الصفحة الإسلامية

معنى باب الحوائج


 

باب الحوائج جئت بابك ساعيا ....... وأنخت ما بين القبــــــاب رحاليا

وطفت التمس الدعاء بفضلكم ....... يا ســــــــيدي فيكم وجدت رجائيا

ووضعت وزري في حماك وأنني .... مــــــــــستيقن من انه يقضى ليا

يا ابن الأباة الطيـــــــبون وانتم ....... شفــــعاء خلق الله حين يلاقيا

فاشفع لعبدك حين ينكشف الغطا .... واحمله عني حين يعرض كتابيا

هناك مجموعة من اولياء يطلق على كل منهم اسم باب الحوائج .. فما معنى باب الحوائج .؟

الباب هو كل مدخل يلج منه الناس إلى مكان او شيء معين .. مثل باب المدرسة وباب البيت او المصنع بل أي مدخل يسمى باب ..!!!

اما كلمة حاجة .. جمعها حوائج .. الحاجة لها معاني عديدة جدا , ولكنها تختلف في غاياتها .. مثلا : كتب علماء اللغة ان الحاجة لها أكثر من خمسين معنى وكل معنى فيه حالة خاصة .. وبالجملة هي ضرورات طبيعية تلح على الإنسان لتحقيقها .. والحاجات تتطور بفعل تطور الثقافات واختلاف المجتمعات، وعدم تلبية هذه الحاجة يولد الشعور بالحرمان

.. وغالبا ما نطلق الكلمة على مسائل بسيطة مادية .. مثل ساعطيك الحاجة الفلانية .. او ساقضي حاجتي .. او ذلك الشيء زائد عن الحاجة .. وهناك حاجات تكون مستعصية كتب عنها الفلاسفة اراء عديدة .كقوله تعالى :" {يقول الامام الصادق(ع) ( إن الله عزَّ وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالإجابة ).ونقول بالدعاء.اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اقضِ حوائجنا وحوائج السائلين

والحوائج غالبا تكون ميسرة وموجوده يمكن شراءها او استعارتها .. وحوائج لا يمكن ان تصل اليها الا بالدعاء .. مثل الكوارث الكونية والاوبئة والامراض .. هذه الحاجات تختص بالله وحده .. والانبياء والمعصومين الذين نعتقد كونهم مؤثرين في العقيدة السماوية .

وهذه الحاجات غالبا ما تكون عسيرة . يفتقر العالم كله في قضاءها لك .. ومنها إِفْتِقَار ,بُؤْس , حِرْمان , شَظَف العيش ,عُسْرَة , فاقة ,احتياج , ضَرّاء ,الخ : وهذه لا يمكن ان يحصل عليها الانسان الا من جهة تمتلك امكانية لا يمتلكها بقية الناس .. واهل البيت(ع) ابوابا من ابواب الله تعالى لقضاء حوائج الناس ..

الشيخ عبد الحافظ البغدادي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معنى باب الحوائج
الشيخ جلال الدين الصغير : التزاماتنا وتعهداتنا في حفظ الوعد مع الامام الكاظم عليه السلام على الجسر ببغداد
بـــاب الحـوائــج
السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود/1
لنعرف و نُعرف الآخرين الصلاة ...
إنه قريب.. 
ضوابط  حرية الشخصية في الإسلام  ....
الشيخ جلال الدين الصغير : حسن الظن بالله والاتكال عليه في المحن والمرض لا يتعارض مع الالتزام بأسباب الوقاية والحذر
الإسلام من الداخل والخارج
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك