الصفحة الإسلامية

سراق رمضان..!


 

الشيخ خيرالدين الهادي الشبكي ||

 

          على الرغم من مكانة شهر رمضان الكريم والمبارك على وفق ما كشفتها النصوص القرآنية والروايات النبوية وأقوال المعصومين؛ إلا أن الامر عند الكثير من المسلمين لا يعدوا تجربة مع الجوع والعطش, فلا يفكر الكثير من الناس إلا بتعداد الوقت واحتساب الايام آملين الوصول إلى المحطة النهائية من الشهر الفضيل دونما نتيقن المغفرة أو نفكر فيها بالشكل الذي يناسب طموح المؤمنين الراجين رحمة الله تعالى.

          أن من المهم أن ندرك خطورة التغافل عن هذا الشهر الفضيل, ومن الاهم علينا أن نعرف أن هناك في المقابل من يتقصد سرقة لحظات القبول والمغفرة لنصل إلى نهاية المطاف ونحن من الغافلين أو المبعدين, فاليوم أكثر من أي وقت آخر انكشف عند المراقبين أن عموم القنوات الفضائية والبرامجية سواء العراقية أو غيرها تحاول أن تسرق منا الشهر الفضيل وبشكل ممنهج, فلم يكتفوا بتعداد الشهور الماضية والايام التي قد تزيد على 330 يوما خارج الشهر الفضيل حتى تمادوا بالتركيز على البرامج اليومية والليلية التي تثير المشاهدين بمختلف الصنوف من الفكاهة واللعب وغير ذلك مما يرضي إبليس عنهم؛ ليغافلوا المؤمنين عن متابعة برامجهم التعبدية في هذا الشهر الفضيل, ويحرموا بذلك الخير الكثير.

          هذه النكبات ليست جديدة ففي كل سنة تجتمع الارادات الباطلة وتستعين بعناصرها المجردة من الحياء والايمان, فيسعون بكل ما أوتوا من الخبث والدهاء لتمزيق العلاقة بين الشهر الفضيل وبين أهله, ولعلهم ينجحون مع بعض الضعفاء والسفهاء, أما المؤمنون فلهم في كل لحظة من لحظات الشهر الفضيل موعد مع القبول والاستغفار, وكان لسان حالهم في مناجاتهم ودعواهم اللهم بلغنا رمضان, فكيف نتصور الغفلة منهم عن رمضان وقد شرّفهم الله تعالى بالحضور في هذا الشهر الكريم.

          أن المسؤولية الشرعية لا تقف عن حد أن ندرك ما علينا من الواجبات في هذه الايام والليالي؛ بل علينا ان نعمل على إنقاذ أهلينا وأبناءنا من مكائد ابليس وجنوده, ونبادر إلى مراقبة الاصدقاء والاهل بعد النفس لنتمكن من مقاومة فتنة القنوات الموجهة والبرامج المكثفة لهدم أركان الاسرة في الشهر الفضيل, وعلى المساجد أن تنوع برامجها وتنجح في الوصول إلى المسلمين ببيان أهمية هذه الساعات والايام كونها قد لا تتكر والشقي من يحرم المغفرة في هذا الشهر الفضيل.

          أما المؤسسات الحكومة التي ينبغي عليها المتابعة والحذر و ضرورة ايقاف البرامج التي تتنافى مع خلق شهر رمضان وبركاته, فقد ثبت أن هذه الجهات هي التي تسعى إلى العكس من ذلك؛ ولهذا فان الاعتماد على المؤسسات الحكومية في المنع أو كفَّ البرامج المسيئة غير مجدي, بل أن الواقع الثقافي العراقي بات ينافس اليوم المحطات الدولية والقنوات الغربية في درجات السفاهة والغي؛ فليس للمتابع او المشاهد المؤمن إلا تقنين البرامج والقنوات بالشكل الذي يمكن معها المحافظة على اللون الايماني في هذا الشهر الفضيل الذي بدأ بالانصهار, فمن فاته فقد فاته الخير الكثير. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
    ▫صوم البنت الصغيرة ▫
تري من منا مفتون ومن المجنون؟!
نفحات قرآنية (٥)
سراق رمضان..!
اسباب تشريع الصوم في اليهودية والمسيحية.
هل لازالت تغريك؟!
ثقافة من القران الكريم/٧
النبوة ضرورة لديمومة الوجود الكوني كما هي ضرورة لهداية الوجود البشري الحلقة الثالثة من سلسلة مفهوم النبوة والانبياء في القرآن الكريم
إلى القدس الأعظم وروح القدس توجهنا بالسلام..
في رحاب القرآن في شهر رمضان الكريم و دروس من غزوة احد/4
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك