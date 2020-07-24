الصفحة الإسلامية

توضيح عن مفهوم قوم لوط.


 

 

اللغة العربية تحتاج في جميع خصائصها الى مستوياتها الصوتية والتركيبية والصرفية والدلالية , وعادة تتأثر هذه الخصائص بحكم الثقافات الاجتماعية والحوادث الاجتماعية , فيتم توظيف الكلمة من اجل الحدث المهم . واليكم امثلة .

كلمة الحج . كلمة تغيرت خصائصها بحكم ثقافات العرب , ومعناها المكان او الجهة المهمة التي يُكْثِرُونَ الاختلاف إِليها، وهو الأَصل، فكل مكان يكثر الناس زيارته , تسمى تلك الزيارات حجا)ثم توظيف المعنى في زيارة بيت الله الحرام . واصبح الحجِّ مقرونا ببيت الله خاصة . بعد ان كان معناه التوجه الى جهة مهمة .

الاخرى كلمة نحو : تعني القصد أو المثل ،نقول توجهت نحو فلان , وهو الاصل , ثم سمي العلم بهذا الاسم لقصد المتكلم أن يتكلم مثل العرب ،بل سمي بغي اسمه الحقيقي فقالوا علم الاعراب , أي كما يتكلم العرب دون لحن واخطاء بالرفع والجر والنصب الخ .

وعشرات الامثلة: مثل السليم نحن نطلقها عن المعافى من العاهات بينما حقيقة المعنى السليم هو من لدغته الافعى او به الم ..حين وصف ضرار بن ضمرة الضبابي عليا (ع) قال :" أشهد لقد رأيته في بعض مواقفه و قد أرخى الليل سدولُه و غارت نجومه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم و يبكي بكاء الحزين و يقول يا دنيا غري غيري".

وكلمة كريم هو كثير البَذْل، جزيل العطاء، نديّ الكفّ. وتطلق على شَريف المَوْلِد أو النَّسَب، ذو شَرَف ثابِت في الآباء.فيقال "كريمُ الأَصْل" في العقود الاخير تم لوي الكلمة الى معنى لتخفيف صدمة الحالة على المولودين من عملية غير شرعية , واطلقت على من فقد عينه , الاعور بلفظ العرب , فاطلقوا عليه كريم العين . نقول " عينه كريمه". كما يسمي الناس ابناءهم باسم ادهم وهو الحصان شديد السواد , واسم ايهم وهو المجنون المصاب بعقله . اعتبروها في هذا الزمان اسماء جميلة .

ومن الاسماء التي حرفت اسم لوط . لماذا سمي العمل الفاحش ( اللواط ) وهل هو نسبة إلى نبي الله لوط ، وكيف يختار الله لنبيه هذا الاسم علما هناك معنى أصطلاحي يستخدم في الفقه باسم اللواط ؟ وهل يعتبر هذا منقصه في نبي الله لوط ؟ الجواب

معنى اللِّواط في اللغة هو اللُّصوق ( التصاق) سُمي لواطاً لالتصاق اللواطي بالملُوطِ به . فإشتقاق كملة " اللواط " ليس من اسم النبي (ع) .ولوط من اهل العراق عاش في زمن ابراهيم (ع) قبل بعثته الى قوم يعملون الفاحشة التي كانت في عرف العرب تسمى فاحشة , وحين ارسل لوط(ع) اليهم وكانوا يمارسون الشذوذ الجنسي , اطلق عليهم الناس وكذلك القران مصطلح ( قوم لوط) فتم لوي معنى ومصطلح الالتصاق , على معنى الفعل القبيح بالانحراف الجنسي فاصبح لواطا بعد ان كان يسمى شذوذا او فاحشة..

هو اسم عبري من يهود العراق , ولا زال العرب يطلقون كلمة التصاق على معاني عديدة ليس لها علاقة بالشذوذ, ولكن ابتلاء الانبياء والاولياء بانحراف الجماعات الذين يبعث اليهم, يقول النبي محمد(ص)"ستنقسم أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة وكلها في النار الا فرقة واحدة " وكلهم يعتبرون انفسهم الفرقة الناجية ويسمونهم امة محمد(ص) بينما هم في النار .. كذلك ابتلى لوط(ع) بفعل فاحشة قومه .. والسلام عليكم.

 

الشيخ عبد الحافظ البغدادي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توضيح عن مفهوم قوم لوط.
الامام الجواد وتجذر مظلوميته في التاريخ
الشيخ جلال الدين الصغير : اتقوا حرمات الله فسنن الاستدراج والمكر والاستبدال الالهية حاضرة فينا ومن لا يراها فليراجع وعيه
كل الذي جرى من بعد الرسول الأعظم ص كان مناقضاً لآية أولي الأمر، فلقد رفض المتسلطون العمل بهذه الاية. منهاج الهدى في القرآن الكريم ح٣٥
تأثير ثقافة عاشوراء على ثقافة المجتمع  
الظلم منزلة خطيرة!!!
الحسين عليه السلام  يصنع امة..
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يعلن اليوم الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة
الامام الجواد (ع)..وثقافة الانتظار 
الامام الجواد صورة عيسى ابن مريم 
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك