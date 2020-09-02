الصفحة الإسلامية

لماذا الصلاة مرة وثقيلة عند البعض؟


د.مسعود ناجي ادريس||

 

مثل الدواء المر!

الدواء مر بطبيعته ، لكن الحلاوة في خاصيته تجلب الصحة والتحسُّن.

لكن الصحة والسلامة التي يجلبها الدواء مرهون باستهلاكه في الوقت المناسب ، وبدون تقديم وتأخير في موعده .

والشرط الآخر أن يراعي الكمية المستهلكة من الدواء وألا يكون أكثر أو أقل من احتياجه ،

إذا قيل يجب تناول الشراب الأول بمقدار وجبتين والشراب الثاني في ثلاث أو أربع وجبات ،

فيجب استهلاك نفس الكمية.

من ناحية أخرى ، يجب ملاحظة الامتناع ، أي أنه لا ينبغي تناول أي شيء بجانب الدواء.

️فالصلاة الآن مثل الدواء ، أي أنها مرة كالدواء ، ومن قال إنها حلوة فهو يقصد حلاوة العقل.

عند النزول من الحافلة في صباح الشتاء البارد على الطريق ،

وتتوضأ في هذا الجو وتصلي وأنت ترتجف من البرودة، فهل يمكن أن تكون الصلاة حلوة في ذلك الوقت؟

أم أنك منغمس في مشاهدة فيلم أو منغمس في المحادثة وتسمع أذان المؤذن وتنهض وتذهب إلى المسجد هل ستكون الصلاة حلوة عندها؟

بالطبع ، ليست الصلاة فقط بل وأي عبادة أخرى هكذا حالها ، من الأساس الحق هكذا .

قال أمير المؤمنين علي(ع):

الحق مُرّ.

فالصلاة التي هي حق لها مرارتها ، نعم إذا كان الإنسان يفهم ويعرف حقيقة الصلاة. تصبح مرارتها حلوة وسهلة.

لذلك نسأل الله في الصلاة أن يرزقنا حلاوة ذكره. أي يا رب ، أعطنا معرفة الكرامة!

أن الصلاة ، مثل الدواء أيضا ، لها وقت وعلينا أن نحترم وقتها ، أي يجب أن نصلي في الوقت المناسب.

لأن فلسفة الصلاة هي الشعور بعظمة الحق ، وهذا الشعور يحدث لمن يصلي في أول وقتها.

إن الذي يصلي متأخرا هو في الحقيقة يقول لرب العالمين! أنت لست عظيماً ، فالمال عظيم ، والعمل عظيم ، والترفيه عظيم.

إذا كنت عظيماً ، لكنت لبيت ندائك منذ البداية.

والشبه الآخر بين الصلاة والدواء هو أن الصلاة مثل الدواء يصحبه الامتناع عن بعض الأمور عند أداء الصلاة ، فإذا كانت الصلاة حق فينبغي الابتعاد عن الباطل ، أي لا يتلوث الإنسان بالمنكر والفواحش.

وإلا فإن المحرمات سوف تدمر طبيعة الصلاة.

عندما تريد أن تحافظ على مساحة دافئة باستخدام أجهزة التدفئة ، يجب عليك إغلاق جميع فتحات التهوية والأبواب.

وإلا فقد أهدرت الطاقة.

لماذا الصلاة لا تولد حرارة لنا ، لأن نافذة الأذنين ،

نافذة العينين ونافذة الفم مفتوحة، فنسمع كل شيء ، ونرى كل شيء ، ونقول كل شيء.

هذا هو المكان الذي يقع فيه كل شيء فريسة للفئران والنمل والجراد.

باختصار ، يجب على من يريد الاستمتاع بدفيء صلاته أن يحافظ على هذه النوافذ والفتحات ويبقيها مغلقة الواحدة تلو الأخرى ولا يفتحها إلا للضرورة ، ولا يفتح نافذة العينين والأذنين واللسان بدافع النزوة والرغبة ...

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لماذا الصلاة مرة وثقيلة عند البعض؟
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