‏بعد ان قامت السلطات بقطع رأسه قبل اربع سنوات السعودية تهدم مسجد الشيخ النمر .

متابعة / ظاهر العقيلي

قامت سلطات الامن السعودي وحسب ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بهدم مسجد الشيخ الشهيد نمر باقر النمر ( رض) والذي سبق وان اقدمت تلك الاجهزة القمعية على اعدامه بقطع راسه بالسيف وتغييب جثمانه الشريف ومنع الصلاة عليه .

فيما بين مراقبون للشأن السعودي ان قيام السلطات السعودية بتهديم مسجد الشهيد النمر هو محاولة لدثر كل ما من شأنه ان يذكر بالنمر ومواقفه الثورية البطولية والانسانية والتي كان يدافع عنها وعن دين الاسلام الحق المعتدل رافضا كل سياسات القمع التي مارسها ولا زال يمارسها نظام آل السعودي الوهابي .

واضاف المراقبون ان هذه العملية هي متعمدة لان هذا المسجد كانت تدوي فيه كلامات الشيخ الشهيد النمر ( رض) وكانت تهز عروش السلطات السعودية القمعية الظالمة والطائفية الحاقدة.

كما ونوه المراقبون ان السلطات السعودية قدم اقدمت مؤخرا على تهديم مساجد الشيعة ومنها مسجد الامام الحسين ( ع) واعتقلت

في نفس الوقت الرادود الحسيني المخلص محمد ابو جبارة وتحديد موعد لمحاكمته لانه كان يقرأ القصائد الحسينية الرافضة للظلم والجور والفسق والارهاب .

يذكر ان الشيخ الشهيد نمر باقر النمر ( رض) هو من مواليد عام 1379 هـ / 21 يونيو 1959 في مدينة العوامية في محافظة القطيف بشرق السعودية وهو رجل دين شيعي سعودي معروف وله ثقله ومكانته العلمية الرصينة وأثارت أفعاله وخطاباته الثورية الصادقة المطالبة بالكف عن الظلم والجور والتي انتقد فيها أسرة آل سعود الحاكمة الظالمة المتجبرة واعتقل عدة مرات في 2006 و 2008 و 2009 و كان آخرها في الثامن من يوليو عام 2012 و في 15 أكتوبر 2014، وحكمت عليه المحكمة الجزائية في السعودية بالإعدام و تم تنفيذ الحكم بالإعدام في صباح يوم 2 يناير 2016.