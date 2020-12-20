سيدتي العظيمة ..!

حميد الموسوي ||

انها عقيلة الطالبيين ... حفيدة المصطفى ... ابنة علي والزهراء ..شقيقة الحسن والحسين ...صلوات الله عليهم اجمعين

يا يزيد :

كد كيدك ، واسعَ سعيك ، وناصب جهدك ، فو الله لا تمحو ذكرنا ، ولا تميت وحينا ، ولا يرحض عنك عارها ، وهل رأيك الا فند وأيامك الا عدد ، وجمعك إلا بدد ، يوم ينادى المنادي ألا لعنة الله على الظالمين .

السلام على درة الشام سيدة الحزن ... جبل الصبر زينب حفيدة الرسول الاكرم ..ابنة اللزهراء وعلي في ذكرى مولدها الاغر .

ان الكلام في حضراتكم يتحول الى مناجاة وترانيم واناشيد لا تليق الا بكم يا ال بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي كيف لا وانتم مصاحف تمشي على الارض .. ومحاريب تشع نورا وايمانا ومهابة ......

سيدتي الصابرة :

الذين ارادوا خنق صوتك الثائر : أكرههم والعنهم .

والذين فتحوا دكاكينهم على اثار محنتك ليعتاشوا من دموع الناس .....امقتهم

والذين استبدلوا خطابك الهادر بخطاب اخر تملؤه التوسلات ....ابغضهم

والذين اختزلوا العبرة من ثورتكم وحولوها الى مجرد عبرة لا اطيقهم

... السلام عليك يوم ولدت ... ويوم ثرت مع اخوتك سيد الشهداء الحسين وقمر بني هاشم العباس ..ويوم زلزلت عرش الطاغية يزيد في قصره وبين حاشيته وحراسه .. ويوم صبرت على المحنة ... ويوم تبعثين مظلومة مع جدك محمد العظيم وأمك الزهراء المقهورة وابيك على الكرار واخوتك الاطهار .صلوات الله عليكم اجمعين .