الصفحة الإسلامية

الزهراء في ضمير الإمام الخميني

23 2021-02-05

 

ضحى الخالدي ||

 

كانت ولما تزل لمولاتنا الزهراء عليها السلام أعظم المكانة وأجلّ المنزلة في ضمير وفكر وأدبيات وسلوك الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه؛ وتجلّت هذه المرتبة عملياً في الأهمية التي أولتها الثورة الإسلامية لدور المرأة في المجتمع استلهاماً من انموذج سيدة نساء العالمين عليها السلام، والدور الذي لعبته في صدر الرسالة المحمدية حتى استشهادها؛ هذا فيما يتعلق بالفهم الظاهري لمكانتها ودورها.

أما من الناحية الباطنية فإن الإمام الخميني وصف سيدة النساء بأنها التجلّي الملكوتي والجبروتي، وأنها حازت فضائل جميع الأنبياء والأولياء الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى مقام النبوة والإمامة والحاكمية، وليس هذا انتقاصاً لمكانتها كونها امرأة.

كان رضوان الله تعالى عليه يرى أعظم مآثرها في استمرار نزول جبرائيل عليها مدة خمسة وسبعين يوماً ما بين استشهاد الرسول الأعظم واستشهادها؛ حيث كان يؤنسها ويحدّثها بالحادثات الواقعة بعد استشهاد أبيها صلوات الله عليه وآله [ومن المعلوم أن نزول الوحي بالقرآن الكريم قد انقطع باستشهاد الرسول الأعظم وهو من مختصاته] إلا أن كونها محدّثةً من الملائكة لا سيما الأمين جبرائيل يعتبر أعظم مناقبها لأنه من مختصات الرسل من أولي العزم كما يرى الإمام الخميني، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام كاتباً لهذا الوحي الجبرائيلي للزهراء في ما يعرف بصحيفة فاطمة كما كان كاتباً للوحي [قرآناً وحديثاً قدسياً] في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد يعترض معترض على حديث الملائكة مع الزهراء وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؛ في حين هو يتلو آيات القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار ليجد الملائكة حدّثت سيدتنا سارة زوج أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام "أوَتعجبين من أمر  الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت" وحدّثت الملائكة سيدتنا أليصابات أم سيدنا موسى  عليه السلام "ولا تخافي ولا تحزني إنّا رادّوه إليكِ وجاعِلوه من المرسلين" وحدّثت الملائكة سيدة نساء عالمها مريم العذراء "إنما أنا  رسول ربكِ لأهبَ لَك غلاماً زكياً"

فلا عجب من حديث الملائكة مع أم أبيها؛ إنما هو قصور لدى الناظر في هذا الأمر، ولذلك كان الإمام الخميني يرى أنه من غير الممكن الإحاطة بالزهراء علماً أو الحديث عنها.

إن الإمام الخميني كان يرى في كوخ الزهراء عليها السلام الذي سقفه عرش الرحمن مصنع أئمة الهدى ومعدن الرحمة، ومن هذا اليقين كان يرى أن المرأة شريك القرآن في صناعة الرجال، ويعبّر عن حضنها بأنه منطلق كل السعادات.

قيادة الزهراء لأولى التظاهرات النسوية في صدر الإسلام احتجاجاً على ظليمة سيد الأولياء عليه السلام وغمط حقها في فدك كانت المثال الذي يُحتذى والأسوة التي يقتدى بها حين شاركت النساء المتدينات في الثورة ضد النظام الشاهنشاهي البائد، وحين استبسلن وناضلن حد الاستشهاد ضد النظام البعثي المقبور.

وبعد انتصار الثورة الإسلامية جعل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يوم مولد الزهراء عليها السلام من كل عام عيداً للمرأة المسلمة، وسُنَّت القوانين التي تحفظ للمرأة كرامتها في ظل نظام الجمهورية الإسلامية حسب الشريعة السمحاء والفقه المتجدد الحي دون الجمود على النصوص والاجتهادات التي تغلّفت ببيئة الأعراف المتوارثة، فكانت الجرأة والحقانية في منح المرأة حقوقها بإزاء أداء واجباتها تجاه أسرتها ومجتمعها ودولتها، بل والعالَم أجمع لأن الثورة الإسلامية هي الانموذج الممهد لدولة العدل الإلهية العالمية، فأرست ثوابت جديدة في ميزان بناء الدولة الذي يعد المنطلق لبناء الحضارة؛ الحضارة التي تكون المرأة فيها فاعلةً غير منفعلة، إيجابيةً لا سلبيةً؛ قائدةً لا مقودةً تشارك أخاها الرجل مسيرته بالعدل مشاركة النِّدّ للنِّدّ على ما أنزل الله تعالى وشرّع من خلال الفهم القرآني والثقافة القرآنية.

ولست هنا بمعرض المدح والثناء للشعب الإيراني ونهضته [وهو يستحق أكيداً] إنما أنا في معرض الإنصاف وتسليط الضوء على نجاح التجربة الإسلامية الثورية في تأسيس الحضارة الانسانية التي أتاحت للمرأة المشاركة الفاعلة لا بل ومن مستوى القيادة في شتى المجالات اقتداءاً بتجربة امرأة واحدة هي الزهراء عليها السلام بأبي هي وأمي، ومن بعدها ابنتها العقيلة زينب وأمها خديجة الكبرى وبقية نساء الرسالات السماوية عليهن السلام، لتصنع الثورة أمةً بامتداد وجود الانسان الحُر على مختلف الأديان والمذاهب والقوميات: في إيران، العراق، لبنان، سوريا، اليمن، فلسطين، البحرين، أفغانستان، كشمير، البوسنة، نيجيريا، وحتى فنزويلا.

نعم إنه الرجل الواحد الذي أصبح أُمّة.. أُمّة روح الله.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الزهراء في ضمير الإمام الخميني
في خطبة صلاة الجمعة الدينية ... الشيخ جلال الدين الصغير : فاطمة الزهراء صلوات الله عليها سر الوجود
ام كلثوم عليها السلام..في ضوء خطابها التبليغي
دور المرآة في قيادة الامة..السيدة الزهراء عليها السلام إنموذجا
▪️ التوجه السياسي من توجهات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر▪️
جهاد النفس يجعل الانسان ملكوتياً
مجلس حسيني – تاريخ مولاتنا أم البنين
أم البنين (سلام الله عليها) المرأة التي احتارت بها العقول
ام البنين..سفرة من العطاء ممدودة من السماء
مجلس حسيني ـــ معنى الخبيثون للخبيثات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك