الصفحة الإسلامية

صقور عاشوراء / مسلم بن عقيل


سلام دليل ضمد ||

 

هو مسلم بن عقيل بن أبي طالب

عمه الإمام علي بن أبي طالب

لو كتبت ما استطعت فلن أصل إلى نقطة من بحر نسبه وشجاعته وكرمه

فأبو هريرة يقول ما رأيت رجلا في قريش أشبه برسول الله ص

ويذكر الدينوري   أنه ما صارع رجلا إلا والقاه على سطح داره .

انا هنا لا ابحث في صفاته فالكثير يعرفون من هو مسلم  سفير الحسين

وميسرة علي في صفين  وزوج رقية الكبرى ورقية الصغرى بنات علي ع

ما يهمني هنا هل كان مسلم ع عمره ٢٨ عاما كما تذكره بعض الموروثات أو ٤٨ عاما كما تذكره اغلب الروايات

وهل وقف بباب طوعة وهو لا يعرفها

الدلالات .

تقول الروايات أن رقية الكبرى ع  بنت الأمير  علي ع  وزوجة مسلم ع توفيت سنة ٤٥ للهجرة فأن كان عمره ع ٢٨ عاما يعني أنه ولد عام ٣٢ هجري فهل يعقل أنه تزوج وهو بعمر  ١٠ سنوات فرقية الكبرى أنجبت منه ولدين  وتوفيت وهو بعمر ١٣ سنة

الاستدلال الثاني .

مسلم بن عقيل كان أحد قيادات  ميمنة علي بن أبي طالب في صفين عام ٣٧ هجري  اي أنه كان عمره حينها خمس سنوات فقط

اما ان قلنا انه ع كان عمره ٤٨ عام فهناك ما يدحض هذه الروايات أيضا

فمسلم بن عقيل شارك مع الحسن بن علي ع في حروب شمال أفريقيا عام ٢١ هجري فأنا قلنا أن عمره ٤٨ عام سيكون عمره ٩ سنوات فقط في ذلك العام

اما انا فأرجح ولادته في عام ٣ هجري في نفس العام الذي ولد فيه الحسن بن علي ع

اما عن معرفته بطوعة الكندية

فتذكرت الروايات التي أعتقد أنها ركيكة ولا تصمد أمام الدليل

فكيف يعقل أن يقول الإمام مسلم عليه السلام لطوعة امة الله الا تسقيني شربة ماء فأنا غريب ولا أحد لي في هذه الأمصار وتقول له من الرجل فيقول انا مسلم بن عقيل .

الم يكن مسلم من سكنة الكوفة الم يكن يعرف سليمان الخزاعي وابو تمامة الصائدي ومسلم بن عوسجة والمختار الثقفي والآلاف من أهل الكوفة  فهو كان احد امراء حربهم يوم صفين .

اما النقطة الاهم علينا أن نعرف لم اختار طوعة رض ولم اختارها .

الحقيقة هي طوعة الكندية من أهل الكوفة تقع دارها في قضاء الشامية (الصلاحية ) وتبعد عن الكوفة ١٨ كم كانت تخف مع مسلم في الكوفة (تستنهض أهل الكوفة لنصرة الحسين ع ) فهي من أشد أشد الموالين لعلي بن أبي طالب ع تذكر بعض الروايات أنها كانت جارية الأشعث بن قيس تزوجها الأشعث ومن ثم طلقها  بطلب منها ورواية أخرى تقول بقت جاريته إلى وفاته في ٤٠ هجري فأنتقلت لبيت الحسن ع لتكون جارية لأبنت الأشعث بن قيس (جعدة بنت الأشعث ) زوجة الحسن ع  لسبع سنين

وقيل أنها بعد أن طلقها الأشعث تزوجت من اسيد الحضرمي فأنجبت بلال  وفي كل الروايات يتضح لنا أن مسلم ع  وهو ابن عم الحسن ع وصديقه والمقرب منه كان يعرف زوجة ابو جعدة أو خادمتها  .

كذلك هل يعقل أن قائدا عسكريا كمسلم يحتاج لشربة ماء وهو على نهر الفرات  أو أنه لم يحمل معه الماء

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