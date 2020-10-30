في جائحة كورونا عظة وعبرة ورسالة الهية خاصة بالمجتمع المؤمن

في جائحة كورونا عظة وعبرة وثمة رسالة الهية خاصة بالمجتمع المؤمن، وعلينا ان ننظر اليها باعتبارها بلاغاً يجب ان نتلقاه بكل جدية ويجب ان نعي كل ما يترتب عليه، ففي طبيعة العالم الذي يبتعد عن اهل البيت عليهم السلام، وجدنا ان اساليب العزل الاجتماعي تؤكد على ضرورة تطبيق إجراءات متعددة، ونحن في الوقت الذي نشدد فيه على الالتزام بتلك الاجراءات، بيد اننا لا يمكننا ان نهمل صورة أخرى، تلك الصورة شرطها هو دخول اهل البيت عليهم السلام في المعادلة!

في العالم الاخر وجدنا ان ١٠ اشخاص اذا اختلطوا ربما تسببوا في عدوى المئات بالفايروس، بينما في عالم ادخال اهل البيت عليهم السلام بشكل صادق لاحظنا ان الملايين تلو الملايين اختلطت في زيارة عاشوراء وركضة طويريج والزيارة الاربعينية وزيارة يوم استشهاد النبي الأعظم صلوات الله عليه واله في النجف الاشرف، وما عادت بشيء يشابه اختلاط العشرات في العالم الآخر.

ذلك مما لا يدع لنا أي شك او ريب في ان حدثاً قد حصل في شأن التعامل مع هذا الفايروس هو خارج أطر المقاييس المادية.

ولاشك ولاريب ان أي قاريء من أي ملة كان له فهم ودراية في الشأن الطبي الا ويقف مبهوراً امام ما حصل في مدينة كربلاء ومدينة النجف فضلاً عن بقية المدن التي أحيت مراسيم العزاء خلال هذه الفترة.

لاشك ولاريب ان الجميع مجمعون على انهم امام ظاهرة فريدة من نوعها.