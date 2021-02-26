قس حجمك على مسطرة المولود  في رجب ..

عبد الحسين الظالمي ||

الامام علي عليه السلام مسطرة الحياة وقياس القرب والبعد من الايمان فهو القران الناطق

الذي ترجم القران سيرة في الحياة ، وهو مدينة العلم ، فمن اراد العلم ومعرفة درجته علمية عليه ان يعرض نفسه على هذه المسطرة الالهية

ومن ادعى الشجا عة فا ابن ود شاهدها وباب خبير ينطق ، ومن كان كريما فا اية الاطعام تشهد

ومن ادعى التواضع فاحديث النعل والجلباب

يروي قصة تفوق الخيال في تواضع الحاكم

ومن ابتغى العدل عليه ان يراجع قصة اليهودي والخليفة امام القضاء. ومن اراد ان يعرف الفساد فقصته مع اخيه عقيل دليل كافي يغلق باب في التأويل لمن يتصدى الى بيت المال كبر ذلك البيت ام صغر خدمة كان او عطاء او منصب .

علي عليه السلام ليس اسطورة نتغنى بها

بل مسطرة تقاس بها الاحجام والقرب والبعد عن الله فهو حجة على من يدعي العجز .

الامام علي باب رحمة الله مثلما هو باب مدينة العلم فالعلم ليس علما مجردا بل علم اللهي

ظاهره الرحمة وباطنه عظمة الخالق وجلال قدرته ومفتاح للسلوك ومعرفة النفس .

الإمام علي عليه السلام نموذجا يحاكي البشرية بكل ما يهمها في الحياة .

من لحظة الولادة ومكانها وزمانها الى لحظة الشهادة ومكانها وزمانها ، في بيت الله ولد وفي بيت الله ختم الحياة ساجدا مضحيا شهيدا وشاهدا .

ما بين الولادة وبين الشهادة. زمن عمره الدنيا من ادم الى ظهور القائم .

تجلت اخلاق الله وسنة الرسول الاعظم ونتاج بعثته ( انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ) بسيرة كان علي بعد الرسول صورتها. لانه نفس الرسول وروحه .

طول هذه المسطرة لايمكن بلوغه من اي مخلوق بعد الرسول لا من ملك ولا بشر

ولكنها وضعت لنعرف طولنا الحقيقي في الحياة

في كل مناحيها واصنافها ومواقفها . مسطرة ترفض الادعاء والتزلف، فهي مسطرة الحق ، (اعرف الحق تعرف اهله) فاعلي مع الحق يدور اينما دار.

من يريد ان يعرف الحق عليه ان يعرض نفسه على هذه المسطرة ليرى كم سنتمتر اخلاقي وعلمي وعقائدي يشغل منها ، كل سنتمر فيها يمثل عملا يذهب بك ارتفاعا ام انحدار عن الحق .

ولادة علي علية السلام ليس فرحا واحتفلا وتفاخر بل دعوة صادقه لمعرفة اين نحن؟ من دين الله والشاهد والحجة علينا هو علي عليه السلام .

نعم لايمكن بلوغ نهاية المسطرة ولكن من وجد نفسه مستعدا ان يرتقي في درجاتها سلما فايد علي عليه السلام ممدودة تنتظر .

القرب والبعد من علي عليه السلام ميزانه الرقي في سلم درجات هذه المسطرة وصدق الولاء

وخلوص النية والتوكل وعلان العجز وطلب العون

( نادي عليا مظهر العجائب ستجده عونا لك في النوائب ) من اراد ان يجد علي عليه السلام

فليكن صادقا مخلصا ومتعلقا با اخلاق علي علي عليه السلام .

هو الحاكم وهو المواطن الفقير وهو الغني وهو صاحب الاصل والفصل والنسب

وهو الانسان الفقير الوحيد المجرد الذي لا عون له سوى الله ، هو البطل القاهر وهو الرحيم الحنون

هو الذي يغضب لله ويرضى لله ويسامح لله ويتصدق لله ( ما عملت من عمل الا وكان الله فيه وقبله وبعده ) .

هذا هو علي علية السلام وليد الايام البيض من رجب في بيت الله الحرام فمن اراد الاحتفاء بهذا المولد عليه ان يضع نفسه بينه وبين الله على هذه المسطرة ، كم اعطى في سبيل الله مخلصا وكم اطعم كم سامح وكم غضب لله وحده وكم تواضع وكم قرء وتعلم وكم بر والديه وكم اعان فقير وكم قضى حاجة محتاج وكم وكم وكم ؟

عندها انت وحدك تجيب عن طولك الحقيقي

على هذه المسطرة ومدى بعدك وقربك من علي هذه المسطرة التي وضعها الله امتحانا

يوميا لنا جميعا قبل الامتحان النهائي والذي لا ينفع فيه الندم ولا فيه مجال للتصحيح

الا رحمة الله وشفاعة علي عليه السلام .

التي نسال الله بحق علي ان يمد لنا يده في لحظات الوهن والعجز والفشل بحق محمد والبيت محمد عليه في يوم مولده .

ــــــــ