معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

‏بعد ان قامت السلطات بقطع رأسه قبل اربع سنوات السعودية تهدم مسجد الشيخ النمر .


متابعة / ظاهر العقيلي

قامت سلطات الامن السعودي وحسب ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بهدم مسجد الشيخ الشهيد نمر باقر النمر ( رض) والذي سبق وان اقدمت تلك الاجهزة القمعية على اعدامه بقطع راسه بالسيف وتغييب جثمانه الشريف ومنع الصلاة عليه .

فيما بين مراقبون للشأن السعودي ان قيام السلطات السعودية بتهديم مسجد الشهيد النمر هو محاولة لدثر كل ما من شأنه ان يذكر بالنمر ومواقفه الثورية البطولية والانسانية والتي كان يدافع عنها وعن دين الاسلام الحق المعتدل رافضا كل سياسات القمع التي مارسها ولا زال يمارسها نظام آل السعودي الوهابي .

واضاف المراقبون ان هذه العملية هي متعمدة لان هذا المسجد كانت تدوي فيه كلامات الشيخ الشهيد النمر ( رض) وكانت تهز عروش السلطات السعودية القمعية الظالمة والطائفية الحاقدة.

كما ونوه المراقبون ان السلطات السعودية قدم اقدمت مؤخرا على تهديم مساجد الشيعة ومنها مسجد الامام الحسين ( ع) واعتقلت

في نفس الوقت الرادود الحسيني المخلص محمد ابو جبارة وتحديد موعد لمحاكمته لانه كان يقرأ القصائد الحسينية الرافضة للظلم والجور والفسق والارهاب .

يذكر ان الشيخ الشهيد نمر باقر النمر  ( رض) هو من مواليد عام 1379 هـ / 21 يونيو 1959 في مدينة العوامية في محافظة القطيف بشرق السعودية وهو رجل دين شيعي سعودي معروف وله ثقله ومكانته العلمية الرصينة وأثارت أفعاله وخطاباته الثورية الصادقة المطالبة بالكف عن الظلم والجور والتي انتقد فيها أسرة آل سعود الحاكمة الظالمة المتجبرة واعتقل عدة مرات في 2006 و 2008 و 2009 و كان آخرها في الثامن من يوليو عام 2012 و في 15 أكتوبر 2014، وحكمت عليه المحكمة الجزائية في السعودية بالإعدام و تم تنفيذ الحكم بالإعدام في صباح يوم 2 يناير 2016.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
‏بعد ان قامت السلطات بقطع رأسه قبل اربع سنوات السعودية تهدم مسجد الشيخ النمر .
الانظمة الخليجية انظمة قمعية وراثية استبدادية مصادرة للحقوق والحريات
نصف قرن من الإستحواذ على السلطة. .
حان الوقت لإسقاط نظام آل سعود ولا ملكية دستورية..
البحرين: تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا للوزراء
وفاة رئيس الوزراء البحريني في مستشفى بأمريكا
تدهور مفاجئ في صحة الرمز البحراني المعتقل حسن مشيمع
السياسة السعودية تدخل الشعب في وحل التطبيع ليكون المطالب بالتطبيع 
معارض بحريني: مخططات الدول الخليجية فشلت في العراق واميركا فقدت السيطرة على المنطقة
143 عالم دين في البحرين يرفضون التطبيع ويقفون مع الشعب الفلسطيني
الاكثر مشاهدة في (معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ...
الموضوع :
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري
ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ...
الموضوع :
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي
العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ...
الموضوع :
الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
فيسبوك