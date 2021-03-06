الصفحة الإسلامية

حطام الذنوب كحطام الحروب..!


 

مازن البعيجي ||

 

قد تخوض الدول حروبا طويلة تخرب فيها بنى تحتية مهمة في البلاد ، أوتهدم مرافق تشكل عصب حياة الناس والشعب، وبعد أنتهاء الحرب بغض النظر عمن يتحمل  مسؤولية تلك الحرب من الأطراف، فهذا لا ينفي وجود أضرار جسيمة وكارثية قد تستنزف الكثير من الوقت والجهد والمال والألم!!!

كذلك الذنوب، هي حرب بيننا وبين الشيطان، ذلك العدو اللّدود الماكر الحاذق في حياكة الحبائل الناعمة  التي من شأنها تنخر في باطن الانسان وهو لايشعر!

( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ) فاطر آية ٦  .

قد تكون التوبة المخلصة والصادقة معها لا عقوبة على الانسان، لكن هذا لا ينفي آثار الذنوب وما مطلوب من الإنسان من جهد وعمل دؤوب يرمّم ذلك الخراب الذي اسّسه بلحظة من غفلة اشبع بها نفسه وهو يمرغ ذلك القلب النقي اللجيني حاد النقاء بتراب ووحل الخطايا ، حتى لم يعد معها الإستفادة من نور او ومضات الرجوع والافلات من سلاسل الشيطان!

فعن الإمام الكاظم (عليه السلام): «إنّ العقلاء تركوا فضول الدنيا، فكيف الذنوب؟! وتَركِ الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض»

حطام مهما كان مستوى غفرانه هو ليس قدرا للإنسان، إذا ما التفت الى واجبه الشرعي واستخدم ما خوّله الله تعالى به بميزان الاعتدال والحاجة على منهج شرعي تكفل بالوصول والوصال الآمن..

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حطام الذنوب كحطام الحروب..!
الشيخ جلال الدين الصغير : لنذهب للموعد على الجسر ببغداد: ثلاثة محطات للوفاء والاعتذار بين يدي إمام الرافضة عليه السلام
لماذا نحتاج  لليوم العالمي للقرآن الکریم؟! 
المطلوب "عشقُ النوافل" ..
الذنوب مِن أيِّ رصيد؟!
ثقافة من القرآن الكريم
قصة الاساتذة وطلبة الجامعة وخريجيها مع سماحة أية الله السيد محمد علي الحكيم ( قدس سره )
طالب العلم الديني بين الحوزة والجامعة
مدخل قرآني لفهم مسألة التخلف
وزارة الإعلام ..!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك