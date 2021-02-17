معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

القوی البحرينية تعلن الثبات علی الثورة حتی النصر


العالم - مراسلون

ثابتون حتى النصر"؛ تحت هذا العنوان احيا تجمع القوى السياسية في البحرين الذكرى السنوية العاشرة لثورة الرابع عشر من فبراير.

التجمع الذي يضم مختلف أطياف القوى السياسية البحرينية أكد على ضرورة مواصلة الحراك السلمي حتى تحقيق المطالب وردع الممارسات اللاوطنية واللاقانونية للنظام الخليفي في البحرين.

وقال الناشط السياسي البحريني، في ابراهيم المدهون كلمة له خلال المهرجان:"العشر سنوات الماضية كانت حبلی بالعطاء والتضحيات من شعب البحرين العظيم وان هذا الحراك وقيادته كانت أهدافه واضحة ووسائله محددة".

وقال مكي ابو تاكي والد الشهيد محمود ابوتاكي لقناة العالم:"مازال شعب البحرين يصر علی مطالبته بحقوقه المشروعة هذه الجريمة لن تغير مواقف الشعب في مطالبة حقوقه المشروعة".

ملف التطبيع ايضا كان حاضرا في هذا المهرجان حيث أكدت الكلمات ان النظام البحريني يهرول نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني في الوقت الذي يعاني شعبه من مختلف أنواع القمع والاضطهاد.

وقال الناشط في المعارضة البحرينية، محمد الصالح:"عندما فشل النظام الخليفي في كبح تطلعات شعب البحرين وأحس ان الغطاء الذي تقدمه أمريکا والنظام السعودي هو غطاء غيركافي ولايشكل أمان للسلطة الخليفية لجأ للصهاينة".

وقال أمين عام حركة أحرار البحرين، سعيد الشهابي:"ثمرة النضال هوالنصر وهذا الطاغوت لايدوم مهما طال أمده وان هذه القوی كلها لوی اجتمعت لن تقضي علی شعب البحرين".

وشهد المهرجان ازاحة الستار عن الافلام التي توثق مسيرة الشعب البحريني من دوار اللؤلؤة في الرابع عشر من فبراير عام الفين واحد عشر حتى يومنا هذا.

الجميع هنا يطالب بالثبات على ثورة مر عليها عقد من الزمن، ثورة اتخذت لنفسها السلمية منهجا وتبحث عن الحرية والعدالة.

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