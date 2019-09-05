الوثائق

في مواسم العطش..

62 2019-09-05

أحمد لعيبي

 

تترائى لي صورة رجل

يحدق بالشفاه الذابلة...

وينظر بالوجوه ويراقب الكفوف...

يركض بين الجموع يحمل الصغار اذا تعثروا..

يضع كتفه مسندآ للكبار المتوجهين صوب قتيل الله..

يقف بين المواكب يستذكر خيام عمته العقيلة زينب فيرش عليها الماء رغم ان خيام المواكب ليست محترقه..!

يقلب قدور الطبخ بيده ويتذوق ملحها الذي يشبه غيرة عمه العباس..

يضع عبائته على رأسه ويغطي بها كل من مسته نسمة برد..

يمسك بيده كأس ماء لكنه لا يشربه..

يحمل معه عصا على شكل عمود خيمة..

يستريح في مواكب الفقراء ويقيم معهم العزاء..

يقف تحت قبة الحسين ويرفع يده إلى فوق...

يبكي بحرقة الفاقد ويلطم صدره بألم الغياب..

يشم رايات جده ويرفعها كلما مالت بها الريح ..

يتوسط بين الجموع ويقرب المتخالفين ويمد يده لتحمي القاصدين..

يتعثر كثيرا في ساحة مابين الحرمين كلما سمع مناد ينادي فلان عمتك او اختك او والدتك بالانتظار...

يركض ركضة طويريج وعينه على العباس فهو ظهر مكسور وعليه يدور

يقف على التلة الزينبية ويمسك متنه ويبكي بصمت وحرقة..

يبتسم وهو يرى الصغار يتشبهون بعبدالله الرضيع..

ويحمل القربة بحضنه وهو يخشى عليها من الثقب..

يسمع قصيدة (يحسين بضمايرنه )

ويبكي على صوت عبدالزهرة الكعبي وهو يقرا المقتل...!

ثم يرحل ويعود..

ثم يثور في كل عاشور..!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كيف سقــط غيث التميمي في حفرة "الصهيونية"؟
في مواسم العطش..
بالوثيقة رفع حصانة و11 قضية فساد ضد عضو لجنة النزاهة البرلمانية حمد الموسوي
بالوثائق.. العتبة الحسينية ترد على تقرير تطرق الى مشاريعها
بالوثيقة.. عبد المهدي يأمر بتشكيل لجنة تزيل التجاوزات على عقارات الدولة
بالوثيقة .. انهاء تكليف قائد الفرقة الالية العميد شعلان علي صالح من مهامه
بالوثيقة.. عبد المهدي يوجه بايجاد بدائل عن محيط بغداد الامني
بالوثيقة.. الثقافة النيابية تطالب بايقاف عمل اعضاء مجلس الامناء بشبكة الاعلام
بالوثيقة.. وزير المالية يعفي مدير هيئة الجمارك من مهام عمله
بالوثيقة.. رفع الحصانة عن نائبة في تحالف القوى العراقية
الاكثر مشاهدة في (الوثائق)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك