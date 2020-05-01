نفحات رمضانية..الورع عن محارم الله  

السيد محمد الطالقاني

سال امير المؤمنين (ع) رسول الله (ص) :أيّ الأعمال أفضل في هذا الشهر؟

فاجابه الرسول (ص): «الورع عن محارم الله».

ونحن نعيش في ضيافة الله تعالى ونفحات هذا الشهر المبارك علينا الابتعاد عن محارم الله تعالى واجتناب الذنوب وترك المعاصي وعدم تلوث الروح والقلب والتقرّب الى الله من حیث الأخلاق والسلوك التي اوصانا بها الله تعالى .

وخارطة الطريق السلوكي الصحيح للوصول الى رضا الله تعالى هي الالتزام بالصوم الصحيح وتلاوة القرآن الكريم والاكثار من الادعية والاذكار.

فاذا التزمنا بخارطة الطريق السلوكي هذه سوف یخلو قلب الإنسان من الأحقاد، وتُبعث فیه روحُ التضحیة والإیثار، ویسهل علیه الصفح عن الآخرین وتزداد عنده المحبّة بین الناس. وهذه کلها ببرکة هذه الضیافة الإلهیة

فعلى الانسان ان ينتفع من هذه الضيافة الالهية لینال الرحمة والمغفرة الإلهیة،فسلوا الله ربكم بنيّات صادقةٍ، وقلوبٍ طاهرةٍ أن يوفقّكم لصيامه، وتلاوة كتابه، فإنّ الشقي من حُرم غفران الله في هذا الشهر العظيم.