الكلمات المتشابهة في القرآن الكريم (الكذب و الافتراء و الافك و البهتان) (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في الموسوعة الحرة: الافتراء لغةً: مصدر افترى يفتري افتراءً: إذا كذب، وفرى كذبًا فريًا: اختلقه. والفرى: جمع فرية وهي الكذبة. اصطلاحًا: قال العسكري: (الافتراء:الكذب في حقِّ الغير بما لا يرتضيه). قال السيوطي: (الافتراء: اختراع قضية لا أصل لها). قال الكفوي: (الافتراء: هو العظيم من الكذب، يقال لمن عمل عملًا فبالغ فيه: إنه ليفري الفرى. ومعنى افترى: افتعل واختلق ما لا يصحُّ أن يكون، وما لا يصحُّ أن يكون أعمُّ مما لا يجوز أن يقال، وما لا يجوز أن يفعل). تشترك الكلمات الثلاث (الإفتراء والبهتان والكذب) في عدم مطابقة الخبر للواقع. الافتراء والبهتان: يكونان في حق الغير فقط. الكذب قد يقع على سبيل الإفساد ويكون في حق النفس، وقد يكون على سبيل الإصلاح، كالكذب للإصلاح بين المتخاصمين، والكذب في الحرب. البهتان: هو الكذب الذي يبهت سامعه، أي: يدهش ويتحير، وهو أفحش الكذب، لأنَّه إذا كان عن قصد يكون إفكًا. يقول أبو هلال العسكري: (البهتان: هو الكذب الذي يواجه به صاحبه على وجه المكابرة له). البهتان لغة: يقول ابن منظور: (بهت الرجل يبهته بهتا، وبهتا، وبهتانا، فهو بهات أي قال عليه ما لم يفعله، فهو مبهوت. وبهته بهتا: أخذه بغتة، والبهيتة البهتان، والبهتان: افتراء، وباهته: استقبله بأمر يقذفه به، وهو منه بريء، لا يعلمه فيبهت منه، والاسم البهتان. وبهت الرجل أبهته بهتا إذا قابلته بالكذب، وبهت فلان فلانا إذا كذب عليه، وبهت وبهت إذا تحير). البهتان اصطلاحا هو الكذب الذي يبهت سامعه، أي: يدهش ويتحير، وهو أفحش الكذب، لأنه إذا كان عن قصد يكون إفكًا. يقول القرطبي: (البهتان من البهت، وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء). الافتراء استعماله لا يكون إلاّ في الإفساد. وهو الكذب الذي قد سُوِّي وحُسِّن في الظاهر، ليحسب أنه صدق. الافتراء لغة: يقول ابن منظور: (أفرى الرجل: لامه. والفرية: الكذب. فرى كذبا فريا وافتراه: اختلقه. ورجل فري ومفرى وإنه لقبيح الفرية، والفرية من الكذب، وافترى الكذب يفتريه اختلقه، وفرى فلان كذا إذا خلقه، وافتراه: اختلقه، والاسم الفرية. الفرى: جمع فرية وهي الكذبة، وأفرى أفعل منه للتفضيل. والفري: الأمر العظيم. وفلان يفري الفري إذا كان يأتي بالعجب في عمله. وفريت: دهشت وحرت).

قال الله تبارك وتعالى عن كلمة الافتراء ومشتقاتها "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَـٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَـٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ" ﴿هود 18﴾ افترى اي اختلق على الله الكذب، و "أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ" ﴿هود 21﴾ يفترون اي يكذبون، يكذبون على الله في اتخاذ الأصنام آلهة، و "أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ" ﴿هود 35﴾ افتراه اي احتلقه او ابتدعه، و "وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ" ﴿هود 50﴾ مفترون اي مكذبون، و "لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" ﴿يوسف 111﴾ يفترى اي يختلق بالاكاذيب ولكن تصديق الذي بين يديه، و "وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ" ﴿النحل 56﴾ تفترون اي تخلقون الاكاذيب، و "وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ" ﴿النحل 87﴾ يفترون اي يكذبون، أظهر المشركون الاستسلام والخضوع لله يوم القيامة، وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الأكاذيب، وأن آلهتهم تشفع لهم.

عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال: (الكذب على الله وعلى رسوله صلی الله عليه وآله وسلم من الكبائر)، و (إنّ الرجُلَ لَيَكذِبُ الكِذبَةَ فَيُحرَمُ بها صَلاةَ اللَّيل). و عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (يا علي من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)، و (إِيَّاكُم والكَذِب، فإنّه يَهدِي إلى الفُجور، وهُما في النَّار)، و (الكذب ينقص الرزق)، و (إنّ الكذبَ يُسَوّدُ الوَجهَ)، و (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا، ولمن حسن خلقه). و عن الإمام العسكري عليه السلام: (جُعِلَتِ الخَبائثُ في بَيتٍ وجُعِلَ مِفتاحُهُ الكذب). و عن أمير المؤمنين عليه السلام: (لايجد عبدٌ طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجدّه)، و (اعتياد الكذب يورث الفقر)، و (الكذب يؤدي إلى النفاق). وعن نبي الله عيسى عليه السلام (مَنْ كَثُرَ كِذْبُهُ ذَهَبَ بَهاؤُهُ). في خطبة الزهراء عليه السلام الكبرى قال الطبرسي: حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام، ودر حلب الأيام، وخضعت ثغرة الشرك، وسكنت فورة الإفك.

جاء في التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعلى: "إِنَّ اَلَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ" (النور 11) الافك اي بالكذب المحض، الذين رموا البريئة بالخيانة هم جماعة تظاهروا كذبا بأنهم على ملّة الإسلام، و ليسوا منه في شي‌ء إلا ظاهرا "لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اِكْتَسَبَ مِنَ اَلْإِثْمِ" (النور 11) ضمير منهم يعود إلى أهل الإفك، و المعنى لكل واحد من الأفاكين عذاب بقدر ما أشاع و أذاع من الكذب و الافتراء وَ اَلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ كان له الحظ الأكبر من إشاعة الإفك و نشره مِنْهُمْ من العصبة لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ في الدنيا بإظهار كذبه، و في الآخرة بحريق الجحيم. "لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَ قَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ" (النور 12) ينبغي للمؤمن إذا سمع شرا عن أخيه المؤمن أن يظن به الخير، و ينفي السوء عنه قياسا على نفسه. "لَوْ لاَ جَاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ" (النور 13) جاؤا على الزنا و إلا فلا تترتب عليه آثار الزنا كإقامة الحد و اللغو فيه. "وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" أفضتم: خضتم، و ضمير فيه للإفك و حديثه، و رحمته تعالى في الدنيا على من عصاه هي الستر و الإمهال، و في الآخرة العفو إذا تاب و أناب. قاللغة: الإفك أشد الكذب. و العصبة الجماعة.

الكذب هو القول او الفعل او السكوت عن شئ خلاف الواقع. من اسباب الكذب عدم الخوف من عقاب الله في الدنيا والآخرة، ضعف الايمان، اسباب اخلاقية كالحسد والتكبر والبخل، التأثر بافعال افراد الاسرة، ضعف الشخصية والشعور بالنقص. وليس من صفات المسلم الكذب قال الله تعالى "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ" (الصف 7). ومن انواع الكذب القول بدون علم و عدم الاستفسار من اهل الاختصاص قبل الافتاء بما يراه قال الله تعالى "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (النحل 43) (الانبياء 7)، و هكذا الذي يكذب عما في علم الغيب فله العذاب المهين كما قال الله تعالى "أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ" (سبأ 14). وطالما لا يسأل القائلون ومؤلفوا المقالات اهل الذكر من العلماء الاعلام فسوف يقعون في الكذب الاشر فقد قال الله سبحانه "أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ" (القمر 25). وعن السيد محمد باقر الحكيم: والكذب نوعان: كذب صريح، وفيه اختراع وبهتان وافتراء، وهناك كذب من نوع آخر: وهو عبارة عن تحريف الكلمات أو النصوص، فالإنسان عندما يتحدث بحديث ويأتي بنص كامل، ويكون في هذا النص قرينة على مقصودة، فلا يصح اقتطاع القرينة، والإتيان ببعض الكلام ونسبته إلى الشخص، قال تعالى كما في سورة (ال عمران 7) "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ".

من صور البهتان دعوة المنافقين الاسلام زورا وبهتانا كذبا لا صدقا، ودعوة الدولة المنافقة الاسلام زورا وبهتانا. ويحرم على الزوج أن لا يعطي زوجته مهرها وينوي عدم دفعه إليها بهتانا واثما مبينا. قال الله تعالى في "فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً" (النساء 20). وروي عن الإمام الصادق عليه السلام انه قال: من أمهر مهراً ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.

جاء في معاني القرآن الكريم: الإفك: كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه، ومنه قيل للرياح العادلة عن المهاب: مؤتفكة. قال تعالى: "وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ" ﴿الحاقة 9﴾، وقال تعالى: "وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ" ﴿النجم 53﴾، وقوله تعالى: " قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ" ﴿التوبة 30﴾ أي: يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل، ومن الصدق في المقال إلى الكذب، ومن الجميل في الفعل إلى القبيح، ومنه قوله تعالى: "يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ" ﴿الذاريات 9﴾، "فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ" ﴿الأنعام 95﴾، وقوله تعالى: "أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا" (الاحقاف 22)، فاستعملوا الإفك في ذلك لما اعتقدوا أن ذلك صرف من الحق إلى الباطل، فاستعمل ذلك في الكذب لما قلنا، وقال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ" (النور 11)، وقال: "لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ" ﴿الجاثية 7﴾، وقوله: "أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ" ﴿الصافات 86﴾ فيصبح أن يجعل تقديره: أتريدون آلهة من الإفك (قال الزمخشري: "أَئِفْكًا" مفعول له، تقديره: أتريدون آلهة من دون الله إفكا، وإنما قدم المفعول على الفعل للعناية، وقدم المفعول به لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل في شركهم. ويجوز أن يكون إفكا مفعولا، يعني: أتريدون به إفكا، ثم فسر الإفك بقوله ألهة من دون الله على أنها إفك في أنفسها)، ويصح أن يجعل إفكا مفعول تريدون، ويجعل آلهة بدل منه، ويكون قد سماهم إفكا. ورجل مأفوكك مصروف عن الحق إلى الباطل.