نفحات رمضانية...البعد الاجتماعي للصوم  

السيد محمد الطالقاني ||

في خطبة الرسول (ص) عند استقباله شهر رمضان المبارك قال:

وَ اذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَ عَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ عَطَشَهُ ، وَ تَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَ مَسَاكِينِكُمْ ، وَ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ ، وَ ارْحَمُوا صِغَارَكُمْ ، وَ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ ، وَ احْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ ، وَ غُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ ، وَ عَمَّا لَا يَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ ، وَ تَحَنَّنُوا عَلَى أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَى أَيْتَامِكُمْ ، وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ، وَ ارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ ، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ ، يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ ، وَ يُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ ، وَ يُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ ، وَ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ .

إن التعاليم الاسلامية تربط دائماً بين البعد الفردي للعبادة وبين البعد الاجتماعي لها، فلا يريد الله تعالى منا أن نعيش حالة الرهبانية والصومعة، بل يريد منا أن نعيش حالة العبودية الجامعة, والتي بينها الرسول الاكرم في هذا المقطع من خطبته.

فاوصانا بالاهتمام بأمور المسلمين، سواء في طعامهم المعنوي (إرشاداً وهداية) أو طعامهم المادي (إفطاراً للصائمين).. فالبعض يعيش حالة التقوقع عن المجتمع، وهمه الأوحد هو أن يتقرب إلى الله عزوجل، وكأنه لا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا هذه الطريقة!.. وكأن ما هو فيه يغنيه عن العمل بما أمره الله عزوجل به، من الالتفات إلى الغير من ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين، والتحنن عليهم!.. ومن المعلوم أن ذلك من أعظم القربات إليه تعالى.

كما ذكرنا رسولنا الكريم باهوال يوم القيامة عندما نتذوق طعم الاكل بعد مرارة الجوع , وان لايكون همنا الافطار والتخلص من الجوع , بل التذكر بيوم وأهوال يوم القيامة وجوعها وعطشها.. وهذا بدوره يدعو الصائم إلى أن يعد العدة ليتجنب مثل تلك الأهوال، وذلك بالعمل الدائب لما يخفف عنه الحساب في ذلك اليوم العصيب!..

وحثنا على الدعاءفي أوقات الصلاة لان ساعاتها هي من أفضل الساعات، فهي أوقات الرحمة والنظر الإلهي باللطف، ينظر الله تعالى فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه.. فكيف إذا كان في شهر رمضان

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