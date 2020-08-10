الصفحة الإسلامية

الشعائر الحسينية..صرخة في وجه الباطل


السيد محمد الطالقاني||

 

إنَّ الشعائر الحُسينية تُعتبر إحدى الركائز التي بها حُفِظَ مذهب أهل البيت عليهم السلام ,وانها ليست أُموراً اعتباطية, او هي عادات محضة, وقد وصفها سماحة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)بقوله:

«إنّ حزن شيعة أهل البيت وفقهم الله تعالى وأعزّهم, بمناسبة مقتل سيد الشهداء... وإحياء مراسم العزاء وإقامة الشعائر... ليست أُموراً اعتباطية جرَّهم إليها التعصّب والشقاق، ولا هي عادات محضة أخذوها عن أسلافهم... وإنّما هي نشاطات لها جذور دينية أصيلة، وقد قامت عليها أدلة محكمة رصينة...»

كما ان مراجعنا وعلمائنا يؤكدون على ان الشعائر الحسينية  لا تقل مقاماً و حُكماً عن ضروريات الدين إن لم تكن هي إحدى ضروريات الدين.

وقد حافظ رجال الخط الحسيني على ديّمومة الشعائر الحسينية وضحى من اجل احيائها أعز الشهداء, وسالت من اجلها أزكى الدماء,  تيمناً واقتداءً بسيد الشهداء وأبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام.

لذا يلزم ألا تعطل إقامة شعائر أهل البيت عليهم السلام وخصوصًا ذكرى عزاء سيد الشهداء عليه السلام مهما كانت الظروف , وهذا ماوضحته المرجعية العليا في هذا العام, وتحت ظل جائحة كورونا, حيث اكدت على نشر المظاهر العاشورائية على نطاق واسع من خلال رفع الأعلام واللافتات السود في الساحات والشوارع والأزقة ونحوها من الأماكن العامة , ورهنت المرجعية الدينية إقامة الشعائر الحسينية خلال هذا العام وفي ظل جائحة كورونا بعدم المخاطرة بحياة المشاركين فيها, والالتزام الصارم بالضوابط الصحية بما يؤدي الى  درء الخطر و ضمان عدم انتقال العدوى بقدر معتد به عقلائيا، فيمكن حينئذ مع توفر هذه الشروط إقامة تلك المجالس.

وأما إقامة المجالس بصورتها الاعتيادية المألوفة سابقا من دون مراعاة للضوابط الصحية فهو مما لا شك فيه أنه يسبب ويساعد على انتشار هذا المرض الخطر، وهو أمر غير جائز شرعا.

لقد وقف الاستكبار العالمي على طول التاريخ ضد اقامة الشعائر الحسينية لانها تعتبر مدرسة تثقيفية عملية وليست نظرية,  تعلم المسلمين وجوب التصدي للقوى المعادية للاسلام, والحكومات الظالمة المتسلطة على رقاب المسلمين ,وتلقن المسلمين دروسا في الصبر والصمود والاباء, وهي أفضل وسيلة للرفض والتحدي والمقاومة وجسراً للتعبير عن الذات والوجود,وهي النبع الصافي الذي تستقي منه الثورات , وقد أبى الله لهذا الصوت الحسيني في اقامة الشعائر  إلا علواً كما قالت الحوراء زينب عليها السلام:

لا يدرس أثره، ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا علواً.

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشعائر الحسينية..صرخة في وجه الباطل
جائحة كورونا و دروسٌ من عاشوراء  
الشيخ جلال الدين الصغير يهنيء بعيد الغدير الاغر
هل نحن جادون في بيعة الغدير؟ قبل أن تجيب تذكر أن كل الذين غدروا بالغدير ومشروعه وقادته كانوا ممن احتفى بالغدير قبل ذلك!!
البعد الاستراتيجي في حادثة الغدير 
الخصمان في بدر والطف ويوم الظهور والمحشر  
حياتي مع المنبر الحسيني المحطة الثانية في جامع السهلاني
الامام الهادي والتصدي لتشويه صورة الاسلام المحمدي
بيعة الغدير .. إقرار بطاعة الله والولاية لرسوله ووصيه
الشيخ جلال الدين الصغير : الغدير مشروع الهداية الرباني، وهو لا زال يستصرخ طلبا للنصرة، كما أن مشروع الشيطان لا زال يحشد أنصاره
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك