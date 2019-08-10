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الصفحة الإسلامية

المرأة وجواز ضربها


بسم الله الرحمن الرحيم 

{ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً } 

ورد في الاية كلمتي هجر وضرب فما معنى الهجر والضرب.؟ الهجر هو الترك .. فلان هاجر أي ترك بلاده ..وفلان هجَر زوجتَه : ابتعد عنها ولم يخالطها بدون طلاق .. 

والهجر له انواع , مرة لا يكلمها أي هجر الكلام معها , ومرة بالطعام فلا يجلس معها على مائدة واحدة , ومكرة بالفراش فلا ينام معها .. وغيرها من الممارسات تسمى هجر .. 

ولكن الاختلاف وقع في كلمة ضرب..(واضْرِبُوهُنَّ ) لم يتفق الفقهاء لحد الان على تحديد نوع وعدد واسلوب الضرب ..ثم ما هي القوة المستخدمة في الضرب مع المراة ..؟ 

اليك بعضا من الاراء في ضرب المراة .. وقع الاختلاف في حدود الاية . يقول بعضهم ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يسم لحما أي لا يترك اثرا عليها .. وهذا لا يمكن ان يكون ضرب بدون اثر .. ثم يقولون . يتجنب الوجه والاماكن اللينة ..قال اخرون (ضربا غير مبرح) أي غير شديد ". ولم يحددوا نوعية الغير مبرح.. 

راي الاقرب للعقل , يقول :أن يستخدم أساليب أخرى كهجرها في الكلام وترك طعامها ,لإيصال رسالة تبين عدم رضاه ، وليس الانتقام بالضرب لأن ذلك ليس من خلق الإسلام .. وهذا يدعو الى التامل كثيرا ومراجعة معاني اللغة .. 

نعود الى موضوع الضرب * ما معناه وكيف ورد في القران الكريم ..؟ يتبين ان الضرب (بمعنى زيادة الأعراض" *مثال:إضرابات العمال اى أعراضهم عن العمل لتحقق مطالبهم ,هكذا الزوج يوقع الضرب على الزوجة لتستجيب مطالبه .والإضراب عن الطعام .هو الامتناع عن الاكل .. 

لنستخرج المعنى من القران الكريم لان القران يفسر بعضه بعضا 

الضرب في لسان العرب : ضَرَبَ الولد الوَتِدَ أي دقه في الارض : والخليفة فلان ضَرَبَ الدِّراْهمَ أي طبع الدرهم .. ونسمي ضربات القلب . لا علاقة لكل هذه بجلد الاخر .نقول ضرب في الأرض أي سافر,المال المُضارَبة وهي القِرضُ . 

والضرب من آيات القرءان(إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ) يضرب هنا (يبين ) وقوله:{فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ) أي حرك الحجر. وقوله "وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ" بمعنى حكم عليهم بالذلة والمسكنة .. وفي قصة ذبح البقرة "فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا " بمعنى وضع جزء منها على جزء ملامسة ..وضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا .. أي عطلنا وأوقفنا عنهم السمع ..وقوله تعالى : وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) اى تجاهلوهن و أعرضوا عنهن ..وقوله:"أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ) اى نعرض عنكم و نتجاهلكم لا نرسل لكم كتابا سماويا "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" هنا الضرب بمعنى وضع الغطاء على صدورهن ..فلماذا نفسر ضرب النساء بالعصا ...؟ ولا يجري الأمر في كل كلمات القران بالضرب ..؟ 

الشيخ عبد الحافظ البغدادي 

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