شعارات عاشورائية/ ٢/ "....لا اعطيكم بيدي ...."

✒️✒️ محمد شرف الدين||

باسمه تعالى

لما عرفنا أن المراد من كلمة الشعار هو "رسم أو علامة أو عبارة مختصرة يتيَسَّر تذكُّرها وترديدها تتميَّز بها دولة أو جماعة يرمز إلى شيء ويدلّ عليه".ففي هذه اللحظات نتمعن في شعار اخر من شعارات قومٍ بذلوا أنفسهم في سبيل العلي القدير.

وهذا الشعار يكشف لنا عن شهامة وعزة وإباء الشخص الذي أطلقه ونادى به ،وهذا يمثل الجانب الداخلي له ، وهناك جانب آخر لابد لنا أن نتذاكره ونتمعن فيه ،وهو الجانب الذي يكشف لنا مدى ثبات صاحب هذا الشعار ،

اي ان الثبات على موقف الحق هو المقصود من "....لا اعطيكم بيدي ...." ،

وهذا الثبات له عدة دلالات

منها : معرفة الحق ، اي ان صاحب هذا الشعار يعرف الحق بشكل واضح جدا .

ومنها: الاستعداد للتضحية ، اي أنه بسبب الاعتقاد الراسخ بالحق وأنه يجب إقامته بين بني البشر ،وازالة كل عائق يمنع تطبيقه بينهم ، نراه - صاحب الشعار - يقدم كل ثمين ونفيس وغال في سبيل الحق .

ومنها: عدم المبالاة والخوف من قوة العدو ، وهذه الدلالة تعتبر من أهم نقاط القوة حين المواجهة للعدو ، حيث العدو يعمل بعدة أساليب لزعزعة أصحاب الحق من الداخل ، ومن أهم عواملهم هو زرع الخوف والرهبة في قلوب المجتمع الإسلامي ، ولكن هذا الشعار يصيب العدو بالخيبة والجزع لما فيه من هذه الدلالات الحسنة .

واليوم الذي نعيشه ونرى ما يستخدمه العدو والاستكبار العالمين من أدوات لإفراغ المحتوى الداخلي لأبناء المجتمع الإسلامي للسيطرة عليه وبمساعدة اذانابهم من الداخل الاسلامي ،لا يبطلها ويوقف مفعولها إلا بإعادة رفع شعار "....لا اعطيكم بيدي...." وترجمة دلالاته على أرض الواقع .

والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين عليه السلام