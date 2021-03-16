الصفحة الإسلامية

إلى فضائياتنا العراقية الشيعية..متى تنصفوا قضية الإمام المهدي عليه السلام؟!


 

✍️ أحمد رضا المؤمن ||

 

فضائيات ووسائل إعلامية عراقية مصنفة على أنها (شيعية) ومتهمة من أعداء التشيع بأنها طائفية وتتبع الجارة إيران وووو ... إلخ

رغم كل ذلك فإننا نلاحظ برامجها في كل عام وخصوصاً في ذكرى ولادة الإمام المهدي عليه السلام تكاد لا تتضمن شيئاً يذكر عن القضية المهدوية !

هل سأل مسؤولو فضائياتنا (الشيعية !) أنفسهم كم هي النسبة المئوية المخصصة من برامج (وليس قصائد وأناشيد وتصفيق !) عن شخص الإمام المهدي عليه السلام وقضية الظهور المقدس وكيفية الإستعداد لها لنصرة الإمام ومشروع دولة العدل الإلهي ؟؟؟!!!

هل هي ٢٥ ٪ ؟!

أم هل هي ١٥ ٪ ؟؟!

أم حتى ٥ ٪ ؟؟!!

النتيجة ستكون صادمة بأن النسبة لا تتجاوز إلا نسبة خجولة جداً لا يُمكن التصديق بأنها في قنوات شيعية تؤمن بإمام مهدي يظهر في آخر الزمان ليُقيم دولة العدل الإلهي ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً .وطبعاً فإني لا أتحدث عن القصائد والأناشيد .. إنما أتحدث عن برامج الندوات والمهرجانات والمناسبات والمسابقات وكل أنواع البرامج التي تجعل من قضية الظهور والإستعداد له قضية حياة وبرنامج عمل يحرص الإنسان الشيعي المؤمن على تطبيقه والإلتزام به .

لقد أصبح من الضروري بل من الواجب على فضائياتنا (الشيعية) وهي بالعشرات أن تخصص نسبة لائقة من البرامج عن هذا الموضوع مُعتمدين إسلوب وآلية التبشير و التشويق و التثقيف بقضية الإمام المهدي عليه السلام والمعارف المهدوية .

كفى مُجاملات وشعور بالدونية وتقصير بحق الإمام المهدي عليه السلام من قبل قنواتنا (الشيعية) ولا بُد من التحرك سريعاً لإصلاح هذا الخلل والتقصير العقائدي الخطير وأن تبث البرامج في مُناسبات عدة (في كل جمعة مثلاً) وعدم الإقتصار على ذكرى مولده الشريف في ١٥ شعبان .

اللهم عجل لوليك الفرج وإجعلنا من أنصاره وأعوانه بحق محمد وآل محمد

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