الصفحة الإسلامية

بين عرفة وعرفات  


الشيخ خيرالدين الهادي الشبكي ||

 

          التزاوج بين المصطلحات تحت مظلة الزمان والمكان تترادف في كثير من الاحيان لترسم معالم صورة تختلف دلالاتها وأسرارها وتتحد من جهة أهميَّتها وأثرها, فبين عرفة وعرفات بون الزمان والمكان, فعرفات هو الجبل الذي يقع في شرق مكة, وقيل أنها البقعة التي تم فيها اللقاء الأول بين آدم وحواء فتعارفا بعد خروجهما من الجنة وعلى هذا فان عرفات اشارة إلى المكان, وأما عرفة فهو الزمان وتحديداً هو التاسع من شهر ذي الحجة المباركة حيث الكرامات الكثيرة واللحظات التي ينشغل فيها عباد الله المؤمنين بدعائه ومناجاته سيما بعد الزوال إلى الغروب.

          والاسرار في عرفة كثيرة فبعد أن كان يوماً لتعارف أبونا آدم وأمنا حواء في عرفات حيث امتد الخير والبركات, وابتدئهما الرأفة والرحمة بعد طول انتظار وشوق اللقاء, ليكون هذا اليوم يوم الفقراء إلى الله وينتظرون رأفته ورحمته كما رزقهما آدم وحواء, وزيادة على ذلك فقد قيل أن جبرائيل عليه السلام صاحَب نبي الله إبراهيم عليه السلام في يوم عرفة وعرَّفه المشاعر والمشاهد وكان يردد عليه القول (أعرفت أعرفت) ليكون هذا اليوم وفي هذا المكان عنواناً المعرفة الموجهة والخالدة.

          ولعلَّ سائلاً يسأل عن الغنيمة في يوم عرفة سواء لمن رزق الوقوف بعرفات او لغيره, فالحق أن الغنيمة الكبرى في هذا اليوم هو انتصار الانسان على نفسه الامارة بالسوء, وقدرته على الاعتراف بالذنب والتقصير ووقوفه بين يدي الله تعالى مناجياً وداعياً ليدخل إلى ساحة الرحمة الالهية بعد ان أبعدته الذنوب والموبقات, وهذا من أسرار الخروج إلى عرفات حيث يكاشف الحاجُّ ربه فيغفر له ويتوجه إلى المشاعر العظام نقيَّاً تقياً, فينطلق من المزدلفة ليقترب من ربه فيقبل الله تعالى تقرَّبه في تلك الساحة الجرداء حيث الجميع يقف مبهوتاً وتلغى الامتيازات فيكون الغني والفقير على السواء والرئيس والمرؤوس ولا فرق بين كبير ولا صغير ولا بين أسود وأبيض إلا بالتقوى ومقدار القرب من الله, ولتشهد هذه البقعة من المزدلفة على ضعف الانسان وغربته عن كل محيطه الذي قد اغترَّ به.

          والحقيقة التي تنكشف في عرفة وعرفات هي دورة الحياة اليومية, وفيها بيان أن من يقترف الذنوب فهو مطرودٌ ومن يعترف ويرجع عن غيِّه فهو مرحوم ويثبت ان مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل؛ ولتكون عرفة عيد القبول عند الله وانتصار العبد وهزيمة قوى الشرَّ والضلال.

          وعلى هذا فان يوم عرفة يوم الانقطاع إلى الله تعالى, فينبغي على العبد ان يجتهد في السؤال ويوقن بالإجابة من عند الله تعالى؛ ويصرّ عليها فلحظات عرفة قد لا تعود, ومن فاته فقد فاته الخير الكثير, ويبقى الدعاء زينة يوم عرفة وشعاره لمن أراد اللحوق بركب الاوابين وقصد وسيلة الصالحين لينال درجة القبول ويكون من المغفورين.      

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قتل سفير الخير بيوم الرحمة
بين عرفة وعرفات  
يوم عرفه يوم المعرفه⛰️ 
لا تأتي يا حسين 
مسلم بن عقيل..اول سفير للنوايا الحسنة في العالم
خميني الطفوف ..
نساء عاصرنَ الأئمة وعشنَ أبداً/15طوعة.. درس عجز الرجال عن تقديمه  
ماذا تعني الثغرة في الحجاب؟!
ففروا إلى الله ..  
مع كربلاء سنجد الحلول!!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
صفدر الهیراد : عندما نرجع إلى أصل أفعالنا (أعمالنا) الاختيارية نجد أن لها شرطين في مدى أهميتها و قيمتها : ...
الموضوع :
عندما يُختصر الدين في طقوس رقمية  
ابو معصومة : احسنتم وبارك الله فيكم شكراً لكم ، شكراً لقلمكم ، شكراً لأعماقكم القلبيه النيره التي تتنفس بالمجاهدين ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
عبدالحميد الهمشري : لا غرابة في ذلك ربما انه يهودي خريج كلية الشريعة الاسلامية في تل أبيب والتي لا يلتحق ...
الموضوع :
التغريب الفكري السعودي الماسًوني  
جلال قاسم : استاذ رياض البغدادي مصيبة العراق كلها سببها رفضه التطبيع مع الصهاينة .. طبعا مو رفض السياسيين وانما ...
الموضوع :
هل يمكن التطبيع مع الصهاينة ؟  
كاظم نحم : بسم الله الرحمن الرحيم. مقال مجازف،كانه كاتبه يعمل موظف احصائي،فيعطي نسب...لا وبالمليم ايضا...ثلاثة بالمئة من المحتجزين من ...
الموضوع :
آراء سجين سياسي (1)هل يستحق الراتبَ التقاعدي غير الموظف المتقاعد؟
زيد مغير : مصطفى الغريباوي وليس الكاظمي فقد أنكر اصله وهو ليس محل ثقة أن كان فعلا قد جاء من ...
الموضوع :
الكاظمي بين أمريكا وايران، رسالة ووعود...  
زيد مغير : اتمنى ان يعلو صوت كل النواب وليس السيد مختار وحده لان دماء الأبرياء ما زالت طرية ولم ...
الموضوع :
النائب عن الفتح مختار الموسوي يطالب صالح بالإسراع في المصاقة على احكام الإعدام
زيد مغير : المجاري اسم حرفة تطلق على من يرغب الحمير أجلكم الله .ويبدو أن احمد المجاري يتناغم مع الحمير ...
الموضوع :
بعد ان ذهب بها عريضة .... الطائفية والدفاع عن الارهابيين يعودان مرة اخرى على لسان النائب احمد المساري
محمد مهدي : لا اعلم ما المغزى من تنصيب هكذا أشخاص هل فرغ العراق من أشخاص كفوئين. اين هم الذين ...
الموضوع :
بالوثيقة ..... نبذة بسيطة عن المقدم في فضائية دجلة المدعو نبيل جاسم
فيسبوك