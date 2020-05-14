نفحات رمضانية..الانتصار على الذات  

السيد محمد الطالقاني ||

إن الصوم الحقيقي هو الانتصار على الذات والخروج من الأنانية إلى ساحة المجتمع بكل عطاء وعطف ومحبة ومودة، وهو وسيلة لتنمية روح البذل والسخاء، والبر والإحسان بين أفراد المجتمع.

فحب الذات يجعل الانسان يكذب ويدلِّس ويُسئ الأدب من أجل أن يُثبت للاخرين صواب رأيه.

ومن هنا يجب عليه ترك الممارات والجدال من اجل حب النفس, هذا الجدال الذي يضطره من اجل ان يثبت صحة كلامه أن يغتاب هذا ويشتم ذاك .

لذا فالصوم الحقيقي هو تحرر الانسان من زنزانة ذاته، ودائرة أنانيته المظلمة , فاذا تحقق هذا فإنه يكون قد قفز قفزة كبيرة للغاية في مسيرة تطوره وتكامله وسموه، و استطاع ان يصل إلى حقيقة الإنسانية وجوهر الآدمية، وهذا هو الصوم الذي ينال فيه الانسان درجة المتقين.