلّ جلاله جعل نفس علي[ع]نفس النبي[ص]في آية المباهلة، فقال تعالى: ﴿فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ﴾.

ـــــــــالقدوة من النساء في الاسلام :.لو انصف المعنيون النساء دون ميل حزبي وحقد على الاسلام. ورفعوا شعارا ينتخبون عددا من النساء تتصف بالقدوة الحسنة. واكرر لو كانوا منصفين غير ميالين عن الحق. لاعلنوا ان هناك مواقف لنساء اهل البيت{ع} طرزت الدنيا بكل شرف وعفه وشجاعة تجعل من مواقفهن دروسا نفيد النساء والرجال.. ولكن الأيدولوجيات الحزبية المناوئة للإسلام تجعلهم لا يرون الحق حتى لو كان كالشمس في رابعة النهار, اين نساء الارض من موقف خديجة الكبرى التي قام الدين بمالها وموقفها. واين الناس الشرفاء والاحرار من فاطمة الزهراء {ع} التي ضحت بزهرة شبابها من اجل الحق في ولاية امير المؤمنين وكانت اول شهيدة تقدم حياتها في سبيل الولاية.

واين احرار العالم من موقف زينب وتضحيات ام البينين{ع} خاصة العقيلة التي عاشت تفاصيل معركة لم تجر على امراة غيرها في التاريخ الى يومنا هذا.. ولذا حين نحتفل بمناسبة ذكرى ولادتها أنما نستذكر تلك المواقف العظيمة التي علمتنا كيف يكون العطاء في سبيل الله. ولا بد ان نرفع صوتنا ونقول {غداً اذا احتفلتم يوم المرأة التي يفخر بها كلّ العالَم.. عليكم ان تتذكروا موقف العقيلة زينب ..!!المرأة التي وقفت في وجه حكومة الطاغية يزيد ونطقت بكلام نعرفه جميعاً.. المرأة التي وقفت أمام طاغية لو تنفس الرجال امامه لقتلهم جميعاً او تكلم احد بكلمة يرد عليه فان مصيره معروف ، وقفت مولاتنا زينب توبّخه دون خوف، وقفت كموقف ابيها وامها واخويها تخاطب يزيد وتُشعره بأنه ليس إنساناً يمتّ للآدمية بصلة. وسحبت البساط من تحت شرعيته .فقالت له[ امن العدل يا ابن الطلقاء ] وهذه التسمية جعلته صغيرا كحقيقته الاجرامية وتاريخه العفن .

** ففي مناسبة ولادتها لا بد ان نتصفح تاريخ النساء . من خلال مواقفهن التي غيرت التاريخ . وما يجب على المراة ان تتمسك بعقيدتها وتدافع عنها . لان زينب {ع} ساعدت كثيرا في فضح الحزب الاموي التي جثا على صدر الامة ووصل الى السلطة بالمال الحرام والدماء . وكانت الثورة الحسينية التي أعقبت نهضة الإمام الحسين (ع) تحتاج الى استمرارية بعد قتل الحسين{ع} لذلك انتخبها الحسين من بين اسرته . ليبين دورها في الاسلام وقيادة المرأة المسلمة .واعتمد الامام في ثورته على وزراء اعلام الثورة الحسينية . وهما الامام زين العابدين والعقيلة زينب فكان لخطب الإمام السجّاد والسيدة زينب (ع) كان لها القدر نفسه من التأثير أو قريب منه، لقد علّمنا هؤلاء بأنه لا ينبغي للمرأة ولا للرجل أن يخشى الوقوف في وجه الطغاة وحكومات الظلم والجور.

لقد وقفت السيدة زينب (ع) أمام يزيد ووبخته بكلمات لم يسمع بنو أمية مثلها طوال حياتهم، وإنّ الخطَب التي ألقيَت في الطريق وفي الكوفة والشام والمنبر الذي ارتقاه الإمام السجّاد.. كل ذلك أوضح أنّ القضية ليست قضية تمرد وخروج على السلطة، لقد أراد الطغاة أن يعرّفوا سيد الشهداء بأنه شخص خرج على حكومة عصره وخليفة رسول الله(ص)، بيد أنّ الإمام السجّاد أحبط مخططهم هذا وفضحهم، وكذلك فعلت السيدة زينب.حيت خاطبت رئيس الدولة بكلمات بينت [حقيقته انه ابن الطلقاء].

*** حقائق من التاريخ أعطى سيد الشهداء الأمّة درساً في الجهاد، علّمها كيف يواجه أفراد معدودون حشوداً كبيرة، لو تطلب الحق . وكيف تنهض عدة معدودة ضد حكومة متجبرة تتحكم بكل شيء.. كما جسّد أهل بيته العظام النهج الذي يجب اتباعه بعد هذه الحادثة المروّعة، هل ينبغي التسليم أمامها؟ هل ينبغي ان نضعف ونستكين في حال تسلط الطغاة علينا . ام يكون لنا دور حسيني سجادي زينبي .؟

التاريخ الذي تحدث عن ثورة كربلاء وافرادها من الرجال والنساء يقول: [ينبغي وقوف المسلم في جميع احواله التي يمر بها من ضعف ومن قوة واثناء حمل الرسالة] ان يقف الموقف الذي وقفته زينب (ع) بعد تلك المصيبة العظمى "التي دونها كل المصائب" ومواجهتها للكفر والزندقة، كذلك اضطلع الإمام زين العابدين(ع) رغم وضعه الصحي غير المساعد بمهمة التبليغ بنحو يبعث على الفخر.

** تقييم الوضع الذي مر به الامام زين العابدين والعقيلة زينب ** نحن نعلم إنّ أفضل خلق الله في عصر الإمام الحسين{ع} وخيرة بني هاشم وأصحاب الحسين(ع) استشهدوا في هذه الواقعة، ولكن زينب عندما تحدثت في مجلس يزيد الفاسق أقسمت قائلةً: "ما رأينا إلا جميلا". لان استشهاد الإنسان الكامل في نظر أولياء الله(هو) أمر جميل، ليس لأنه قاتَل وقُتل، بل لأن الحرب كانت في سبيل الله.. النهضة كانت من أجل الله. واليوم نرى بعض النساء يرفعن أصواتهن كزينب (ع) ويقلن أنهن قدّمن أبناءهن وازواجهن وكل عزيز لديهن على طريق الله تعالى والإسلام العزيز، ويفخرن بذلك، ويعلمن أن ما كسبنه أسمى من جنات النعيم، فما بالك بمتاع دنيوي حقير. ومن ناحية اخرى نرى موقف الاسلام من النساء.

*** هناك حملة مسعورة في الغرب ومقلديهم في الشرق يقولون ان الاسلام يهين المراة . ويلصقون به تهم ما انزل الله بها من سلطان. متناسين انهم حولوا المراة الى جسد يقدم اللذة فقط . وهذا القران الكريم بيننا وبينكم : انظر الى مريم العذراء (ع) وهي اسوة ونموذج للنساء المؤمنات. تشير آيات القرآن الكريم الى أنّ أشخاصاً غير الأنبياء رأوا الملائكة ـ بل جبرائيل ـ وتحدثوا معه، يقول تعالى {وإذ قالت الملائكة يا مريم إنّ الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين} ويذكر القران ان الملائكة او جبرائيل اخبروا مريم ان تخبر الناس بالغيب وهذه منزلة عظيمة نقلت الملائكة كثير من حالات عيسى ومعجزاته الى مريم وتخبرهم عن الغيب.إنّ موضوع تردد الملائكة وجبرائيل على مريم مذكور في كثير من آيات القرآن، وينقل الله سبحانه أخبار الغيب التي نقلتها إليها الملائكة.واليوم يتفاخر العالم المسيحي بدور مريم وموقفها من حماية الرسالة العيسوية وكما جاء في القران .

*** نحن نتفاخر بمولاتنا خديجة الكبرى[ع] حين أرسل الله تعالى لخديجة ‌السلامَ والبشارة؛ الرواية تقول:(أتى جبريل النبي{ص}فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام، أو طعام أو شراب، فإذا هي أتَتْكَ فاقرأ عليها ‌السلام ‌من ‌ربها ومني، وبشِّرها ببيت في الجنة من قصبٍ، لا صخبَ فيه، ولا نصب)أما لقول الإمام السجاد للسيدة زينب : « أنت بحمد الله عالمة غير معلمة » . فهو يحتمل أحد معنيين :

الأول : أنها عالمة بالله تعالى وبآياته الظاهرة ، من خلال فطرتها الصافية ، وعقلها الراجح ، وتدبرها في آيات الله تعالى ، فلا تحتاج إلى من يعرفها بما يتوجب عليها في مثل هذه المواقف الحساسة وما يجب عليها التحلي بالصبر ، وجميل العزاء ، راضية بقضائه صابرة على نزول بلائه . وهذا يبين معرفة الامام بعمته ومستواها العلمي .

الثاني : أن يكون مراده :أنها قد بلغت مراتب عالية جعلتها أهلاً لتلقي الإلهامات الهادية ، ومحلاً لنور العلم الذي يقذفه الله في قلب من يشاء ، ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى).....

هي في الصفاء حكت فضائل أمها //وأشاد زين العابدين بعلمها//نزل الأمين على النبي باسمها***بأبي عقيلة هاشم لم ينمها//إلا إمام للعلا ورسول.. قد تم للبيت المقدس شمله***بوليدة وبها تمادى فضله//فضل زكا شرفا وهذا فصله*** فرع وأيام الرسالة أصله// بأبي فروع قد زكت وأصول...

أضاءتْ.. فاستحالَ الليـلُ فَجْـرا // وَتَـــمَّ هـــلالُ ذاك الـفَـجْــرِ بـدْرا// وطافَ المسـكُ حـولَ المهـدِ راجٍ //إذا ابتسمت تفيضُ عليهِ عِطرا //أدارتْ طَرْفَـهـا فَرَأت شُـمـوساً //عَـلَتْ بَسَمـاتُهـا خــــدَّاً وثغــرا //وراحت تَسمعُ الهَمَساتِ تسري ستحيـى فـي جبين الدهرِ فَخْرا// نُسمِّيـهـا بـزيـنـبَ قـــال طَـــهَ//بــذا أمَــــرَ الإلــــهُ وجَـلَّ أمْرا//وجــاء الــرُّوحُ والأمـلاكُ جـمعاً// يزفُّ لأحـمدَ المـخـتـارِ بُـشـرى//أيا خيرَ البرايا الـكونُ أضحى// يضاهي سِحرُهُ الأسحارَ سِحرا// مُبـاركٌ اسمُهـا طابـت وطبتُـم ///وطـــاب ولـيُّـكُـم دنيــا وأُخرى....

الشيخ عبد الحافظ البغدادي