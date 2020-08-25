قبسات عاشورائية

الشيخ خيرالدين الهادي الشبكي||

توافرت الأدلة على أن عاشوراء الحسين عليه السلام كان ولا يزال عنواناً للعطاء في مجالات معرفية كثيرة ومتنوعة, ولا يخفى أن هذه النهضة التي كشفت عن حقائق تجلت للعالم بصورٍ واقعية لتصبح منطلقاً يدور في فلكها تساؤلات مختلفة عن حجم العلاقة بين ثنائيات متعددة وأهمها ثنائية القرآن وثورة الحسين عليه السلام, وقد نلمس مشتركات واضحة المعالم بينهما لنصل إلى درجة قطعية بأن مسيرة القرآن ودعوته ومبادئه تجسد بشكل تطبيقي في عرصة عاشوراء الحسين عليه السلام.

إن واحدة من أهم المشتركات في ثنائية القرآن وثورة الحسين عليه السلام الخالدة هو التركيز على الهوية الاسلامية بأبعادها المختلفة, فقد جاء في القرآن الكريم أن الدين عند الله هو الاسلام ولا يقبل غيره مع وجوده, قال تعالى: (إِنَ‏ الدِّينَ‏ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ‏ وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِين‏), وهذه الرؤية تجلت في يوم عاشوراء فقد ركز الحسين عليه السلام على معالم الاسلام وآدابه وأخلاقه بتلك الكلمات التي رسَّخت ثقافة الاسلام, إذ قال عليه السلام: (على الاسلام السلام, إذ بليت براع مثل يزيد), حيث يفهم من كلامه عليه السلام بأن الاسلام عرضة للضياع إذا تولاه شخص كيزيد, وهذا يستوجب حرمة مبايعته والعمل تحت سلطته حفاظا على الاسلام كدين وعلى المجتمع ككيان.

ومن المسائل المشتركة بينهما كثانية أيضاً بحيث مثلت مرجعية للمسلمين هو التركيز على الأسوة الحسنة والقدوة في قيادة الأمة, وذلك لأن قيادة الأمة مسؤولية عظيمة ويتوقف عليها سعادة الدارين؛ لذلك ركز القرآن على ذلك, إذ قال تعالى: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ‏ فِي‏ رَسُولِ‏ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة), فوجود الاسوة الحسنة ضمانٌ للمسيرة الصحيحة والمستقيمة, وأمانٌ من التيه والضلالة, وهذا الأمر لا يختلف عليه أهل البصيرة والعقل, وقد أثبتت التجربة أن الفشل كل الفشل في ترك القدوة والاسوة الحسنة, ولذلك فقد تمزقت الامة وضاعت بعد تفرُّقها عن أمير المؤمنين عليه السلام بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله, وهذا البعد المنطقي كان من أبرز منطلقات ثورة الحسين عليه السلام, حيث عمد عليه السلام بثورته إلى بيان علة عدم قبول يزيد وكونه لا يليق بأن يكون قدوة الصالحين فقال عليه السلام: (والله لو لم يكن ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد), وهذا النفي الحسيني الكبير لمن يكن إلا عن قناعة بأن يزيد باطل وبعيد عن الحق وأهله وهذا لا يمكن ان يكون قدوة يلتفُّ الناس حوله, فقال عليه السلام: (ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه...), وهذا بحد ذاته تحدٍ كبير لإرادة السماء وتعطيل للمنهج الالهي, لذلك وجب على الاولياء الثورة والنهضة.

أن المشتركات بين القرآن وثورة الحسين كثيرة ولا تقف عند حدٍ معين ويكفي في ذلك أن نعلم أن القبول في ساحة القدس الالهي يستلزم التقوى, فقد قال تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين), وليس من المهم كثرة الاعمال فقد عبد ابليس الله ستة آلاف عام إلا أنه فشل في الاختبار فكان كل ما فعل هباءً منثوراً وقد ذكر القرآن في ذلك محذراً, إذ قال تعالى: (وَ قَدِمْنا إِلى‏ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُورا), فينبغي أن نبحث عن نوع العمل أولاً؛ لأن عليه يتوقف القبول, وهذا الذي ركز عليه ثورة الحسين عليه السلام, إذ قال عليه السلام: (من كان باذلا فينا مهجته, وموطناً على لقاء الله نفسه, فليرحل معنا), فالحسين عليه السلام حاول ان يبيِّن للناس أن من شروط القبول هو اتباعه والمتخلف عنه دون عذرٍ مأثوم, فقال عليه السلام: (رضا الله رضانا أهل البيت, نصبر على بلاءه ويوفينا أجر الصابرين), وعلى هذا فإنه ينبغي على المؤمن أن يدرك أن مفتاح السعادة والقبول هو الرضا لأهل البيت عليهم السلام وعدم التخلف عن ركبهم.