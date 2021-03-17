قافلة شعبان المباركة تسير باتجاهنا لتستثمرها

📌🖊غدير التميمي ||
مُجرد التفكِير فِي شهر شَعبان يملئ الرُوح بهجة وسرور فكيف وهو ابتدأ هو قصّة عاشق يُرتّل المناجاة خلف الإمام الحجة (عج) ...
عادَ شعبانُ بأنسامٍ عِذابْ
قادحًا وسْطَ الحشا زندَ العَذَابْ
سيدي فاعرُجْ بقلْبي للقِبابْ
ليلةَ النِّصْفِ عسى تُطْفي اللهيبْ
إنما سمي"شعبان"لأن الله أغدق فيهِ خير خيرتة المعظمة ، فأقرهُ بالحُسين ووصلهُ بالعباس ثم شق فيضه بـ زين العابدين ، فلما تكور بمجموع نُورهِ فتق منهُ " وجة جمالة " المخصوص لآخر الزمَان فسماهُ محمداً و ڪناة بالمهديّ بعدما توثق هداية الخلق عليه ،
فهو الشّهر الوحيد الذي لا يتخللُه شهادة والشّهر الوحيد الذي لا يتخلله ولادة هو شهر محرّم هذا يعني أنّ الإمام الحُسين عليه السلام ؛ هو محور السعادة والحزن ، فلنتعجل یا رفاق أن قافلة شهر شعبان تسير لنترك كل ما فعلناه سابقاً ولـ نولد مع الحسين من جديد لنسجل صفحة جديدة في حياتنا .
من فضل صوم يومين من شهر شعبان:
روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : ومن صام يومين من شعبان حُطّت عنه السّيئة الموبِقة .
وعن الصادق (ع) أنّه سئل عن صوم رجب فقال: «أين أنتم عن صوم شعبان؟» فقال الراوي: يا بن رسول الله، ما ثواب من صام يوماً من شعبان؟ فقال: «الجنة والله».
فلنخلص انفسنا اله في هذا الشهر الذي نزرع به بذور الخير ونجني منها الجنة فالله فسح لنا مجال التوبة والمغفرة ومن يضيع هذه الايام فكان من الخاسرين .
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