الصفحة الإسلامية

الامام الجواد (ع)..ودوره في بناء الامة الصالحة  


السيد محمد الطالقاني ||

 

ان الفترة التي عاصرها الامام الجواد عليه السلام , هي فترة حكم (المامون والمعتصم ), تعتبر من اشد الفترات التي مرت على الامة الاسلامية,  حيث كانت  تعيش الساحة حالة من الاضطرابات والفتن الداخلية والخارجية , اضافة الى الحروب الطاحنة بسبب التسلط الفردي الدكتاتوري للحكم .

وهنا كان للامام الجواد عليه السلام  دورا مهما  في  بناء وصياغة الاِنسان النموذج, وتأسيس أُمّة صالحة نحمل العقائد الاسلامية الحقة, للوصول إلى المجتمع التوحيدي المتكامل ومواجهة  التيارات المنحرفة والبدع المفتعلة, والتي كان للسلطة الحاكمة دوراً كبيرا في تاجيجها وإفتعالها ، وصرفوا من أجلها الأموال الطائلة في سبيل وضعها ونشرها.

لقد مارس الامام الجواد عليه السلام  مهمة  التوعية والتبليغ الديني من اجل ترسيخ العقائد الاسلامية والدفاع عنها ومواجهة التيارات المنحرفة وكل مايثار  من شبهات, وذلك من خلال خطاباته ومكاتباته ومناظراته التي كانت تُعقد في محافل العلماء, برغم الصعوبات التي واجهها الامام عليه السلام ,حيث انه  انفتح على خطِّ الإمامة مبكراً, وكانت امامته مثاراً للجدل والحوار بسبب صغر سنه، فهو اول إمام يبلغ الامامة في طفولته.

فعلى الرغم من كل ذلك وتردي  الاوضاع السياسية التي عاشها الامام عليه السلام,  الا انه لم يترك الامة تعيش  في جهلها وتخبطاتها الفكرية,  بل  مارس نشاطاً فكريا واسعاً، معتمدا في ذلك على مجموعة من المبلغين لنشر توجيهاته السياسية وفتاويه العقائدية والتعريف بمنهجية اهل البيت عليهم السلام في مناطق متفرقة من العالم الاسلامي، فكانوا بمثابة دعاة للإمام عليه السلام مارسوا مسؤولياتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية .

ولكننا مع الاسف نرى الحكومات التي تعاقبت على الحكم في العراق منذ عام 2003 ولحد اليوم , والتي تدعي بانتمائها الى مدرسة اهل البيت عليهم السلام, قد تركت الامة في حيرتها واهملتها ولم تهتم  بها وانشغلت بحب الدنيا وامور الزعامة فقط, الأمر الذي جعل الأمة تبتعد عن حكامها وتشمئز من وجودهم في الحكم .

لقد غرتهم دنيا هارون بعد ان سكنوا القصور داخل سجن المنطقة الخضراء وهم يريدون مجتمعا لايفكر ولايقرأ ولايشك ولايسأل.

لقد اعماهم حب الدنيا وانساهم ذكر الله , وتصوروا ان الدنيا ملكا بايديهم يسخرونها كيفما يشاؤوا,  ولكن الله كان للجميع بالمرصاد فجائحة كورونا اثبتت للعالم اجمع ان الانسان مهما تفرعن وطغى فهو احقر المخلوقات امام قدرة الله تعالى , فارجعوا الى احسابكم وانسابكم ان كنتم مسلمين كما تدعون قبل فوات الاوان.

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