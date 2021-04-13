رياض البغدادي ||

هذا ما اختصرته من كتب التفسير في تفسير الآية (٥٠) من سورة النور ..

قال تعالى :

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50)

كلمة أم للاستفهام ومعناه الخبر وهذا مما يستعمله العرب كثيرا ، والآية تتحدث عن ثلاث أحوال أضمرها المسلمون الذين رفضوا الاحتكام الى النبي ، فالحال الاولى هي النفاق وذلك في قوله تعالى ( أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ) والحال الثانية الشك الذي دخل قلوبهم وذلك في قوله تعالى ( أَمِ ارْتَابُوا ) والحال الثالثة هي قوله تعالى ( أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ) وهي تشير الى تعلقهم بحب الدنيا الى حيث يتركون الدين بسببه ، وجعل الله الحيف منسوبا الى الله والى رسوله وإنما المعنى للرسول وهذا يفسره انه تعالى قال ( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ ) ولم يقل ليحكما وهي اشارة الى ان حكم النبي انما هو حكم الله تعالى بلا فصل .

هب ان هذه الأحوال متغايرة ولكنها متلازمة فكيف ادخل عليها أم ؟

الأقرب انه تعالى ذمهم على كل واحدة من هذه الاوصاف ، فهم منافقون مرتابون ويخافون الحيف ، وكل واحد من ذلك كفر ونفاق ، ثم وصفهم تعالى بالظلم ، لان الظلم يتناول كل معصية ، وهي كذلك اشارة الى أن امتناعهم عن الاحتكام الى النبي ، انما يضمرون به ظلم خصمهم والتجاوز على حقه ، وهذا لا يتأتى لهم بالاحتكام الى النبي (ص) .

نفحات قرآنية