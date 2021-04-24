الصفحة الإسلامية

مرض انفلونزا الذنوب..!


 

📌🖊غدير التميمي ||

 

 هذا المرض اشد خطرا واكثر فتكا لانه يضر الجسد والروح والعقل والقلب ولانه لايتعلق بالدينا فقط بل يتعلق بالدنيا والاخرة

مكان المرض ... القلب ثم ينتقل الى الجوارح

اسباب المرض

مجالسة او مصادقة اصحاب هذا المرض نقص في جهاز المناعة الروحية للانسان ،،القلب البعيد عن طاعة الله وذكره .. اتباع الهوى والنفس والشيطان الانغماس فلي الدنيا وملذاتها وشهواتها  سماع الاغاني والاعراض عن سماع وتلاوة القران

اعراض المرض

ظلمة في الوجه وهن في البدن قسوة في القلب ضيق في الصدر ضيق في الرزق ،،شتات الامر ،هم لاينقطع انصراف عن التفكير في الاخرة وقوف على متاع الحياة الدنيا

طرق الوقاية والعلاج من هذا المرض

التوبة والاقلاع عن كل ذنب  اخذ جرعات منتظمة في مواعيد محددة .. الصلوات الخمسة جرعات منشطة من كتاب الله يوميا الصيام في حدود السنة الاتعاظ بموت السابقين

التحصينات

جرعة منتظمة يوميا ،، اذكار الصباح والمساء مصل واقي  قراءة اية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله احد يوميا الاستغفار والتوبة النصوح

اثار انفلونزا الذنوب على المجتمع

هدم الافراد هدم الاسرة هدم المجتمع القضاء على القيم والاخلاق

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مرض انفلونزا الذنوب..!
دمعتان لـ (أوحدية العشق)
وقفة مع السيدة الطاهرة
الشيخ جلال الدين الصغير : لنقرأ ما يريده الإمام المنتظر أرواحنا فداه في سِفر الإنتظار ومنهاجه
في رحاب القرآن و في شهر رمضان الكريم /7
نفحات قرآنية (٩)
التكافل الاجتماعي اساس من أسس الحياة السليمة وتحتاج إلى قلوب تفقه الحديث
لماذا عبّر الإمام الكاظم "عليه السلام" عن قم "بعش آل محمد"؟!
في ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة الكبرى "رض"
♦️ ذات الكفنان♦
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك