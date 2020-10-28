14 نصيحة للعيش بسعادة من منظور الدين الإسلامي

د. مسعود ناجي إدريس||

* نصائح للعيش بسعادة

1. بذكر الله ادخلوا النشاط إلى حياتكم

وفقًا للإسلام ، فإن الحياة التي لا يذكر فيها الله تكون خالية من السعادة والنشاط. قال الله تعالى في القرآن الكريم: «وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً»[طه، ١٢٤]

كل من يبتعد عن ذكر الله سوف يعيش حياة صعبة. الإعراض عن ذكر الله يجعل الحياة صعبة الإكثار من ذكر الله يجعل الحياة الإنسان سعيدة. وهذا النشاط في الحياة يعود إلى راحة البال التي تأتي من ذكر الله ، يقول الله تعالى: «أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»[الرعد،٢٨]

التفسير النفسي لذلك هو أن ذكر الله يبعد الإنسان من الرغبات والدوافع التي تسبب له الضغط النفسي والتوتر ويجعل الإنسان يلتفت للملذات الدنيوية ولا يجعل من الدنيا هدف له ولا يركز فيها. يصب اهتمامه لتقوية العلاقة مع الله والاقتراب منه. المشاكل بالنسبة لهذا الشخص لا تمنعه ​​عن الهدف الأساسي ، ولأنه يشعر بنفسه على طريق النمو والتطور الروحي ، فإنه يستمتع بالحياة. لذلك ، فإن إحدى الطرق الرئيسية لتحقيق المزيد من النشاط في الحياة هي أن نذكر الله دائمًا وفي أي حال.

2. التوكل على الله

الاتكال على الله هو أساس الحياة السعيدة مع الشعور بالنعيم والسعادة. الشخص الذي يثق في الله يقف أمام الشدائد بكل قوته ولا يشعر أبدًا بالهزيمة أو القلق. إذا اتكلنا على الله في أعمالنا وخططنا ، سنحقق نجاحًا كبيرًا وسيكون من السهل والعملي لنا أن نسير في مسارات نجاح طويلة وصعبة. يشعر الأشخاص الذين يعتمدون على الله بأدنى ضغط للقيام بعمل شاق وعظيم ، وهم صامدون ومرنون في مواجهة إعصار الأحداث مثل الجبل. الثقة هي مفتاح النجاح الإلهي. الشخص الذي يثق في الله يكون دائمًا تحت رعاية الله ونعمته اللامحدودة.

3. لا تنسوا التوسل بالمعصومين وأولياء الله

عامل آخر في تحقيق المزيد من النشاط في الحياة هو التوسل بالمعصومين وأولياء الله (عليهم السلام) .

4. التمسك بالقيم

يساهم التمسك بالقيم والمعتقدات الراسخة والمحددة في نجاح الإنسان في الحياة وكذلك الحفاظ على سعادته. يشعر غير المؤمن والبعيد عن الدين بالغربة في الحياة. ويميل نحو الفراغ. الشعور بالفراغ هو أحد الأسباب الرئيسية للاكتئاب والخمول عند الإنسان. الإنسان الكافر لا يمتلك الجذور في أصل الوجود والخلق.

ولن يشعر بسعادة حقيقية. تمامًا كما لا يستطيع الإنسان بدون خطة أن ينجح في الأشياء ، لا يمكن للإنسان بدون إيمان وبدون قيم أن يتجاوز الصعاب ويستمتع بالحياة ويستمر بشعور السعادة.

5. كونوا راضين عن حياتكم

الرضا عن الحياة هو أحد عوامل العيش بسعادة. هناك أناس لديهم الكثير من النجاح والثروة والفرص ، لكنهم يشتكون دائمًا من الحياة. هؤلاء الناس لا يشعرون بالسعادة. ولكن يوجد أيضًا أشخاص هم من أفقر الناس ولديهم العديد من المشاكل في الحياة ، لكنهم يعيشون بسعادة. لأنهم يمتلكون الشعور بالرضا عن الحياة. وبالتالي ، فإن السعادة البشرية لا تعتمد مائة بالمائة على الامتلاك أو عدم الامتلاك ، ولكن تعتمد فقط على الرضا أو عدم الرضا عن الحياة. الرضا عن الحياة وعمليتها يضمن السعادة. سبب عدم رضا الإنسان عن الحياة هو توقعاته الذاتية ، فكل شخص لديه توقعات عن مسار حياته ومصيره ، ولكن عندما لا تسير الأمور وفقًا لرغبة الإنسان ، فإنه يشعر بعدم الرضا.

لذلك ، بدلاً من التذمر من أحداث الحياة ، يجب أن نحاول أن نعيش بشكل جميل مستخدمين قلوبنا وعقولنا واتباع قوانين الوجود. لنعرف أيضًا أن مصائب الحياة هي حياة مرغوبة وسعيدة ، والرجل الحكيم يستخدم هذه المصاعب ليجعل الحياة أحلى وأكثر سعادة.

6. امتلاك الأمل وصورة جميلة عن المستقبل

إذا تمكن الشخص من إدارة صوره العقلية وإنشاء صور جميلة للمستقبل بدلاً من الصور الفوضوية والسلبية ، فسيشعر بالسعادة.

ما تم إثباته حتى الآن في مجال علم النفس وتجارب الحياة هو: (المستقبل يصنعه الصور الذهنية البشرية. أي أنه مهما كان ما يتوقعه المرء ويتخيله في المستقبل ، فسيتم تحقيق نفس التوقعات والصور).

الأمل هو أجمل ميزة في الحلم. إذا أردنا الاستمتاع بالحياة ، يجب أن نعيش بأمل. إن الأمل (صورة إيجابية عن المستقبل) هو الذي يبقي الإنسان على قيد الحياة. لذلك ، يجب أن نخلق صورة جميلة عن المستقبل وأن نكون دائمًا متفائلين ونتصور المستقبل كما نحب. وأن نصدق أننا سوف نصبح أكثر نجاحًا وسعادة يومًا بعد يوم.

7. كونوا هادفين في الحياة

الهدف لا يضمن النجاح البشري فحسب ، بل يجلب السعادة البشرية أيضًا. إنسان بلا هدف مثل تائه في صحراء مشتعلة لن يشعر أبدًا بالهدوء والسعادة.

يربط البعض بين العزيمة وتحديد الأهداف وطموحات أكبر وأكبر لكن في معظم الأحيان ، لا ينجحون في الحياة. يجب أن تكون التطلعات واضحة ومحددة. من الجيد أن تكون لدينا أهداف كبيرة، لكن أولاً وقبل كل شيء ، يجب أن نوفر الطاقة والقوة اللازمتين بناءً على عظمة الرغبة ، وثانيًا ، يجب أن تكون هذه الرغبة واضحة لنا ، وفي هذه الحالة سننجح بالتأكيد.

إن القرار الحازم لتحقيق هدف جميل ومقدس لا ينبغي أن يدمر السعادة البشرية ، لأن الإنسان ليس عليه واجب سوى العمل. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل الأهداف. إذا حققنا هذه الأهداف ، فسوف نشعر بالسعادة وإذا لم نحققها ، فسنكون غير سعداء. لذلك ، من الضروري أن يكون للبشر أهداف واضحة وشفافة في الحياة.

8. ثقوا بسعادتكم

أكبر مشكلة للأشخاص الكسولين والمكتئبين وغير الراضين هي أنهم لم يؤمنوا بأنفسهم ولا بسعادتهم لذلك لا يعيشون بسعادة. يمكن لأي شخص يؤمن بنفسه أن يعيش بسعادة. يجب أن نؤمن أننا يمكن أن نكون سعداء وأننا سعداء. لأننا خلقنا سعداء ، وأن نؤمن بأن الحياة جميلة وممتعة. إن نؤمن بأن القدر يخضع لأفكارنا الجميلة ، وأن نؤمن بأن الله يحبنا وهو احن علينا من أي شخص.

9. لا تنسوا التخطيط والنظام في الحياة

الانضباط ووجود خطة في حياة الشخص يحافظ على سعادته. الأشخاص العاديون الذين لديهم خطة هم أكثر نجاحًا وسعادة. أهمية النظام عظيمة لدرجة أن الإمام علي (ع) يقول لأبنائه: أنصحكم بأمرين ، الأول: التقوى الإلهية ، والثاني التنظيم في الأمور. في علم الإدارة اليوم ، هناك تركيز قوي على التخطيط ولن يكون لأي نشاط نتيجة إيجابية دون تخطيط وتنفيذ تلك الخطة. الأشخاص الذين يتبعون الخطة سيحضون بالنجاح والانتصار ويعيشون حياة سعيدة.

10. لا تهتموا بالإجراءات غير الضرورية والخاطئة

الراحة في الحياة تجلب السعادة، كلما زاد عدد الناس الذين يعذبون أنفسهم بالعادات والطقوس غير الضرورية ، كلما ابتعدوا عن السعادة. كثير من الناس يجعلون الحياة بسيطة وجميلة ومريحة ومنهم من يجعلوها صعبة للغاية ومعقدة. إن التقاليد والعادات عزيزة ومحترمة للغاية إذا كانت في طريق الطبيعة الإلهية الخالصة للإنسان ، ولكن الطقوس الزائدة والخاطئة ليست مقبولة على الإطلاق. أصبحت الحياة والشكليات الدينية والمذهبية أكثر تعقيدًا. اشتدت التوترات والضغوط بسببها لذلك ، إذا أردنا حياة سعيدة ، يجب أن نضع جانباً الشكليات غير الضرورية والخاطئة ونعيش بشكل مريح في الدنيا.

11. الاتصاف بالصدق والصراحة

الصدق مثل المياه الصافية التي تسقي مرج الحياة السعيدة وتزهر أزهار السعادة والفرح. يعيش الأشخاص المخلصون لحظات سعيدة ويستمتعون بكل لحظة في الحياة. اختيار الصدق يعني اختيار السعادة . من أجمل رسائل دين الإسلام الصدق. سيتم إنقاذ الشخص الصادق من كل المشاكل والمصاعب. إن الشخص الذي يتصف بالنفاق والرياء والتظاهر لا يستحق المكانة الإلهية وهذه الصفات بالتأكيد ستفضح الإنسان.

إذا تصرف الإنسان بأمانة حتى في موقف أعدائه ، فإن ذلك ينتهي لمصلحته ، الصادق جدير بالثقة. لذلك ، إذا مارسنا الصدق في جميع أفعالنا وحياتنا ، فسوف نحيا دائمًا حياة سعيدة وسنكون محترمين أيضًا من قبل جميع البشر.

12. تجنب البطالة

تعد البطالة من المشاكل الرئيسية للمجتمعات البشرية التي تهدد أمن المدن والبلدان. لذلك يجب على جميع المؤسسات والمنظمات الحكومية حل مشكلة البطالة. إن تكون نشطًا ومشغولًا هو أحد طرق العيش بسعادة. قال الإمام علي (ع) أفضل ترفيه هو العمل. يجب علينا أن نملأ وقتنا بأنشطة هادفة ومفيدة ونساعد في إنقاذ الآخرين من البطالة من أجل أن يكون لدينا مجتمع سعيد ونشط. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص النشطين هم أكثر صحة وسعادة.

13. يكون لديكم حكم إيجابي

الحكم الإيجابي والجميل من أفضل الطرق للعيش بسعادة. إذا تعلم الإنسان أن يحكم بإيجابية وتجنب الأحكام والتحيزات السلبية والمتشائمة والأنانية ، فلن يغضب ولن يكون متعصبا بدلاً من ذلك ، في جميع المواقف ، سيشعر بالسعادة وسيعيش بفرح وسلام مع جميع البشر.

14. الاهتمام بآداب العلماء والقدوة في المجتمع

من خلال دراسة أسلوب الحياة والسلوك الفردي والاجتماعي لأهل البيت (ع) وكذلك العلماء والشيوخ نجد أنها كانت مهمة لعبادات الله وواجباته ، بالإضافة إلى ذلك كانوا لديهم الاهتمام الخاص بالنشاطات والشؤون الجانبية ولم يبتعدوا عن التسلية الصحية. هذا هو المكان الذي يمكن فيه البحث عن شمولية دين.. الإسلام وإدراك حقيقة أن تنمية الروح في ضوء الاهتمام بجميع الجوانب والاحتياجات ، وكل منها ، إذا تم القيام به في حدوده ، سيكون له بالتأكيد آثار مباركة...

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