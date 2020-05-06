نفحات رمضانية..... سمو الاخلاق  

السيد محمد الطالقاني

ان شهر رمضان المبارك يعتبر الفرصة الكبيرة امام الناس لكي يضاعفوا من تخلقهم بأخلاق الله، وتفعيل مكارم الأخلاق، وطهارة ونقاء القلوب، ولقاء الناس بطلاقة الوجه والبسمة الصادقة. ومخاطبة الناس بلسان عذب وكلمات طيبة، واكتساب الفضائل التحلي بها.

فعلى الانسان ان يترك النزاعات التي تورث الغلَّ والحقد في القلوب والضغينة على المؤمنين.

فإذا امتلأ القلب حقداً وغلاً وغيضاً على المؤمن فكيف سيفرغ لذكر الله.

ان القلب بمثابة الوعاء فاذا امتلأ بما هو سيئ فيتعذَّر عليه ان يستقبل فيوضات هذا الشهرالعظيم، فهذا الشهر اُعدَّ لأنْ يخلو فيه قلب المؤمن إلى الله عزَّ وجل.

فليكن شهر رمضان المبارك محلاً لذكر الله وتلاوة اياته وعدم اشتغال النفس بغير ذكر الله ومناجاته ومحلاً لتلاوة آيات الله فإذا كان القلب حيَّاً نابضاً بذكر الله فإنَّه لا يعصي الله تعالى ابدا, وهذا هو الصوم الحقيقي

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