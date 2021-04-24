مرض انفلونزا الذنوب..!

📌🖊غدير التميمي ||

هذا المرض اشد خطرا واكثر فتكا لانه يضر الجسد والروح والعقل والقلب ولانه لايتعلق بالدينا فقط بل يتعلق بالدنيا والاخرة

مكان المرض ... القلب ثم ينتقل الى الجوارح

اسباب المرض

مجالسة او مصادقة اصحاب هذا المرض نقص في جهاز المناعة الروحية للانسان ،،القلب البعيد عن طاعة الله وذكره .. اتباع الهوى والنفس والشيطان الانغماس فلي الدنيا وملذاتها وشهواتها سماع الاغاني والاعراض عن سماع وتلاوة القران

اعراض المرض

ظلمة في الوجه وهن في البدن قسوة في القلب ضيق في الصدر ضيق في الرزق ،،شتات الامر ،هم لاينقطع انصراف عن التفكير في الاخرة وقوف على متاع الحياة الدنيا

طرق الوقاية والعلاج من هذا المرض

التوبة والاقلاع عن كل ذنب اخذ جرعات منتظمة في مواعيد محددة .. الصلوات الخمسة جرعات منشطة من كتاب الله يوميا الصيام في حدود السنة الاتعاظ بموت السابقين

التحصينات

جرعة منتظمة يوميا ،، اذكار الصباح والمساء مصل واقي قراءة اية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله احد يوميا الاستغفار والتوبة النصوح

اثار انفلونزا الذنوب على المجتمع

هدم الافراد هدم الاسرة هدم المجتمع القضاء على القيم والاخلاق