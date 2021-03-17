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الصفحة الإسلامية

قافلة شعبان المباركة تسير باتجاهنا لتستثمرها


 

‎📌🖊غدير التميمي ||

 

مُجرد التفكِير فِي شهر شَعبان يملئ الرُوح بهجة وسرور  فكيف وهو ابتدأ هو قصّة عاشق يُرتّل المناجاة خلف الإمام الحجة (عج) ‏...

‏عادَ شعبانُ بأنسامٍ عِذابْ

‏قادحًا وسْطَ الحشا زندَ العَذَابْ

‏سيدي فاعرُجْ بقلْبي للقِبابْ

‏ليلةَ النِّصْفِ عسى تُطْفي اللهيبْ

إنما سمي"شعبان"لأن الله أغدق فيهِ خير خيرتة المعظمة ، فأقرهُ بالحُسين ووصلهُ بالعباس ثم شق فيضه بـ زين العابدين ، فلما تكور بمجموع نُورهِ فتق منهُ " وجة جمالة " المخصوص لآخر الزمَان فسماهُ محمداً و ڪناة بالمهديّ بعدما توثق هداية الخلق عليه ،

‏فهو الشّهر الوحيد الذي لا يتخللُه شهادة والشّهر الوحيد الذي لا يتخلله ولادة هو شهر محرّم ‏هذا يعني أنّ الإمام الحُسين عليه السلام ؛ هو محور السعادة والحزن ، فلنتعجل یا رفاق أن قافلة شهر شعبان تسير لنترك كل ما فعلناه سابقاً ولـ نولد مع الحسين من جديد لنسجل صفحة جديدة في حياتنا .

من فضل صوم يومين من شهر شعبان:

روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : ومن صام يومين من شعبان حُطّت عنه السّيئة الموبِقة .

وعن الصادق (ع) أنّه سئل عن صوم رجب فقال: «أين أنتم عن صوم شعبان؟» فقال الراوي: يا بن رسول الله، ما ثواب من صام يوماً من شعبان؟ فقال: «الجنة والله».

فلنخلص انفسنا اله في هذا الشهر الذي نزرع به بذور الخير ونجني منها الجنة فالله فسح لنا مجال التوبة والمغفرة ومن يضيع هذه الايام فكان من الخاسرين .

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