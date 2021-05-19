حينما يُناطح الصرخي البتري بقرنيه الأعوجين مرقد مولى الموحدين علي عليه السلام ....

علي السراي ||

سيناريو وهابي تكفيري تشكيكي سخيف قديم متجدد نتابع حلقاته كل يوم بإخراجات صرخية بائسة

فما بين إدعاء المرجعية و السفارة المهدوية وبين التشكيك بالشعائر الحسينية مروراً بإنكار مظلومية الزهراء سلام الله تعالى عليها وحرق بيتها وكسر ضلعها وإسقاط جنينها ( المُحسن) سلام الله عليه على يد الطاغية الملعون، يخرج علينا هذا الزنيم الوهابي البعثي وجاسوس الأمن الصدامي بشعوذة جديدة تخص المرقد الملكوتي لمولى المتقين وأمير المؤمنين علي عليه السلام وإدعائه السخيف أن المدفون فيه هو المغيرة بن شعبة....

إن هذا الاستهداف لم يتأتى من فراغ أو عبقرية إستثنائية تفتقت عنها ذهنية هذا الدجال المخابراتي والمدعوم بأموال خليجية ضخمة من تحالف رعاة الشر والعمالة والإرهاب السعوإماراتي ... بل هي أجندة مدروسة ومنتقاة بدقة وعناية فائقة يقوم بطرحها تباعاً

إن مايقوم به هذا الشيطان وأتباعه من عملاء السفارة والجوكرية أصحاب تراث المنحرف الناصبي التكفيري بن تيمية لعنه الله يدخل في في إطار الاستهداف المباشر للمذهب ومحاولة التشكيك وإثارة الفتنة والبلبلة وضرب الاستقرار من الداخل وهنا تكمن خطورة مثل هذه الحركات المنحرفة ولهذا وجب على جميع أتباع المذهب اليقضة والحذر وعدم الإنجرار خلف أكاذيب هذا الدجال المنحرف ويقيناً لن يكون هذا الاستهداف للعقائد والقادة والرموز والتشكيك بالثوابت أخر ترهات وهرطقات وخرافات وخزعبلات هذا الصدامي المنحرف بل هو مسلسل مستمر وسيستمر

وعليه يجب التصدي لخطر هذا الدجال واضرابه من الذين تعول عليهم أجهزة المخابرات الدولية ودويلات الإرهاب الخليجي لتنفيذ أجندتها في الداخل لبث الفرقة بين أبناء الدين والمذهب الواحد بعد أن فشل مخططهم الداعشي ومن قبله سيناريوهات التنظيمات الارهابية التي عصفت بالعراق وشعبه قتلاً وتذبيحاً ولهذا وجب الحذر من مشروع هؤلاء وعلى الدولة تقع مسؤولية التصدي لهم ومحاكمتهم بتهمة ضرب إستقرار ووحدة العراق ونشر الفوضى وتهديد الأمن والسلم الأهلي والمجتمعي وبالاخص في المدن المقدسة...

كما ولن يكون هذا أول أو أخر صعلوك دجال مر وسيمر علينا فلطالما لفض التأريخ من مستنقع قذارته قمامة مثل هذا وأضرابه وأقرانه وأشباهه من دجالين ومشعوذين وبالأخص في العقود الثلاثة الماضية حيث خرجت علينا شياطين عدة كلٌ يدعى السفارة المهدوية ويُكفر بعضهم الاخر

وهُنالك من كان يقود حركات عسكرية منحرفة تم القضاء عليها وسحقها في حينها...

أدناه رابط لما صدر من هذا المنحرف بحق مرقد مولى الموحدين علي عليه السلام....

https://youtu.be/aMT2e8y0nJ8

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شهادة المجرم عبد الباقي السعدون بعمالة الصرخي

https://youtu.be/x4xB0USsgNo

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الوهابية التكفيرية ورهانهم على انكار حادثة كسر الضلع استناداً على تصريحات عميلهم الصرخي

https://youtu.be/XXpwXn5Bggl

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عشيرة آل صرخة تتبرى من هذا الدجال

https://youtu.be/eH-4fdQV2bI